Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdi

·23·O‘zbekiston
Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 16 iyul kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida O‘zbekistondagi mahalla boshqaruv tizimini tubdan o‘zgartiradigan tarixiy islohotlar e’lon qilindi. Endilikda mahalla raisi shunchaki jamoatchilik vakili emas, balki o‘z hududining to‘laqonli va haqiqiy boshqaruvchisiga aylanadi.

Zamin.uz davlatimiz rahbari tomonidan mahalla raislariga berilgan misli ko‘rilmagan yangi vakolatlar va mahallabay ishlashning yangi algoritmi tafsilotlarini taqdim etadi.

«Mahalla — xalqqa eng yaqin boshqaruv bo‘g‘ini. Odamlarning kundalik masalalari shu yerning o‘zida, ortiqcha ovoragarchiliksiz hal bo‘lishi kerak», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Mahalla raislarining yangi vakolatlari: Eski va yangi tizim taqqosi

Yig‘ilishda mahalla raislariga ijtimoiy muammolarni hal qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun juda katta huquqlar taqdim etildi:

Yangi imkoniyatlar

Ilgari qanday edi?

Endi qanday bo‘ladi?

Bo‘sh yerlarni auksionga chiqarish

Hokimliklar va yuqori idoralar tomonidan nazorat qilingan, jarayon oylab cho‘zilgan.

Rais mahalla hududidagi bo‘sh yerlarni xususiy bog‘cha, maktab, klinika va sport obyektlari qurish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri auksionga chiqara oladi.

«Mahalla yettiligi» ustidan nazorat

«Yettilik» a’zolari tarqoq holda, asosan o‘z yuqori idoralariga hisobot berib ishlagan.

Rais hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, soliqchi, bankir va ijtimoiy xodimning ish rejasini tasdiqlaydi va ulardan ijroni qat’iy talab qiladi.

Loyihalarni moliyalashtirish

Mahallalardagi kichik loyihalar uchun mablag‘ so‘rab yuqori tashkilotlarga murojaat qilingan.

«Mahalla yettiligi» ixtiyoriga tozalik, obodlik va daromadni ko‘paytirishga xizmat qiladigan loyihalar uchun 10 million so‘mdan grant beriladi.

«Yangi Quva» mahallasi tajribasi: Ishsizlikka qarshi aniq tizim

Davlatimiz rahbari aholi bandligini ta’minlash va tomorqalardan samarali foydalanish bo‘yicha Farg‘ona viloyatidagi «Yangi Quva» mahallasi misolida yangi ish uslubini ko‘rsatib o‘tdi.

Ushbu mahallada 51 nafar ishsiz fuqaro mavjud bo‘lib, ulardan 4 nafari agrotexnikumni tamomlagan va uyida 10 sotixdan tomorqasi bor. Yangi tizimga ko‘ra, ishsizlikni kamaytirish quyidagi zanjir asosida hal etiladi:

  1. Buyurtma berish: Mahalla raisi tomorqada gul ko‘chati yetishtirishga ixtisoslashgan yengil konstruksiyali issiqxona qurish uchun mahalla bankiriga aniq buyurtma beradi.

  2. Ehtiyojni aniqlash: Qolgan ishsiz aholi bo‘yicha ham rais kimga kredit, kimga uskuna yoki yer kerakligini, kim tadbirkorlik boshlamoqchi ekanligini aniqlab, bankirga vazifa yuklaydi.

  3. Ijtimoiy muammolarni hal etish: Masalan, «Yangi Quva»da bog‘cha yetishmagani sababli 50 nafar bola qo‘shni mahallaga qatnamoqda. Hududdagi 70 sotix bo‘sh yerni mahalla raisi xususiy bog‘cha qurish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri auksionga chiqaradi.

240 milliard so‘mlik fond va ilmiy yondashuv

Mahallalardagi ijtimoiy va ekologik loyihalarni qo‘llab-quvvatlash uchun respublikadagi barcha 8 992 ta mahallaning har biriga 10 million so‘mdan grant ajratiladi. Ushbu maqsadlar uchun davlat tomonidan jami 240 milliard so‘mlik yirik resurs shakllantirilmoqda.

Bundan tashqari, mahallabay ishlash tizimiga ilmiy yondashuvni olib kirish va «mahalla yettiligi» a’zolarining malakasini tizimli oshirish maqsadida yangi tuzilma — Mahallani rivojlantirish milliy instituti tashkil etiladi. Ushbu institut mahallalardagi dolzarb muammolarga ilmiy yechimlar ishlab chiqish bilan shug‘ullanadi.

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiBugun, 20:402 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdiBugun, 19:56Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiPrezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiBugun, 19:41O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiO‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiBugun, 18:17«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandiBugun, 18:16Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiPasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiBugun, 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi