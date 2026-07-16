Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdi
Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 16 iyul kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida O‘zbekistondagi mahalla boshqaruv tizimini tubdan o‘zgartiradigan tarixiy islohotlar e’lon qilindi. Endilikda mahalla raisi shunchaki jamoatchilik vakili emas, balki o‘z hududining to‘laqonli va haqiqiy boshqaruvchisiga aylanadi.
Zamin.uz davlatimiz rahbari tomonidan mahalla raislariga berilgan misli ko‘rilmagan yangi vakolatlar va mahallabay ishlashning yangi algoritmi tafsilotlarini taqdim etadi.
«Mahalla — xalqqa eng yaqin boshqaruv bo‘g‘ini. Odamlarning kundalik masalalari shu yerning o‘zida, ortiqcha ovoragarchiliksiz hal bo‘lishi kerak», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Mahalla raislarining yangi vakolatlari: Eski va yangi tizim taqqosi
Yig‘ilishda mahalla raislariga ijtimoiy muammolarni hal qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun juda katta huquqlar taqdim etildi:
Yangi imkoniyatlar
Ilgari qanday edi?
Endi qanday bo‘ladi?
Bo‘sh yerlarni auksionga chiqarish
Hokimliklar va yuqori idoralar tomonidan nazorat qilingan, jarayon oylab cho‘zilgan.
Rais mahalla hududidagi bo‘sh yerlarni xususiy bog‘cha, maktab, klinika va sport obyektlari qurish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri auksionga chiqara oladi.
«Mahalla yettiligi» ustidan nazorat
«Yettilik» a’zolari tarqoq holda, asosan o‘z yuqori idoralariga hisobot berib ishlagan.
Rais hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, soliqchi, bankir va ijtimoiy xodimning ish rejasini tasdiqlaydi va ulardan ijroni qat’iy talab qiladi.
Loyihalarni moliyalashtirish
Mahallalardagi kichik loyihalar uchun mablag‘ so‘rab yuqori tashkilotlarga murojaat qilingan.
«Mahalla yettiligi» ixtiyoriga tozalik, obodlik va daromadni ko‘paytirishga xizmat qiladigan loyihalar uchun 10 million so‘mdan grant beriladi.
«Yangi Quva» mahallasi tajribasi: Ishsizlikka qarshi aniq tizim
Davlatimiz rahbari aholi bandligini ta’minlash va tomorqalardan samarali foydalanish bo‘yicha Farg‘ona viloyatidagi «Yangi Quva» mahallasi misolida yangi ish uslubini ko‘rsatib o‘tdi.
Ushbu mahallada 51 nafar ishsiz fuqaro mavjud bo‘lib, ulardan 4 nafari agrotexnikumni tamomlagan va uyida 10 sotixdan tomorqasi bor. Yangi tizimga ko‘ra, ishsizlikni kamaytirish quyidagi zanjir asosida hal etiladi:
Buyurtma berish: Mahalla raisi tomorqada gul ko‘chati yetishtirishga ixtisoslashgan yengil konstruksiyali issiqxona qurish uchun mahalla bankiriga aniq buyurtma beradi.
Ehtiyojni aniqlash: Qolgan ishsiz aholi bo‘yicha ham rais kimga kredit, kimga uskuna yoki yer kerakligini, kim tadbirkorlik boshlamoqchi ekanligini aniqlab, bankirga vazifa yuklaydi.
Ijtimoiy muammolarni hal etish: Masalan, «Yangi Quva»da bog‘cha yetishmagani sababli 50 nafar bola qo‘shni mahallaga qatnamoqda. Hududdagi 70 sotix bo‘sh yerni mahalla raisi xususiy bog‘cha qurish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri auksionga chiqaradi.
240 milliard so‘mlik fond va ilmiy yondashuv
Mahallalardagi ijtimoiy va ekologik loyihalarni qo‘llab-quvvatlash uchun respublikadagi barcha 8 992 ta mahallaning har biriga 10 million so‘mdan grant ajratiladi. Ushbu maqsadlar uchun davlat tomonidan jami 240 milliard so‘mlik yirik resurs shakllantirilmoqda.
Bundan tashqari, mahallabay ishlash tizimiga ilmiy yondashuvni olib kirish va «mahalla yettiligi» a’zolarining malakasini tizimli oshirish maqsadida yangi tuzilma — Mahallani rivojlantirish milliy instituti tashkil etiladi. Ushbu institut mahallalardagi dolzarb muammolarga ilmiy yechimlar ishlab chiqish bilan shug‘ullanadi.
…