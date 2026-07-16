Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdi

·0·O‘zbekiston
Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdi

O‘zbekistonning Kobul shahridagi elchixonasi Afg‘oniston rasmiysi nomidan O‘zbekistonga nisbatan aytilgani haqida tarqalgan tanqidiy bayonotlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini ma’lum qildi. Bu haqda O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi.

Avvalroq ijtimoiy tarmoqlar va ayrim OAVlarda Afg‘oniston muvaqqat hukumatining Fazilatlarni targ‘ib qilish va yomonliklarning oldini olish vaziri Xolid Hanafiy nutqida O‘zbekiston haqida tanqidiy fikrlar bildirgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Mazkur ma’lumotlar yuzasidan O‘zbekiston tomoni tezkor o‘rganish ishlarini amalga oshirdi. Natijada 16 iyul kuni Afg‘onistonning Fazilatlarni targ‘ib qilish va yomonliklarning oldini olish vazirligi rasmiy raddiya berib, tarqalgan iddaolar haqiqatga mos emasligini ma’lum qildi.

Rasmiy bayonotda ayrim ommaviy axborot vositalari va boshqa manbalar ikki qardosh davlat o‘rtasidagi o‘zaro ishonch va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlariga putur yetkazish maqsadida faktlarni noto‘g‘ri talqin qilayotgani ta’kidlangan.

Vazirlik bayonotida O‘zbekiston Islom sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri ekani, Imom Buxoriy kabi buyuk ulamolar vatani sifatida yuksak qadrlanishi qayd etildi. Shuningdek, Afg‘oniston va O‘zbekiston o‘rtasidagi diniy, tarixiy va madaniy yaqinlik alohida e’tirof etildi.

Rasmiylarga ko‘ra, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim nashrlarda O‘zbekiston haqida tarqalgan salbiy mazmundagi fikrlar vazirning haqiqiy pozitsiyasini aks ettirmaydi. Shu bois mazkur da’volar qat’iy rad etildi va ular haqiqatni buzib ko‘rsatish sifatida baholandi.

Bayonot yakunida ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stona, o‘zaro hurmat va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlari kelgusida ham mustahkamlanib borishiga ishonch bildirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiPrezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiBugun, 20:272 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdiBugun, 19:56Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiPrezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiBugun, 19:41O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiO‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiBugun, 18:17«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandiBugun, 18:16Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiPasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiBugun, 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi