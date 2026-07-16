Hindiston kosmik sanoatida inqilob: Vikram-1 xususiy raketasi ilk parvozga tayyorlanmoqda

·33·Texno
Hindiston kosmik sanoatida inqilob: Vikram-1 xususiy raketasi ilk parvozga tayyorlanmoqda

Hindistonning Skyroot Aerospace kompaniyasi mamlakat kosmonavtika tarixida yangi sahifa ochish arafasida turibdi. 18-iyul kuni toʻliq xususiy sektor tomonidan ishlab chiqilgan Vikram-1 raketa-tashuvchisi ilk bor orbitaga yoʻl oladi. Ushbu missiya Hindistonning koinotni tadqiq qilish borasidagi salohiyatini nafaqat davlat darajasida, balki xususiy tadbirkorlik yoʻnalishida ham namoyish etuvchi muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aagaman («Kelish») deb nomlangan ushbu missiya Shriharikota orolidagi Satish Dxavan nomidagi kosmik markazdan amalga oshiriladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Skyroot Aerospace mutaxassislari parvoz oldidan barcha zarur yerusti sinovlarini muvaffaqiyatli yakunlagan. Hozirda uchirish hududidagi havo va dengiz harakati xavfsizlik nuqtayi nazaridan cheklangan boʻlib, barcha texnik tizimlar start holatiga keltirilgan.

Kompaniya bosh direktori Pawan Kumar Chandna taʼkidlashicha, ushbu parvoz raketaning real sharoitdagi imkoniyatlarini tekshirish uchun oʻta muhimdir. Yerda oʻtkazilgan sinovlar qanchalik mukammal boʻlmasin, parvoz vaqtidagi dinamik yuklamalar va atmosferaning yuqori qatlamlaridagi holat haqida faqatgina amaliy uchirish orqali aniq maʼlumot olish mumkin. Bu maʼlumotlar kelgusida raketani yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Vikram-1 raketasining texnik imkoniyatlari va yuklamasi

Vikram-1 raketasi Hindiston kosmik dasturining asoschisi Vikram Sarabhai sharafiga nomlangan. Taxminan 7 qavatli bino balandligiga teng boʻlgan ushbu qurilma past yer orbitasiga 350 kilogrammgacha foydali yuk olib chiqishga qodir. Birinchi parvoz rejasi boʻyicha raketa 450 kilometr balandlikka koʻtarilishi va 60 darajali qiyalikdagi orbitaga chiqishi kutilmoqda.

Garchi bu sinov parvozi boʻlsa-da, raketa koinotga boʻsh holda chiqmaydi. Uning bortida bir qancha muhim texnologik uskunalar joylashtirilgan:

  • Grahaa Space kompaniyasining Yerni masofadan zondlovchi nanosunʼiy yoʻldoshlari;
  • Cosmoserve kompaniyasining kosmik chiqindilarni tozalash texnologiyalari;
  • DCubed kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan butlovchi qismlar;
  • Skyroot SCOPE sunʼiy yoʻldoshi — u parvozning barcha bosqichlari haqida batafsil telemetriya maʼlumotlarini yigʻadi.
Muhandislik qurilmalaridan tashqari, Vikram-1 bortida ramziy maʼnoga ega boʻlgan sanʼat asarlari ham bor. Xususan, olmoslardan ishlangan Cosmic Bloom kompozitsiyasi va miniatyura shaklidagi badiiy ishlar koinotga yoʻl oladi. Bu xususiy kompaniyalarning kosmik parvozlarga nafaqat texnik, balki kreativ yondashuvini ham anglatadi.

Skyroot Aerospace operatsion direktori Naga Bharath Daka soʻzlariga koʻra, ushbu missiya muvaffaqiyatli oʻtsa, kompaniya muntazam tijoriy parvozlarni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu esa Hindistonning jahon kichik sunʼiy yoʻldoshlar bozoridagi mavqeyini mustahkamlaydi va xalqaro mijozlar uchun arzon hamda ishonchli xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi.

HindistonKoinotSkyroot AerospaceVikram-1Raketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBugun, 22:23Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi