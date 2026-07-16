Arsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydi

·29·Sport
Arsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydi

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini oshirib, hujum chizigʻini yangi nom bilan toʻldirishga yaqin turibdi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa Belgiya chempionatida porlayotgan Christos Tzolis transferi boʻyicha Bryugge klubi bilan toʻliq kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv London klubining hujum salohiyatini oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, "Kanonirlar" 24 yoshli Gretsiya terma jamoasi aʼzosi uchun taxminan 34 million funt sterling (taxminan 40 million yevro) miqdorida mablagʻ sarflashadi. Hozirda tomonlar transferning soʻnggi tafsilotlarini yakunlash ustida ish olib bormoqda. Ushbu transfer Arsenal uchun kutilmagan, ammo puxta oʻylangan yurish boʻldi, chunki jamoa yaqinda Leandro Trossardni 17 million funt evaziga Turkiyaning Beshiktosh klubiga sotib yuborgan edi.

Artetaning taktik tanlovi

Mikel Arteta va uning murabbiylar shtabi Christos Tzolisni oʻziga xos taktik profilga ega oʻyinchi sifatida koʻrmoqda. Maʼlum qilinishicha, uning transferi Aston Villa vakili Morgan Rogers yoki boshqa nishonlar bilan bogʻliq emas, balki aynan gretsiyalik vingerning oʻyin uslubi jamoa ehtiyojlariga mos kelgani uchun amalga oshirilmoqda. Arsenal dastlab Yuventus yulduzi Kenan Yildizga qiziqish bildirgan edi, biroq Turin klubi turkiyalik iqtidorning sotilmasligini maʼlum qilgach, eʼtibor tezda Tzolisga qaratildi.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, Christos Tzolis uchun Angliya futboli begona emas. U muqaddam Norvich Siti safida uch yil davomida harakat qilgan va Premer-ligada 14 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Biroq oʻshanda yosh futbolchi jismoniy jihatdan ogʻir boʻlgan ingliz futboliga moslashishda biroz qiynalgan va tajriba orttirish uchun Niderlandiyaning Tvente hamda Germaniyaning Fortuna Dyusseldorf klublariga ijaraga berilgan edi.

Uning faoliyatidagi haqiqiy yuksalish Bryugge safida yuz berdi. Belgiya chempionatida u oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyon etib, nafaqat texnik mahoratini, balki oʻyinni oʻqish qobiliyatini ham sezilarli darajada oshirdi. Goal.com nashrining yozishicha, oʻtgan yili Kristal Pelas ham futbolchini sotib olishga harakat qilgan, biroq Belgiya klubi oʻshanda barcha takliflarni rad etgan edi.

Hujumchining Arsenal safiga qoʻshilishi jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini kengaytirishi kutilmoqda. Mikel Arteta rotatsiya uchun kengroq imkoniyatga ega boʻladi, bu esa uzoq davom etadigan mavsumda jamoaning barqarorligini taʼminlashda juda muhim. Tez orada futbolchining Londonda tibbiy koʻrikdan oʻtishi va rasmiy shartnoma imzolashi kutilmoqda.

ArsenalChristos TzolisTransferFutbolAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Bugun, 22:03Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiLamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiBugun, 21:39Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 20:54Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaKutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 19:53Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:36Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi