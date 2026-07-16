Arsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydi
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini oshirib, hujum chizigʻini yangi nom bilan toʻldirishga yaqin turibdi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa Belgiya chempionatida porlayotgan Christos Tzolis transferi boʻyicha Bryugge klubi bilan toʻliq kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv London klubining hujum salohiyatini oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, "Kanonirlar" 24 yoshli Gretsiya terma jamoasi aʼzosi uchun taxminan 34 million funt sterling (taxminan 40 million yevro) miqdorida mablagʻ sarflashadi. Hozirda tomonlar transferning soʻnggi tafsilotlarini yakunlash ustida ish olib bormoqda. Ushbu transfer Arsenal uchun kutilmagan, ammo puxta oʻylangan yurish boʻldi, chunki jamoa yaqinda Leandro Trossardni 17 million funt evaziga Turkiyaning Beshiktosh klubiga sotib yuborgan edi.
Artetaning taktik tanloviMikel Arteta va uning murabbiylar shtabi Christos Tzolisni oʻziga xos taktik profilga ega oʻyinchi sifatida koʻrmoqda. Maʼlum qilinishicha, uning transferi Aston Villa vakili Morgan Rogers yoki boshqa nishonlar bilan bogʻliq emas, balki aynan gretsiyalik vingerning oʻyin uslubi jamoa ehtiyojlariga mos kelgani uchun amalga oshirilmoqda. Arsenal dastlab Yuventus yulduzi Kenan Yildizga qiziqish bildirgan edi, biroq Turin klubi turkiyalik iqtidorning sotilmasligini maʼlum qilgach, eʼtibor tezda Tzolisga qaratildi.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, Christos Tzolis uchun Angliya futboli begona emas. U muqaddam Norvich Siti safida uch yil davomida harakat qilgan va Premer-ligada 14 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Biroq oʻshanda yosh futbolchi jismoniy jihatdan ogʻir boʻlgan ingliz futboliga moslashishda biroz qiynalgan va tajriba orttirish uchun Niderlandiyaning Tvente hamda Germaniyaning Fortuna Dyusseldorf klublariga ijaraga berilgan edi.
Uning faoliyatidagi haqiqiy yuksalish Bryugge safida yuz berdi. Belgiya chempionatida u oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyon etib, nafaqat texnik mahoratini, balki oʻyinni oʻqish qobiliyatini ham sezilarli darajada oshirdi. Goal.com nashrining yozishicha, oʻtgan yili Kristal Pelas ham futbolchini sotib olishga harakat qilgan, biroq Belgiya klubi oʻshanda barcha takliflarni rad etgan edi.
Hujumchining Arsenal safiga qoʻshilishi jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini kengaytirishi kutilmoqda. Mikel Arteta rotatsiya uchun kengroq imkoniyatga ega boʻladi, bu esa uzoq davom etadigan mavsumda jamoaning barqarorligini taʼminlashda juda muhim. Tez orada futbolchining Londonda tibbiy koʻrikdan oʻtishi va rasmiy shartnoma imzolashi kutilmoqda.
…