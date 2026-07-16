Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?
Argentina va Angliya o‘rtasidagi JCH-2026 yarimfinali faqat so‘nggi daqiqalardagi dramatik gollar bilan emas, maydondagi keskin vaziyatlar bilan ham esda qoldi. Shunday epizodlardan birida Lionel Messi va Jud Bellinghem hakam qarori yuzasidan o‘zaro gap talashib qoldi.
Bahs qoidabuzarlikdan keyin boshlangan
Tarqalgan videolarda Messi va Bellinghem hakam qabul qilgan qarorni muhokama qilayotgani ko‘rinadi. Lab harakatini talqin qilgan manbalarga ko‘ra, Argentina sardori avval vaziyatda qoidabuzarlik bo‘lmaganini aytgan.
«Bu men uchun qoidabuzarlik emas. Hakam bizning foydamizga chiqargan birinchi qarori shu bo‘ldi», — degan Messi.
Bellinghem esa argentinalik futbolchining fikriga qo‘shilmagan:
«Yo‘q, yo‘q. Bu qoidabuzarlik edi», — deya javob qaytargan Angliya yarimhimoyachisi.
Shundan so‘ng Messi o‘z gapini yana bir bor takrorlab, bu Argentina foydasiga qabul qilingan birinchi qaror bo‘lganini ta’kidlagani aytilmoqda.
Nega o‘yin bunchalik keskin o‘tdi?
Angliya — Argentina bahsi boshidanoq yuqori sur’at va ko‘plab jismoniy to‘qnashuvlar bilan kechdi. Ikki terma jamoa o‘rtasidagi tarixiy raqobat, final yo‘llanmasi va hakamning har bir qarori futbolchilarning hissiyotini yanada kuchaytirdi.
The Guardian uchrashuvni keskin to‘qnashuvlar ko‘p bo‘lgan yarimfinal sifatida tasvirlagan. Messi va Bellinghem o‘rtasidagi epizod ham ana shu yuqori bosimli o‘yinning bir qismi edi.
Bu shaxsiy adovatdan ko‘ra, hakam qaroriga ikki xil qarash va katta o‘yindagi hissiyotlarning to‘qnashuviga o‘xshaydi.
Maydondagi tortishuv natijaga ta’sir qilmadi
Angliya ikkinchi bo‘limda Entoni Gordonning goli bilan hisobda oldinga chiqdi. Biroq Argentina bahs oxirida katta bosim o‘tkazib, uchrashuvni o‘z foydasiga burdi.
Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, zaxiradan tushgan Lautaro Martines qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini urdi. Argentina 2:1 hisobida zafar quchib, ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga chiqdi.
Asosiy voqea
Natija
Angliya hisobni ochdi
55-daqiqa
Argentina hisobni tenglashtirdi
85-daqiqa
Argentinaning g‘alaba goli
qo‘shib berilgan vaqt
Yakuniy hisob
2:1
Messi yana hal qiluvchi figuraga aylandi
39 yoshli Messi yarimfinalda gol urmagan bo‘lsa-da, Argentinaning hujumlarini boshqarib, hal qiluvchi lahzalarda jamoasiga katta yordam berdi.
Uning maydonni ko‘rish qobiliyati va o‘yin sur’atini boshqarishi Angliya himoyasi uchun asosiy muammolardan biri bo‘ldi. Guardian Messining ta’siri o‘yin oxiriga yaqin yanada kuchayganini va u Argentinaning kambekida markaziy o‘rin tutganini qayd etdi.
Bellinghem bilan tortishuv ham Messining o‘yinga qanchalik emotsional kirishganini ko‘rsatdi. U hakamlik qarorlarini kuzatdi, sheriklari bilan muloqot qildi va hal qiluvchi daqiqalargacha jamoani oldinga boshladi.
Endi Ispaniyaga qarshi final
Argentina 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan JCH-2026 finalida Ispaniya bilan uchrashadi. Ispaniya birinchi yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan edi.
Angliya esa finalga chiqish imkoniyatini boy berdi. Ammo Messi va Bellinghem o‘rtasidagi qisqa tortishuv ushbu yarimfinalning ko‘p muhokama qilingan epizodlaridan biriga aylandi.
Sizningcha, bu epizod oddiy futbol bahsimi yoki uchrashuvdagi hakamlikdan norozilikni ham ko‘rsatdimi?
…