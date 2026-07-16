Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?

·74·Sport
Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?

Argentina va Angliya o‘rtasidagi JCH-2026 yarimfinali faqat so‘nggi daqiqalardagi dramatik gollar bilan emas, maydondagi keskin vaziyatlar bilan ham esda qoldi. Shunday epizodlardan birida Lionel Messi va Jud Bellinghem hakam qarori yuzasidan o‘zaro gap talashib qoldi.

Bahs qoidabuzarlikdan keyin boshlangan

Tarqalgan videolarda Messi va Bellinghem hakam qabul qilgan qarorni muhokama qilayotgani ko‘rinadi. Lab harakatini talqin qilgan manbalarga ko‘ra, Argentina sardori avval vaziyatda qoidabuzarlik bo‘lmaganini aytgan.

«Bu men uchun qoidabuzarlik emas. Hakam bizning foydamizga chiqargan birinchi qarori shu bo‘ldi», — degan Messi.

Bellinghem esa argentinalik futbolchining fikriga qo‘shilmagan:

«Yo‘q, yo‘q. Bu qoidabuzarlik edi», — deya javob qaytargan Angliya yarimhimoyachisi.

Shundan so‘ng Messi o‘z gapini yana bir bor takrorlab, bu Argentina foydasiga qabul qilingan birinchi qaror bo‘lganini ta’kidlagani aytilmoqda.

Nega o‘yin bunchalik keskin o‘tdi?

Angliya — Argentina bahsi boshidanoq yuqori sur’at va ko‘plab jismoniy to‘qnashuvlar bilan kechdi. Ikki terma jamoa o‘rtasidagi tarixiy raqobat, final yo‘llanmasi va hakamning har bir qarori futbolchilarning hissiyotini yanada kuchaytirdi.

The Guardian uchrashuvni keskin to‘qnashuvlar ko‘p bo‘lgan yarimfinal sifatida tasvirlagan. Messi va Bellinghem o‘rtasidagi epizod ham ana shu yuqori bosimli o‘yinning bir qismi edi.

Bu shaxsiy adovatdan ko‘ra, hakam qaroriga ikki xil qarash va katta o‘yindagi hissiyotlarning to‘qnashuviga o‘xshaydi.

Maydondagi tortishuv natijaga ta’sir qilmadi

Angliya ikkinchi bo‘limda Entoni Gordonning goli bilan hisobda oldinga chiqdi. Biroq Argentina bahs oxirida katta bosim o‘tkazib, uchrashuvni o‘z foydasiga burdi.

Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, zaxiradan tushgan Lautaro Martines qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini urdi. Argentina 2:1 hisobida zafar quchib, ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga chiqdi.

Asosiy voqea

Natija

Angliya hisobni ochdi

55-daqiqa

Argentina hisobni tenglashtirdi

85-daqiqa

Argentinaning g‘alaba goli

qo‘shib berilgan vaqt

Yakuniy hisob

2:1

Messi yana hal qiluvchi figuraga aylandi

39 yoshli Messi yarimfinalda gol urmagan bo‘lsa-da, Argentinaning hujumlarini boshqarib, hal qiluvchi lahzalarda jamoasiga katta yordam berdi.

Uning maydonni ko‘rish qobiliyati va o‘yin sur’atini boshqarishi Angliya himoyasi uchun asosiy muammolardan biri bo‘ldi. Guardian Messining ta’siri o‘yin oxiriga yaqin yanada kuchayganini va u Argentinaning kambekida markaziy o‘rin tutganini qayd etdi.

Bellinghem bilan tortishuv ham Messining o‘yinga qanchalik emotsional kirishganini ko‘rsatdi. U hakamlik qarorlarini kuzatdi, sheriklari bilan muloqot qildi va hal qiluvchi daqiqalargacha jamoani oldinga boshladi.

Endi Ispaniyaga qarshi final

Argentina 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan JCH-2026 finalida Ispaniya bilan uchrashadi. Ispaniya birinchi yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan edi.

Angliya esa finalga chiqish imkoniyatini boy berdi. Ammo Messi va Bellinghem o‘rtasidagi qisqa tortishuv ushbu yarimfinalning ko‘p muhokama qilingan epizodlaridan biriga aylandi.

Sizningcha, bu epizod oddiy futbol bahsimi yoki uchrashuvdagi hakamlikdan norozilikni ham ko‘rsatdimi?

Lionel MessiJude BellinghamArgentinaAngliyaThe Guardian
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasOpta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasBugun, 11:55Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Bugun, 11:48Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi