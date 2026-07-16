Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindi

·61·Dunyo
Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindi

O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi hamkorlik munosabatlari yangi bosqichga chiqmoqda. Bu safar diqqat markazida — mehnat migratsiyasini tizimli tashkil etish va ikki davlat hududlararo aloqalarini mustahkamlash masalasi turibdi.

Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Vitebsk viloyatida uchrashib, o‘zbekistonlik mutaxassislar uchun yaratilayotgan sharoitlar hamda qiymati 100 million dollardan ortiq bo‘lgan yirik loyihalarni muhokama qilishdi.

Zamin.uz ushbu tarixiy kelishuv va o‘zbekistonlik ishchilarni kutayotgan qulayliklar tafsilotlarini taqdim etadi.

Tashrifning asosi va oliy darajadagi kelishuvlar

Mazkur uchrashuv va yangi rejalar O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yilning 8–9 iyul kunlari Belarus Respublikasiga amalga oshirgan rasmiy tashrifi davomida erishilgan kelishuvlarning amaliy ifodasidir.

Shavkat Mirziyoyev Belarus bilan erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga bag‘ishlangan yig‘ilishda mehnat migratsiyasini tizimli va xavfsiz tashkil etish bo‘yicha aniq topshiriqlar bergan edi. Ushbu tizimni nazorat qilish va muvofiqlashtirish uchun yaqin orada Vitebsk shahrida O‘zbekiston Migratsiya agentligining vakolatxonasi ish boshlaydi.

Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindi

«Biz birodarlarcha ishlaymiz»: Muhojirlarga qanday sharoitlar yaratiladi?

Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o‘zbekistonlik ishchilar uchun mamlakatda barcha qulayliklar yaratilishini alohida ta’kidlab o‘tdi.

«Bu biz uchun ham manfaatli. Shu tariqa Vitebsk viloyati rivojlanadi. Biz birodarlarcha ishlaymiz», — dedi Belarus rahbari.

Ishchilarga beriladigan asosiy imtiyoz va kafolatlar:

  • Uy-joy ta’minoti: Belarusda mehnat qiladigan barcha o‘zbekistonliklar turar joy bilan ta’minlanadi.

  • Oilaviy ijtimoiy himoya: Ishchilarning farzandlari mahalliy bolalar bilan mutlaqo teng sharoitda maktab va bog‘chalarga qatnash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

  • Qaysi sohalarda ishlashadi? Mutaxassislar asosan qishloq xo‘jaligi (jumladan, mahsulotlarni qayta ishlash), qurilish, sanoat, xizmat ko‘rsatish sohalari hamda kichik tibbiyot xodimi (hamshiralik) sifatida ishga jalb etiladi.

Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindi

Ishchilarni jo‘natish bosqichlari va hududlar

Kelishuvlarga ko‘ra, jami 5 ming nafar ishchi Belarusning Vitebsk hamda Mogilyov viloyatlariga yuboriladi. Hozirda Andijon viloyatidan dastlabki 255 nafar fuqaro Vitebsk viloyatiga yetib borgan va ish boshlashga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Bosqichlar

Ishchilar soni

Muddati va tartibi

Qabul qiluvchi hududlar

I bosqich (Tanlov asosida)

1 100 nafar fuqaro

Tez orada (13 ta yirik korxonaga)

Vitebsk va boshqa viloyatlar

Umumiy reja

5 000 nafar fuqaro

Sentyabr oyidan boshlab, har oy 500 kishilik guruhlarda

Vitebsk va Mogilyov viloyatlari

100 million dollarlik loyihalar va yangi logistika markazi

Faqatgina ishchi kuchi yuborish emas, balki ikki davlat o‘rtasida iqtisodiy investitsiyalar ham jadal kiritilmoqda. Tomonlar umumiy qiymati 100 million dollardan ortiq bo‘lgan 30 ta yangi qo‘shma loyihani shakllantirishdi.

Bu loyihalar chorvachilik, yog‘ochga ishlov berish, savdo va logistika sohalarini qamrab oladi. Xususan, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini birgalikda qayta ishlovchi yangi yirik korxona barpo etiladi.

Shuningdek, yil yakuniga qadar Orsha stansiyasida eksport-import yuklariga xizmat ko‘rsatuvchi zamin yaratuvchi intermodal logistika markazini ochish rejalashtirilgan. Bu ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini bir necha barobarga oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonBelarusShavkat MirziyoyevAleksandr LukashenkoVitebsk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada ixtiyoriy o‘limga oid qonun rasman ma’qullandiFransiyada ixtiyoriy o‘limga oid qonun rasman ma’qullandiBugun, 12:48Tramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildiTramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildiKecha, 23:0750 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladiKecha, 22:03Ayo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiAyo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiKecha, 21:52Yevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiYevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiKecha, 21:46Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKecha, 20:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi