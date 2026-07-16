Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindi
O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi hamkorlik munosabatlari yangi bosqichga chiqmoqda. Bu safar diqqat markazida — mehnat migratsiyasini tizimli tashkil etish va ikki davlat hududlararo aloqalarini mustahkamlash masalasi turibdi.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Vitebsk viloyatida uchrashib, o‘zbekistonlik mutaxassislar uchun yaratilayotgan sharoitlar hamda qiymati 100 million dollardan ortiq bo‘lgan yirik loyihalarni muhokama qilishdi.
Zamin.uz ushbu tarixiy kelishuv va o‘zbekistonlik ishchilarni kutayotgan qulayliklar tafsilotlarini taqdim etadi.
Tashrifning asosi va oliy darajadagi kelishuvlar
Mazkur uchrashuv va yangi rejalar O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yilning 8–9 iyul kunlari Belarus Respublikasiga amalga oshirgan rasmiy tashrifi davomida erishilgan kelishuvlarning amaliy ifodasidir.
Shavkat Mirziyoyev Belarus bilan erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga bag‘ishlangan yig‘ilishda mehnat migratsiyasini tizimli va xavfsiz tashkil etish bo‘yicha aniq topshiriqlar bergan edi. Ushbu tizimni nazorat qilish va muvofiqlashtirish uchun yaqin orada Vitebsk shahrida O‘zbekiston Migratsiya agentligining vakolatxonasi ish boshlaydi.
«Biz birodarlarcha ishlaymiz»: Muhojirlarga qanday sharoitlar yaratiladi?
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o‘zbekistonlik ishchilar uchun mamlakatda barcha qulayliklar yaratilishini alohida ta’kidlab o‘tdi.
«Bu biz uchun ham manfaatli. Shu tariqa Vitebsk viloyati rivojlanadi. Biz birodarlarcha ishlaymiz», — dedi Belarus rahbari.
Ishchilarga beriladigan asosiy imtiyoz va kafolatlar:
Uy-joy ta’minoti: Belarusda mehnat qiladigan barcha o‘zbekistonliklar turar joy bilan ta’minlanadi.
Oilaviy ijtimoiy himoya: Ishchilarning farzandlari mahalliy bolalar bilan mutlaqo teng sharoitda maktab va bog‘chalarga qatnash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Qaysi sohalarda ishlashadi? Mutaxassislar asosan qishloq xo‘jaligi (jumladan, mahsulotlarni qayta ishlash), qurilish, sanoat, xizmat ko‘rsatish sohalari hamda kichik tibbiyot xodimi (hamshiralik) sifatida ishga jalb etiladi.
Ishchilarni jo‘natish bosqichlari va hududlar
Kelishuvlarga ko‘ra, jami 5 ming nafar ishchi Belarusning Vitebsk hamda Mogilyov viloyatlariga yuboriladi. Hozirda Andijon viloyatidan dastlabki 255 nafar fuqaro Vitebsk viloyatiga yetib borgan va ish boshlashga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Bosqichlar
Ishchilar soni
Muddati va tartibi
Qabul qiluvchi hududlar
I bosqich (Tanlov asosida)
1 100 nafar fuqaro
Tez orada (13 ta yirik korxonaga)
Vitebsk va boshqa viloyatlar
Umumiy reja
5 000 nafar fuqaro
Sentyabr oyidan boshlab, har oy 500 kishilik guruhlarda
Vitebsk va Mogilyov viloyatlari
100 million dollarlik loyihalar va yangi logistika markazi
Faqatgina ishchi kuchi yuborish emas, balki ikki davlat o‘rtasida iqtisodiy investitsiyalar ham jadal kiritilmoqda. Tomonlar umumiy qiymati 100 million dollardan ortiq bo‘lgan 30 ta yangi qo‘shma loyihani shakllantirishdi.
Bu loyihalar chorvachilik, yog‘ochga ishlov berish, savdo va logistika sohalarini qamrab oladi. Xususan, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini birgalikda qayta ishlovchi yangi yirik korxona barpo etiladi.
Shuningdek, yil yakuniga qadar Orsha stansiyasida eksport-import yuklariga xizmat ko‘rsatuvchi zamin yaratuvchi intermodal logistika markazini ochish rejalashtirilgan. Bu ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini bir necha barobarga oshirishga xizmat qiladi.
…