Jazoirdagi bolalar uyi yong‘inida 11 kishi halok bo‘ldi

·0·Dunyo
Jazoirdagi bolalar uyi yong‘inida 11 kishi halok bo‘ldi

Jazoir poytaxti yaqinida joylashgan bolalar uyida yuz bergan yirik yong‘in oqibatida kamida 11 kishi halok bo‘ldi, yana 19 nafari turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Bu haqda Euronews nashri ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 16 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 03:30 atrofida poytaxtning sharqida joylashgan Muhammadiya kommunasidagi bolalar uyida sodir bo‘lgan. Yong‘in haqida xabar kelib tushishi bilan voqea joyiga qutqaruv xizmatlari zudlik bilan yetib borgan.

Yong‘inni o‘chirish va qutqaruv ishlariga oltita yong‘in o‘chirish mashinasi, oltita tez tibbiy yordam brigadasi hamda maxsus texnikalar jalb etilgan. Qutqaruvchilar binodan yordamga muhtoj bo‘lgan besh kishini xavfsiz hududga olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan.

Dastlab 16 nafar jabrlangani ma’lum qilingan bo‘lsa, keyinchalik ularning soni 19 nafarga yetgani bildirildi. Jabrlanganlarning ayrimlari kuyish jarohatlari olgan, boshqalarida esa tutundan zaharlanish va nafas olish bilan bog‘liq muammolar kuzatilgan.

Hozirda yong‘in kelib chiqish sabablari aniqlanmoqda. Mutaxassislar hodisa joyida qidiruv va tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda. Jazoir Bosh vaziri Sifi G‘reb shifoxonaga borib, jabrlanganlarning holidan xabar olgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron husiylarga Qizil dengizni yopish buyrug‘ini berdimi?Eron husiylarga Qizil dengizni yopish buyrug‘ini berdimi?Bugun, 20:34BAAda a’lochi bitiruvchilarga 27 ming dollardan mukofot berildiBAAda a’lochi bitiruvchilarga 27 ming dollardan mukofot berildiBugun, 19:587 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?Bugun, 19:23Janubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiBugun, 18:44Xitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiXitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiBugun, 18:26«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdi«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi