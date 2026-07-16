Dasturchilar uchun inqilob: Endi ovqatni buyruqlar satri orqali buyurtma qilish mumkin
Zamonaviy texnologiyalar rivoji kundalik yumushlarni avtomatlashtirishning yangi bosqichiga chiqmoqda. Dunyodagi eng yirik yetkazib berish xizmatlaridan biri DoorDash dasturchilar uchun maxsus DoorDash CLI (Command Line Interface) vositasini taqdim etdi. Ushbu yangilik endilikda foydalanuvchilarga mobil ilovani ochmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri kompyuterning buyruqlar satri yoki sunʼiy intellekt agentlari yordamida ovqat buyurtma qilish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya asoschisi va texnik direktori Andy Fang X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilishicha, yangi vosita hozircha "dd-cli" nomi ostida cheklangan beta-test rejimida ishga tushirildi. Mazkur loyiha birinchi navbatda AQSH va Kanadadagi macOS operatsion tizimidan foydalanuvchi dasturchilar uchun ochiq boʻlib, unga kirish maxsus kutish roʻyxati (waitlist) orqali amalga oshiriladi.
Agentik tijoratning yangi davriDoorDash CLI shunchaki hazil yoki qiziqish uchun yaratilgan loyiha emas, balki u "agentik tijorat" (agentic commerce) deb ataluvchi yangi yoʻnalishning yorqin namunasidir. Bu tizim orqali dasturchilar oʻzlarining sunʼiy intellekt agentlariga doʻkonlarni qidirish, eng maqbul chegirmalarni topish va toʻlovni amalga oshirish funksiyalarini yuklashlari mumkin. Yaʼni, kelajakda AI sizning oʻrningizga tushlikni tanlashi va uni buyurtma berishi odatiy holga aylanadi.
Kompaniya ushbu vositani taqdim etish orqali oʻz platformasini tashqi dasturiy taʼminotlar uchun ochiq ekotizimga aylantirmoqda. Bu degani, dasturchilar DoorDash imkoniyatlarini oʻzlarining ilovalariga, korporativ Slack botlariga yoki shaxsiy yordamchilariga integratsiya qilishlari mumkin boʻladi. Masalan, jamoaviy tushlikni avtomatik tashkillashtiruvchi skriptlar yaratish imkoniyati tugʻiladi.
Ushbu yangilik ijtimoiy tarmoqlarda dasturchilar orasida mashhur boʻlgan "sudo make me a sandwich" (sudo menga sendvich tayyorla) iborasini yodga soldi. XKCD komikslarida aks etgan bu hazil endi haqiqatga aylandi. DoorDash tomonidan namoyish etilgan videoda sunʼiy intellekt agenti Slack xabarlarini oʻqishi, JSON maʼlumotlarini tahlil qilishi, Python skriptlarini ishga tushirishi va murakkab menyular orasidan kerakli salatlarni tanlab, buyurtma berishi koʻrsatilgan.
Shuni taʼkidlash joizki, DoorDash avvalroq iMessage bilan integratsiya qilingan va oʻzining "Ask DoorDash" deb nomlangan chatbotini ham ishga tushirgan edi. Shuningdek, kompaniya OpenAI’ning ChatGPT va Claude kabi yirik sunʼiy intellekt modellari bilan ham hamkorlik qilib kelmoqda. Yangi CLI vositasi esa ushbu zanjirning mantiqiy davomidir.
Hozircha ushbu funksiya faqat tor doiradagi mutaxassislar uchun ochiq boʻlsa-da, u kelajakda isteʼmolchilarning xarid qilish odatlarini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Foydalanuvchilar endi chiroyli grafik interfeyslarga emas, balki tezkor va samarali ishlaydigan avtomatlashtirilgan tizimlarga koʻproq tayanishni boshlaydilar.
…