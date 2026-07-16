Dasturchilar uchun inqilob: Endi ovqatni buyruqlar satri orqali buyurtma qilish mumkin

·30·Texno
Dasturchilar uchun inqilob: Endi ovqatni buyruqlar satri orqali buyurtma qilish mumkin

Zamonaviy texnologiyalar rivoji kundalik yumushlarni avtomatlashtirishning yangi bosqichiga chiqmoqda. Dunyodagi eng yirik yetkazib berish xizmatlaridan biri DoorDash dasturchilar uchun maxsus DoorDash CLI (Command Line Interface) vositasini taqdim etdi. Ushbu yangilik endilikda foydalanuvchilarga mobil ilovani ochmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri kompyuterning buyruqlar satri yoki sunʼiy intellekt agentlari yordamida ovqat buyurtma qilish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya asoschisi va texnik direktori Andy Fang X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilishicha, yangi vosita hozircha "dd-cli" nomi ostida cheklangan beta-test rejimida ishga tushirildi. Mazkur loyiha birinchi navbatda AQSH va Kanadadagi macOS operatsion tizimidan foydalanuvchi dasturchilar uchun ochiq boʻlib, unga kirish maxsus kutish roʻyxati (waitlist) orqali amalga oshiriladi.

Agentik tijoratning yangi davri

DoorDash CLI shunchaki hazil yoki qiziqish uchun yaratilgan loyiha emas, balki u "agentik tijorat" (agentic commerce) deb ataluvchi yangi yoʻnalishning yorqin namunasidir. Bu tizim orqali dasturchilar oʻzlarining sunʼiy intellekt agentlariga doʻkonlarni qidirish, eng maqbul chegirmalarni topish va toʻlovni amalga oshirish funksiyalarini yuklashlari mumkin. Yaʼni, kelajakda AI sizning oʻrningizga tushlikni tanlashi va uni buyurtma berishi odatiy holga aylanadi.

Kompaniya ushbu vositani taqdim etish orqali oʻz platformasini tashqi dasturiy taʼminotlar uchun ochiq ekotizimga aylantirmoqda. Bu degani, dasturchilar DoorDash imkoniyatlarini oʻzlarining ilovalariga, korporativ Slack botlariga yoki shaxsiy yordamchilariga integratsiya qilishlari mumkin boʻladi. Masalan, jamoaviy tushlikni avtomatik tashkillashtiruvchi skriptlar yaratish imkoniyati tugʻiladi.

Ushbu yangilik ijtimoiy tarmoqlarda dasturchilar orasida mashhur boʻlgan "sudo make me a sandwich" (sudo menga sendvich tayyorla) iborasini yodga soldi. XKCD komikslarida aks etgan bu hazil endi haqiqatga aylandi. DoorDash tomonidan namoyish etilgan videoda sunʼiy intellekt agenti Slack xabarlarini oʻqishi, JSON maʼlumotlarini tahlil qilishi, Python skriptlarini ishga tushirishi va murakkab menyular orasidan kerakli salatlarni tanlab, buyurtma berishi koʻrsatilgan.

Shuni taʼkidlash joizki, DoorDash avvalroq iMessage bilan integratsiya qilingan va oʻzining "Ask DoorDash" deb nomlangan chatbotini ham ishga tushirgan edi. Shuningdek, kompaniya OpenAI’ning ChatGPT va Claude kabi yirik sunʼiy intellekt modellari bilan ham hamkorlik qilib kelmoqda. Yangi CLI vositasi esa ushbu zanjirning mantiqiy davomidir.

Hozircha ushbu funksiya faqat tor doiradagi mutaxassislar uchun ochiq boʻlsa-da, u kelajakda isteʼmolchilarning xarid qilish odatlarini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Foydalanuvchilar endi chiroyli grafik interfeyslarga emas, balki tezkor va samarali ishlaydigan avtomatlashtirilgan tizimlarga koʻproq tayanishni boshlaydilar.

DoorDashCLITexnologiyaSunʼiy IntellektDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiGoogle AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiBugun, 21:26Sunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi