Eron husiylarga Qizil dengizni yopish buyrug‘ini berdimi?

·0·Dunyo
Eron husiylarga Qizil dengizni yopish buyrug‘ini berdimi?

Eron Yamandagi husiylar harakatiga Qizil dengiz orqali o‘tuvchi neft tashish yo‘lini yopishga tayyor turish bo‘yicha topshiriq bergani haqida xabarlar tarqaldi. Reuters agentligi uch nafar manbaga tayanib ma’lum qilishicha, bunday chora AQSH Eronning energetika infratuzilmasiga ehtimoliy zarba bergan taqdirda amalga oshirilishi mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur reja Eron rahbariyati darajasida muhokama qilingan va bu haqda husiylar harakati vakillariga ham xabar yetkazilgan. Biroq manbalar bu xabar qay tarzda yetkazilgani hamda u AQSH prezidenti Donald Trampning so‘nggi bayonotlaridan keyin yuborilgani yoki yo‘qligiga aniqlik kiritmagan. Eron Tashqi ishlar vazirligi va husiylar harakati hozircha bu xabar yuzasidan rasmiy izoh bermagan.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, husiylar Bob al-Mandab bo‘g‘ozi atrofida raketa va dronlar joylashtirib, ehtimoliy harbiy harakatlarga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Manbalarning ta’kidlashicha, qurollar Hodeyda va Adan ko‘rfaziga tutash hududlarda joylashtirilgan bo‘lib, faqat tegishli buyruq kutilmoqda.

Mutaxassislar Qizil dengiz va Bob al-Mandab bo‘g‘ozidagi ehtimoliy keskinlik jahon neft bozori uchun jiddiy xavf tug‘dirishini ta’kidlamoqda. Agar bu yo‘nalishda kemalar harakati cheklansa, energiya ta’minotiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi va global bozorlarda narxlarning yanada oshib ketishi mumkin.

Shu bilan birga, husiylarga yaqin manbalar Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi vakillari Yamandagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgani va strategik qarorlar muvofiqlashtirilayotganini ham bildirgan.

So‘nggi kunlarda mintaqadagi vaziyat yanada taranglashdi. Husiylar Saudiya Arabistoni tomon raketa hujumlarini amalga oshirganini ma’lum qildi. Bu esa bir necha yil davom etgan nisbiy tinchlikka putur yetkazishi mumkinligi haqida xavotirlarni kuchaytirmoqda.

Tahlilchilar fikricha, agar Qizil dengizdagi asosiy dengiz yo‘llari xavf ostida qolsa, bu nafaqat Yaqin Sharqdagi vaziyatga, balki butun dunyo energetika bozoriga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BAAda a’lochi bitiruvchilarga 27 ming dollardan mukofot berildiBAAda a’lochi bitiruvchilarga 27 ming dollardan mukofot berildiBugun, 19:587 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?Bugun, 19:23Janubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiBugun, 18:44Xitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiXitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiBugun, 18:26«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdi«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdiBugun, 18:13Ovozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiOvozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiBugun, 18:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi