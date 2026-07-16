Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emas

·0·Jamiyat
Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emas

O‘zbekistonda ipoteka hisobiga sotib olingan uy-joyga boshqa shaxslarni ro‘yxatga qo‘yish tartibi yengillashtirildi. Endi taqiq yoki xatlov mavjud bo‘lgan turar joyga fuqaroni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun bank yoxud boshqa garovga oluvchining oldindan roziligini olish talab etilmaydi.

Yangi tartib Prezidentning 2026 yil 15 iyuldagi PQ–265-son qarorida belgilandi.

Kimlarni ro‘yxatga qo‘yish mumkin?

Qarorga ko‘ra, garovda turgan, taqiq yoki xatlov qo‘yilgan turar joyga boshqa shaxslarni yashash va turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazishga ruxsat beriladi.

Buning uchun bankning alohida roziligini olish shart bo‘lmaydi. Mazkur o‘zgarish ipoteka uyiga oila a’zolari yoki boshqa shaxslarni ro‘yxatga qo‘yishdagi ortiqcha kelishuv jarayonlarini qisqartirishga xizmat qiladi.

Ro‘yxatdan o‘tuvchi shaxs muhim shartga rozi bo‘ladi

Yangi tartibda ro‘yxatga qo‘yilayotgan shaxs uchun alohida talab belgilangan.

U mulkdor, garovga oluvchi yoki taqiqni qo‘yish va bekor qilishga mas’ul organning ichki ishlar organlariga murojaati asosida ro‘yxatdan chiqarilishiga oldindan rozilik berishi kerak.

Ya’ni bank roziligisiz ro‘yxatdan o‘tish mumkin, biroq fuqaro keyinchalik qonuniy murojaat asosida uning ro‘yxati bekor qilinishi ehtimolini avvaldan qabul qiladi.

2027 yildan kechikkan ro‘yxat uchun jarima bo‘lmaydi

Prezident qarori bilan 2027 yil 1 yanvardan ko‘chmas mulk huquqini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibida ham o‘zgarishlar joriy etiladi.

Huquq egasi belgilangan vaqtda ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organga murojaat qilmagan bo‘lsa, unga ma’muriy javobgarlik chorasi qo‘llanilmaydi. Uning o‘rniga kechiktirilgan muddatdan kelib chiqib, ro‘yxatdan o‘tkazish uchun oshirilgan stavkada to‘lov undiriladi.

Yangi tartib

Nima o‘zgaradi?

Ipoteka uyiga ro‘yxatga qo‘yish

Bank roziligi talab qilinmaydi

Ro‘yxatdan chiqarish

Oldindan berilgan rozilik asosida amalga oshirilishi mumkin

Mulk huquqini kech ro‘yxatdan o‘tkazish

Ma’muriy jazo o‘rniga oshirilgan to‘lov undiriladi

Amal qilish sanasi

Ayrim yangi qoidalar 2027 yil 1 yanvardan

Meros yoki hadya qilingan uyni sotishda nima o‘zgaradi?

Qarorda meros yoki yaqin qarindoshdan hadya sifatida olingan turar joyni sotishdan tushgan daromadga soliq solish masalasi ham qamrab olingan.

Bunday uyni sotishda soliqdan ozod qilish uchun belgilangan muddat merosxo‘r yoki hadya oluvchi nomiga rasmiylashtirilgan sanadan emas, balki vasiyat qiluvchi yoki hadya qiluvchining mulk huquqi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Bu tartib ham 2027 yil 1 yanvardan joriy etiladi.

Yangi tartib fuqarolarga qanday qulaylik beradi?

O‘zgarish ipotekadagi uyga fuqarolarni ro‘yxatga qo‘yishni soddalashtiradi va buning uchun bankka alohida murojaat qilish zaruratini bartaraf etadi.

Biroq ro‘yxatdan o‘tayotgan shaxs belgilangan shartlarni diqqat bilan o‘rganishi zarur. Chunki uning ro‘yxati mulkdor, garovga oluvchi yoki vakolatli organning qonuniy murojaati asosida bekor qilinishi mumkin.

Sizningcha, ushbu yangi tartib ipoteka uyi egalariga yetarlicha qulaylik yaratadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 20:53Avtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiAvtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiBugun, 20:2413 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandi13 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandiBugun, 20:21«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandi«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandiBugun, 19:45Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdiAbdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdiBugun, 18:1510 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda