AVO bank omonatchisi 134 kundan beri pulini ololmayapti: Uy sotuvidan tushgan mablag‘ qamoqda

·58·Iqtisodiyot
AVO bank omonatchisi 134 kundan beri pulini ololmayapti: Uy sotuvidan tushgan mablag‘ qamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AVO bank'dagi omonatchi Aleksey Moskovsev 134 kundan beri 2025-yil 9-dekabrda uy sotuvidan tushgan mablag‘ini ololmayapti.
  • Bank 2026-yil 14-mayda hisobraqamni hech qanday rasmiy hujjatlarsiz bloklagan, garchi Yunusobod tumani IIO FMB 2026-yil 10-sentabrdagi xatida bu bloklashni asossiz deb tan olgan bo‘lsa-da.
  • Markaziy bank esa shikoyatni ko‘rib chiqish o‘rniga yana bankning o‘ziga yo‘naltirgan.

O‘zbekiston bank tizimi va fintex sohasida fuqarolarning omonat mablag‘lari daxlsizligi bo‘yicha jiddiy xavotir uyg‘otuvchi mojaro yuzaga keldi. OneDev kompaniyasi asoschisi va rahbari Aleksey Moskovsev AVO bank'dagi shaxsiy omonati bloklangani va 134 kundan buyon o‘z pullarini qaytarib ololmayotganini ochiq ma’lum qildi. Tadbirkor notarial tasdiqlangan shartnoma asosida uyini sotib, undan tushgan mablag‘ni 2025 yil 9 dekabr kuni bank mobil ilovasi orqali 6 oylik muddatga omonatga qo‘ygan edi.

Biroq 2026 yil 14 mayda, muddat tugashiga bir oy qolganda, hisobraqam hech qanday rasmiy hujjatsiz to‘zdirib qo‘yildi. 10 iyunda omonat muddati tugasa-da, bank pulni qaytarishdan bosh tortib, Yunusobod tumani IIO FMB ko‘rsatmasini vaj qildi. Qizig‘i, 2026 yil 10 sentyabrda aynan shu IIO FMB rasmiy xatida depozit hisobini bloklash asossiz bo‘lganini rasman tan olgan, ammo bank shunga qaramay mablag‘ni egasiga qaytarmayapti.

«Notarial shartnoma, IIBning rasmiy xati va sarsonlik»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

AVO bank va omonatchi o‘rtasidagi keskin vaziyat bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Mablag‘ning qonuniy kelib chiqishi: Fuqaro notarial tartibda kvartirasini sotib, shaffof pulni 2025 yil 9 dekabrda omonatga qo‘ygan;

  • Asossiz va to‘satdan bloklash: Omonat muddati tugashiga bir oy qolganda (14 mayda) bank hisobni hech qanday qaror ko‘rsatmasdan to‘sib qo‘ygan;

  • IIB bloklashni asossiz deb topdi: Yunusobod tumani IIO FMB 2026 yil 10 sentyabrdagi 27/45-20347-sonli xatida hisobning bloklanishi asossiz ekanini rasman tasdiqladi;

  • Markaziy bank shikoyatni bankning o‘ziga yo‘naltirdi: Regulyator murojaat.gov.uz orqali kelib tushgan arizani ko‘rib chiqish o‘rniga yana AVO bank'ga jo‘natdi, bank esa eski shablon javobni takrorladi;

  • Foizlar to‘xtatilgan, 134 kunlik sukunat: 11 iyundan buyon omonat bo‘yicha foiz hisoblanmaydi, fuqaro 134 kundan beri o‘z puliga egalik qila olmayapti.

Omonatchi va AVO bank o‘rtasidagi nizoning xronologik rivojlanishi tasnifi

Ish bo‘yicha muhim sanalar, hujjatlar va tomonlarning xatti-harakatlari jadvali:

Sanalar va bosqichlar

Omonatchining qonuniy harakati

Bank va davlat organlarining munosabati

Huquqiy holati

09.12.2025

Uy sotuvidan tushgan pulni ilova orqali omonatga qo‘ydi

Bank tomonidan depozit ochildi va shartnoma tuzildi

To‘liq qonuniy bitim

14.05.2026

Hisob to‘sib qo‘yilganini aniqladi

Bank Yunusobod IIO FMB talabini bahona qildi

Aniq hisobraqam ko‘rsatilgan asosli hujjat taqdim etilmadi

10.06.2026

Omonat muddati yakunlandi, pulni talab qildi

Bank pulni chiqarmadi, 11 iyundan foiz to‘lashni to‘xtatdi

Shartnoma majburiyatining buzilishi

10.09.2026

IIO FMBdan rasmiy javob xatini oldi

IIO FMB bloklashni asossiz deb topdi (№27/45-20347)

Bank keltirgan bosh argument bekor bo‘ldi

11.09.2026

Markaziy bankka shikoyat qildi va bankka bordi

MB shikoyatni bankka uzatdi, bank yana eski shablon javobni berdi

Nazorat tizimidagi byurokratik tuzoq

AVO bank omonatchisi 134 kundan beri pulini ololmayapti: Uy sotuvidan tushgan mablag‘ qamoqda

Huquqiy va moliyaviy ekspertiza: Bunday holat bank tizimiga qanday zarar yetkazadi?

Bank sohasi yuristlari, mustaqil iqtisodchilar va moliya tahlilchilarining xulosalari:

  • «Omonat daxlsizligi qonun bilan kafolatlangan»: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va bank qonunchiligiga ko‘ra, bank omonat muddati tugagach yoki mijozning birinchi talabiga ko‘ra pulni so‘zsiz qaytarishi shart; agar sud qarori yoki tergov organining aniq shaxs va hisobraqam ko‘rsatilgan rasmiy qarori bo‘lmasa, pullarni to‘xtatib turish to‘g‘ridan to‘g‘ri qonun buzilishidir; IIO FMB xatidan so‘ng ham pulni ushlab turish omonatchilarga bo‘lgan ishonchni butunlay so‘ndiradi;

  • Regulyatorning passiv nazorati muammosi: Markaziy bank omonatchilar huquqlarini himoya qiluvchi bosh kafil bo‘la turib, shikoyatni ayblanayotgan bankning o‘z ixtiyoriga tashlab qo‘yishi mutasaddilarning nazorat funksiyasi oqsayotganini anglatadi; regulyator bu kabi holatlarda zudlik bilan maxsus tekshiruv tayinlashi shart;

  • Raqamli neobanklarning zaif tomoni: AVO bank kabi raqamli moliya muassasalari mijozlarga tezkorlikni va’da qilsa-da, muammo yuzaga kelganda mijozning jonli xodimlar va mas’ul rahbarlar bilan muloqot qila olmasligi, hamma narsa quruq shablon va botlarga bog‘lanib qolgani omonatchilarni himoyasiz qoldirmoqda.

Sizningcha, bankning davlat organi xatidan keyin ham fuqaro pulini 134 kun davomida ushlab turishiga Markaziy bank qanday jazo chorasi qo‘llashi lozim? Bu kabi voqealar aholining banklarga va milliy valyutadagi omonatlarga bo‘lgan ishonchiga qanday ta’sir qiladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va omonatchilar huquqiga oid ushbu shov-shuvli tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

AVO bankOneDevYunusobod tumani IIO FMBMarkaziy bank
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildi9 avgust 18:03Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?25 avgust 17:14SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiSBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadi9 iyun 16:11Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkin11 iyun 00:19Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBuyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladi11 iyun 00:17Coinbase Hindistonda rupiya orqali bank oʻtkazmalarini yoʻlga qoʻydiCoinbase Hindistonda rupiya orqali bank oʻtkazmalarini yoʻlga qoʻydi1 iyun 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi