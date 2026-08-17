18 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 18 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 33,83 so'mga arzonlab, 11 857,35 so'mni, yevro 7,11 so'mga arzonlab, 13 746,23 so'mni, Rossiya rubli esa 2,51 so'mga arzonlab, 139,32 so'mni tashkil etdi. Funt sterling 20,89 so'mga arzonlab, 16 075,01 so'mga, yapon iyenasi 0,27 so'mga arzonlab, 74,46 so'mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 18 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 33,83 so‘mga arzonlab, 11 857,35 so‘mga tushdi.
• Yevro 7,11 so‘mga arzonlab, 13 746,23 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 2,51 so‘mga arzonlab, 139,32 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 20,89 so‘mga arzonlab, 16 075,01 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,27 so‘mga arzonlab, 74,46 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 3,8 so‘mga arzonlab, 14 640,51 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 4,52 so‘mga arzonlab, 1 759,41 so‘mga tushdi.
…