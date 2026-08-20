21 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 21 avgust uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi, dollar 52,28 so'mga qimmatlab, 11 847,16 so'mni tashkil etdi. Yevro 1,12 so'mga qimmatlab, 13 685,60 so'm bo'ldi, Rossiya rubli 0,38 so'mga arzonlab, 138,67 so'mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 21 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 52,28 so‘mga qimmatlab, 11 847,16 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 1,12 so‘mga qimmatlab, 13 685,60 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,38 so‘mga arzonlab, 138,67 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 2,68 so‘mga arzonlab, 15 987,96 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,1 so‘mga qimmatlab, 74,12 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 6,21 so‘mga qimmatlab, 14 556,19 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,64 so‘mga arzonlab, 1 750,48 so‘mga tushdi.
…