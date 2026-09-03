Kredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradi
O‘zbekistonda kredit, subsidiya va kompensatsiya shartlarini farmon hamda qarorlar orqali belgilash amaliyotidan voz kechilishi ma’lum qilindi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida xabar berildi.
Yangi tartibga ko‘ra, Iqtisodiyot vazirligi va Markaziy bank hududlarning salohiyatidan kelib chiqib, moliyalashtirish mexanizmlarini har chorakda yangilab boradi.
Shuningdek, tuman shtablari mahallalardagi hokim yordamchilarining ishlash tizimini o‘zgartiradi. Ular “loyihabay” ishlash tartibiga o‘tkaziladi. Bunda har bir hududning imkoniyatlari va amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan loyihalardan kelib chiqib ish tashkil etiladi.
Buning uchun mamlakatdagi 8 992 ta mahallada faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari vazifani bajaruvchi etib tayinlanadi. Fidoyi va tashabbuskor kadrlar egallab turgan lavozimlariga qayta tayinlanadi.
Ishini talab darajasida bajara olmayotgan hokim yordamchilari esa yangilanadi.
…