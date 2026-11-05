Istanbulda sensatsion kambek: “Fenerbaxche” “Liverpul”ni 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Istanbulning «Fenerbaxche» klubi o‘z maydonida «Liverpul»ni 3:2 hisobida mag‘lub etib, sensatsion g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Mezbonlar o‘yin davomida ikki bor hisobda ortda qolganiga qaramay, Meyson Grinvud, Archi Braun va Vedat Murikining gollari evaziga irodali kambekni amalga oshirdi.
- Mazkur g‘alabadan so‘ng 5 ochkoga ega bo‘lgan turk klubi turnir jadvalida 19-o‘ringa ko‘tarildi, «Liverpul» esa 9 ochko bilan 5-pog‘onada qoldi.
Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Istanbulning «Shukru Saracho‘g‘lu» stadionida haqiqiy futbol dramasi va sensatsiya qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan «Liverpul» safarda Turkiyaning «Fenerbaxche» klubi mehmoni bo‘lib, 5 ta gol kiritilgan shiddatli to‘qnashuvda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Mezbonlar irodali xarakter ko‘rsatib, ikki bor hisobda ortda qolayotgan vaziyatdan chiqib ketishdi va yakunda mersisaydliklar ustidan tarixiy kambekni rasmiylashtirishdi.
Har ikki bo‘limda keskin kurash: Bahs xronologiyasi
O‘yin dastlabki daqiqalardan yuqori temp va hujumkor ruhda boshlandi:
Nionining tezkor goli va Grinvudning javobi: 25-daqiqada «Liverpul»ning yosh iste’dodi Trey Nioni hisobni ochdi. Biroq oradan 4 daqiqa o‘tib, 29-daqiqada Meyson Grinvud muvozanatni tikladi — 1:1;
Isakdan gol va Braunning qayta javobi: 69-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Aleksander Isak mersisaydliklarni yana oldinga olib chiqdi (1:2). Ammo 73-daqiqada «Fenerbaxche» himoyachisi Archi Braun muhim gol urib, tablodagi hisobni yana tenglashtirdi;
79-daqiqa: Vedat Murikidan g‘alaba to‘pi: Zaxiradan maydonga tushgan tajribali hujumchi Vedat Muriki 79-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga keltirgan hal qiluvchi g‘alaba goliga mualliflik qildi — 3:2.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar:
Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;
Hisob: «Fenerbaxche» (Turkiya) — «Liverpul» (Angliya) — 3:2;
Gollar: Grinvud (29), Braun (73), Muriki (79) — Nioni (25), Isak (69);
«Fenerbaxche»: Ederson, Semedu (Myuldyur, 75), Shkrinyar, Pepra, Braun, Genduzi, Kante, Yuksek, Grinvud (Aydin, 89), Kahvechi, Lukaku (Muriki, 63);
«Liverpul»: Alisson, Gomes (Virs, 66), Jake, van Deyk, Simikas (Kerkez, 76), Mak Allister, Nioni, Munos (Isak, 66), Soboslai, Ngumoa (Gakpo, 66), Barkolya.
Turnir jadvalidagi keskin o‘zgarishlar
Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng «Fenerbaxche» o‘z ochkolari sonini 5 taga yetkazib, umumiy jadvalda 19-pog‘onaga ko‘tarildi va pley-off zonasi uchun kurashda muhim ustunlikka ega bo‘ldi.
Dastlabki mag‘lubiyatini qabul qilib olgan «Liverpul» esa 9 ochko bilan 5-o‘rinda qoldi, biroq keyingi turlar oldidan ochko yo‘qotish xavfini oshirdi.
Izohlar 0
…