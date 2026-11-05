Istanbulda sensatsion kambek: “Fenerbaxche” “Liverpul”ni 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi

·51·Sport
Istanbulda sensatsion kambek: “Fenerbaxche” “Liverpul”ni 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Istanbulning «Fenerbaxche» klubi o‘z maydonida «Liverpul»ni 3:2 hisobida mag‘lub etib, sensatsion g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Mezbonlar o‘yin davomida ikki bor hisobda ortda qolganiga qaramay, Meyson Grinvud, Archi Braun va Vedat Murikining gollari evaziga irodali kambekni amalga oshirdi.
  • Mazkur g‘alabadan so‘ng 5 ochkoga ega bo‘lgan turk klubi turnir jadvalida 19-o‘ringa ko‘tarildi, «Liverpul» esa 9 ochko bilan 5-pog‘onada qoldi.

Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida Istanbulning «Shukru Saracho‘g‘lu» stadionida haqiqiy futbol dramasi va sensatsiya qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan «Liverpul» safarda Turkiyaning «Fenerbaxche» klubi mehmoni bo‘lib, 5 ta gol kiritilgan shiddatli to‘qnashuvda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Mezbonlar irodali xarakter ko‘rsatib, ikki bor hisobda ortda qolayotgan vaziyatdan chiqib ketishdi va yakunda mersisaydliklar ustidan tarixiy kambekni rasmiylashtirishdi.

Har ikki bo‘limda keskin kurash: Bahs xronologiyasi

O‘yin dastlabki daqiqalardan yuqori temp va hujumkor ruhda boshlandi:

  • Nionining tezkor goli va Grinvudning javobi: 25-daqiqada «Liverpul»ning yosh iste’dodi Trey Nioni hisobni ochdi. Biroq oradan 4 daqiqa o‘tib, 29-daqiqada Meyson Grinvud muvozanatni tikladi — 1:1;

  • Isakdan gol va Braunning qayta javobi: 69-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Aleksander Isak mersisaydliklarni yana oldinga olib chiqdi (1:2). Ammo 73-daqiqada «Fenerbaxche» himoyachisi Archi Braun muhim gol urib, tablodagi hisobni yana tenglashtirdi;

  • 79-daqiqa: Vedat Murikidan g‘alaba to‘pi: Zaxiradan maydonga tushgan tajribali hujumchi Vedat Muriki 79-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga keltirgan hal qiluvchi g‘alaba goliga mualliflik qildi — 3:2.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar:

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;

  • Hisob: «Fenerbaxche» (Turkiya) — «Liverpul» (Angliya) — 3:2;

  • Gollar: Grinvud (29), Braun (73), Muriki (79) — Nioni (25), Isak (69);

  • «Fenerbaxche»: Ederson, Semedu (Myuldyur, 75), Shkrinyar, Pepra, Braun, Genduzi, Kante, Yuksek, Grinvud (Aydin, 89), Kahvechi, Lukaku (Muriki, 63);

  • «Liverpul»: Alisson, Gomes (Virs, 66), Jake, van Deyk, Simikas (Kerkez, 76), Mak Allister, Nioni, Munos (Isak, 66), Soboslai, Ngumoa (Gakpo, 66), Barkolya.

Turnir jadvalidagi keskin o‘zgarishlar

Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng «Fenerbaxche» o‘z ochkolari sonini 5 taga yetkazib, umumiy jadvalda 19-pog‘onaga ko‘tarildi va pley-off zonasi uchun kurashda muhim ustunlikka ega bo‘ldi.

Dastlabki mag‘lubiyatini qabul qilib olgan «Liverpul» esa 9 ochko bilan 5-o‘rinda qoldi, biroq keyingi turlar oldidan ochko yo‘qotish xavfini oshirdi.

Yevropa Chempionlar ligasiFenerbaxcheLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fenerbaxche — Liverpul: tarkiblar va jonli matnFenerbaxche — Liverpul: tarkiblar va jonli matnKecha 21:36«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi20 oktabr 23:46Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Fenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matnFenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 20:31«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!20 sentabr 20:09«Irqchilikka joy yo‘q»: Nega 5 ta klub vakillari ramziy harakatni rad etdi?«Irqchilikka joy yo‘q»: Nega 5 ta klub vakillari ramziy harakatni rad etdi?20 oktabr 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi