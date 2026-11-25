O‘zbekistonda biznesni ro‘yxatga olish 30 noyabrda yakunlanadi: tadbirkorlar uchun eslatma
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 15 oktyabrdan boshlangan biznesni ro‘yxatga olish jarayoni 30 noyabr kuni yakunlanadi.
- Ushbu statistik tadbirda yirik, o‘rta va kichik korxonalar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, fermerlar, hunarmandlar hamda o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar ishtirok etishi shart.
- Hali ro‘yxatdan o‘tmagan tadbirkorlar mahalladagi hokim yordamchisi yoki tuman statistika bo‘limiga, o‘zini o‘zi band qilganlar esa census.stat.uz portali orqali murojaat qilishlari lozim.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoniga muvofiq, 15 oktyabrdan 30 noyabrgacha butun mamlakat bo‘ylab keng ko‘lamli biznesni ro‘yxatga olish tadbiri o‘tkazilmoqda. Mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan barcha tadbirkorlik subyektlari va iqtisodiy faoliyat bilan shug‘ullanuvchi fuqarolar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu jarayon yakunlanishiga sanoqli kunlar qoldi.
Biznesni ro‘yxatga olishda kimlar ishtirok etishi shart?
Mazkur statistik tadbir iqtisodiyotning barcha bo‘g‘inlarini qamrab oladi va unda quyidagi subyektlar ishtirok etadi:
Yirik, o‘rta va kichik korxonalar, shuningdek, mikrofirmalar;
Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT);
Xorijiy korxonalarning doimiy muassasalari va vakolatxonalari;
Yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT);
Fermer va dehqon xo‘jaliklari;
Oilaviy tadbirkorlar va hunarmandlar;
O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar;
Ro‘yxatdan o‘tmasdan iqtisodiy faoliyat yuritayotgan boshqa iqtisodiy birliklar.
Hali ro‘yxatdan o‘tmagan bo‘lsangiz, nima qilish kerak?
Agar hozirga qadar oldingizga ro‘yxatga oluvchi xodim kelmagan bo‘lsa va siz tadbirda qatnashmagan bo‘lsangiz, 30 noyabrga qadar quyidagi tartibda murojaat qilishingiz lozim:
Subyekt toifasi
Murojaat qilish va ro‘yxatdan o‘tish tartibi
Tadbirkorlik subyektlari va xo‘jaliklar
Mahallangizdagi hokim yordamchisi yoki tuman (shahar) statistika bo‘limiga murojaat qilish orqali
O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar
Uydan chiqmasdan, census.stat.uz rasmiy portali orqali onlayn ro‘yxatdan o‘tish yo‘li bilan
Maxfiylik kafolati va tadbirning ahamiyati
Mutasaddilarning ta’kidlashicha, ro‘yxatga olish jarayonida taqdim etilgan barcha ma’lumotlar qat’iy maxfiy saqlanadi va ulardan faqat umumlashtirilgan statistik maqsadlarda foydalaniladi. Olingan yakuniy natijalar kelgusida hududlar va iqtisodiy tarmoqlar kesimida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash hamda rivojlantirishga oid muhim davlat qarorlarini qabul qilish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.
Siz ham o‘z biznesingiz yoki o‘zini o‘zi band qilgan shaxs sifatidagi faoliyatingizni ro‘yxatga olish tadbirida qatnashib bo‘ldingizmi?
O‘z tajribangizni izohlarda qoldiring va tadbirkor do‘stlaringizga 30 noyabr muddatini eslatish uchun ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…