Har kuni kulib yurish salomatlikka qanday ta’sir qiladi? Kulgining 6 ta foydali jihati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kulgi inson organizmida fiziologik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, stressni kamaytirish va kayfiyatni ko'tarishga yordam beruvchi tabiiy reaksiyadir.
- U mushaklar tarangligini yengillashtirish, og'riqqa chidamlilikni oshirish hamda yurak-qon tomir tizimiga foydali ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega.
- Shuningdek, samimiy kulgi odamlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlab, ijtimoiy aloqalarni yaxshilaydi.
Kulgi — insonning kayfiyatini ko‘tarish bilan birga, organizmda bir qator fiziologik jarayonlarga ham ta’sir qiluvchi tabiiy reaksiya. Yaxshi hazil, yaqinlar bilan samimiy suhbat yoki kulgili videolar nafaqat kunni yorqinlashtiradi, balki stressni yengish, taranglikni kamaytirish va o‘zini yaxshi his qilishga yordam berishi mumkin. Xo‘sh, har kuni kulib yurish inson salomatligiga qanday ta’sir qiladi?
1. Stressni kamaytirishga yordam beradi
Kulgi organizmning stressga javob reaksiyasiga ta’sir qiladi. Samimiy kulganda dastlab yurak urishi va nafas olish tezlashishi mumkin, keyin esa organizm bo‘shashish holatiga o‘tadi. Ayrim tadqiqotlarda kulgi stress gormoni — kortizol darajasining pasayishi bilan bog‘liq ekani aniqlangan. Bu insonga ruhiy bosimni yengilroq his qilishga yordam beradi.
2. Kayfiyatni ko‘tarib, o‘zini yaxshi his qilishga yordam beradi
Kulgi vaqtida miyada endorfinlar kabi kayfiyatga ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi moddalar ajralishi rag‘batlanadi. Shu sababli kulgili voqea yoki samimiy suhbatdan keyin inson o‘zini yengil, xotirjam va xursand his qilishi mumkin. Bu kun davomidagi charchoq va salbiy hissiyotlarni yengishda ham qo‘l keladi.
3. Mushaklar tarangligini kamaytiradi
Qattiq kulganda yuz, qorin va nafas olishda ishtirok etuvchi mushaklar faol ishlaydi. Kulgidan keyin esa ayrim mushaklarda bo‘shashish kuzatiladi. Bu tanadagi taranglikni yengillashtirib, odamning o‘zini erkinroq his qilishiga yordam beradi.
4. Og‘riqni yengilroq his qilishga ta’sir qilishi mumkin
Kulgi organizmda tabiiy og‘riqsizlantiruvchi mexanizmlarni faollashtirishi mumkin. Shuningdek, u inson diqqatini og‘riq yoki noqulaylikdan boshqa narsaga qaratishga yordam beradi. Ayrim ilmiy tadqiqotlarda kulgi va yumor og‘riqqa chidamlilikni oshirishi mumkinligi qayd etilgan. Ammo bu kulgi og‘riq sababini davolaydi degani emas.
5. Yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin
Kulgi paytida nafas olish va yurak faoliyatida vaqtinchalik o‘zgarishlar kuzatiladi. Keyin organizm bo‘shashib, qon aylanishiga ta’sir qiluvchi jarayonlar yuz beradi. Ayrim tadqiqotlar yumor va kulgining qon tomirlar faoliyatiga ijobiy ta’sirini ko‘rsatgan. Biroq kulgi sport, jismoniy faollik yoki yurak kasalliklarini davolash o‘rnini bosmaydi.
6. Odamlar o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi
Samimiy kulgi oila a’zolari, do‘stlar va hamkasblar o‘rtasidagi munosabatlarni yaqinlashtirishi mumkin. Birgalikda kulgan insonlar o‘zlarini erkinroq his qiladi, muloqotdagi taranglik kamayadi. Bu esa ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va o‘zini jamiyatning bir qismi sifatida his qilish uchun muhim.
Kun davomida kulgi uchun alohida vaqt ajratish shart emas. Yaqinlar bilan suhbatlashish, sevimli komediyani tomosha qilish, qiziqarli kitob o‘qish yoki yoqimli xotiralarni eslash ham kayfiyatni ko‘tarishi mumkin.
Kulgi barcha muammolarni hal qilmaydi va kasalliklarni davolash vositasi emas. Ammo u kundalik hayotda stressni yengillashtirish, kayfiyatni yaxshilash va odamlar bilan samimiy munosabat o‘rnatishga yordam beruvchi oddiy, bepul va yoqimli odatdir.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…