«Napoli» bilan durangdan so‘ng Holand noroziligini bildirdi
«Manchester Siti» hujumchisi Erling Holand «Napoli»ga qarshi uchrashuvda qayd etilgan durang haqida fikr bildirdi. Uning aytishicha, jamoa yetarlicha yaxshi o‘ynamagan, raqibga esa hujumda juda ko‘p imkoniyat berib qo‘ygan.
«O‘yin oxirida gol urishga harakat qildik, ammo buni amalga oshira olmadik. Yetarlicha yaxshi harakat qilmadik va raqibga darvozamiz oldida juda oson vaziyatlar yaratishiga imkon berdik. O‘yin nazoratini qo‘lga ololmadik, hujumda ham o‘zimiz xohlagandek o‘ynay olmadik.
Futbol bir vaqtning o‘zida ham oddiy, ham murakkab. G‘alaba qozonganingda hamma narsa oson va tushunarli bo‘lib ko‘rinadi. Mag‘lub bo‘lganingda esa hamma narsaga shubha qila boshlaysan. Aslida, ortiqcha o‘ylamasdan, shunchaki o‘ynash kerak. Ammo buni amalda bajarish unchalik oson emas.
Jamoamizda yuqori saviyali futbolchilar ko‘p. Har birimiz o‘z imkoniyatimizni to‘liq ishga solishimiz kerak. Birlashishimiz, ijobiy kayfiyatni saqlashimiz, maydonda ko‘proq energiya bilan harakat qilishimiz va bor kuchimizni berishimiz zarur», dedi Holand.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…