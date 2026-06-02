Andijonda 19 yoshli yigit o'zini ko‘prikdan tashlash bilan tahdid qildi

·70·Jamiyat
Andijonda 19 yoshli yigit o'zini ko‘prikdan tashlash bilan tahdid qildi

Andijon shahrida 19 yoshli yigitning o‘zini ko‘prikdan tashlashga uringani bilan bog‘liq holat qayd etildi. Voqea 2 iyun kuni tungi vaqtda Ishchilar mahallasi hududidagi Navoiy shoh ko‘chasida joylashgan ko‘prikda sodir bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2007 yilda tug‘ilgan M.M. oiladagi kelishmovchiliklar sabab ruhiy tushkunlikka tushib, o‘zini ko‘prikdan tashlash bilan tahdid qilgan.

Xabar kelib tushgach, voqea joyiga tergov-tezkor guruhi hamda tegishli tashkilotlar vakillari yetib borgan. Mutaxassislarning sa’y-harakatlari natijasida yigit xavfsiz joyga olib tushilgan va ko‘ngilsiz hodisaning oldi olingan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o‘tamiz, avvalroq aynan shu ko‘prikda shunga o‘xshash yana bir holat kuzatilgani haqida xabar berilgandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi