Toshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldi

·0·Jamiyat
Toshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldi

Toshkent shahri va viloyatida kuzatilayotgan anomal issiq elektr tarmoqlarida jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardi. Tarmoqlarning haddan tashqari yuklanishi oqibatida sakkizta tumanda minglab iste’molchilar vaqtincha elektr ta’minotisiz qolgan.

Maxsus brigadalar avariya sodir bo‘lgan hududlarda tiklash ishlarini boshladi.

Jazirama elektr tarmoqlariga ta’sir qildi

17 iyul kuni soat 14:30 holatiga ko‘ra, anomal yuqori harorat va elektr energiyasi iste’molining keskin oshishi uzatish liniyalari hamda podstansiyalarda texnik nosozliklarga sabab bo‘lgan.

Natijada Toshkent shahri va unga yaqin hududlarda jami 8 250 nafar iste’molchining elektr ta’minoti vaqtincha uzilgan.

Qaysi tumanlarda elektr o‘chdi?

Favqulodda uzilishlar quyidagi hududlarga ta’sir ko‘rsatgan:

  • Olmazor tumani;

  • Yakkasaroy tumani;

  • Chilonzor tumani;

  • Yunusobod tumani;

  • Yashnobod tumani;

  • Mirzo Ulug‘bek tumani;

  • Sergeli tumani;

  • Zangiota tumani.

Ayrim hududlarda elektr ta’minoti to‘liq emas, tarmoqning ma’lum qismlarida uzilgan bo‘lishi mumkin.

Tiklash ishlari boshlandi

Hududiy elektr tarmoqlarining maxsus brigadalari nosozliklarni bartaraf etish va iste’molchilarni qayta elektr energiyasi bilan ta’minlash ishlarini olib bormoqda.

Hozircha barcha hududlarda elektr ta’minoti qachon to‘liq tiklanishi haqida aniq muddat ma’lum qilinmagan.

Tezkor ma’lumot qayerda beriladi?

Tiklash ishlarining borishi va elektr ta’minoti qayta yo‘lga qo‘yilayotgan hududlar haqidagi tezkor xabarlar tuman elektr tarmoqlari hamda hokimliklarning rasmiy Telegram-kanallarida e’lon qilinadi.

Aholiga elektr jihozlaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish, ta’minot tiklangan paytda tarmoqqa ortiqcha yuklama bermaslik tavsiya etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadiToshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadiBugun, 18:22DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorDXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorBugun, 18:11Jazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiJazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiBugun, 17:57Central Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdiCentral Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 17:52Toshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiToshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiBugun, 17:21Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Bugun, 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda