Toshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldi
Toshkent shahri va viloyatida kuzatilayotgan anomal issiq elektr tarmoqlarida jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardi. Tarmoqlarning haddan tashqari yuklanishi oqibatida sakkizta tumanda minglab iste’molchilar vaqtincha elektr ta’minotisiz qolgan.
Maxsus brigadalar avariya sodir bo‘lgan hududlarda tiklash ishlarini boshladi.
Jazirama elektr tarmoqlariga ta’sir qildi
17 iyul kuni soat 14:30 holatiga ko‘ra, anomal yuqori harorat va elektr energiyasi iste’molining keskin oshishi uzatish liniyalari hamda podstansiyalarda texnik nosozliklarga sabab bo‘lgan.
Natijada Toshkent shahri va unga yaqin hududlarda jami 8 250 nafar iste’molchining elektr ta’minoti vaqtincha uzilgan.
Qaysi tumanlarda elektr o‘chdi?
Favqulodda uzilishlar quyidagi hududlarga ta’sir ko‘rsatgan:
Olmazor tumani;
Yakkasaroy tumani;
Chilonzor tumani;
Yunusobod tumani;
Yashnobod tumani;
Mirzo Ulug‘bek tumani;
Sergeli tumani;
Zangiota tumani.
Ayrim hududlarda elektr ta’minoti to‘liq emas, tarmoqning ma’lum qismlarida uzilgan bo‘lishi mumkin.
Tiklash ishlari boshlandi
Hududiy elektr tarmoqlarining maxsus brigadalari nosozliklarni bartaraf etish va iste’molchilarni qayta elektr energiyasi bilan ta’minlash ishlarini olib bormoqda.
Hozircha barcha hududlarda elektr ta’minoti qachon to‘liq tiklanishi haqida aniq muddat ma’lum qilinmagan.
Tezkor ma’lumot qayerda beriladi?
Tiklash ishlarining borishi va elektr ta’minoti qayta yo‘lga qo‘yilayotgan hududlar haqidagi tezkor xabarlar tuman elektr tarmoqlari hamda hokimliklarning rasmiy Telegram-kanallarida e’lon qilinadi.
Aholiga elektr jihozlaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish, ta’minot tiklangan paytda tarmoqqa ortiqcha yuklama bermaslik tavsiya etiladi.
…