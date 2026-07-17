Toshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadi
Toshkentda yaqin kunlarda anomal issiq ob-havo saqlanib qoladi. Dam olish kunlarida havo harorati +45 darajagacha ko‘tarilishi kutilayotgani sababli aholiga ehtiyot choralarini kuchaytirish tavsiya etilmoqda.
Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, poytaxtda kam bulutli va quruq ob-havo kuzatiladi.
Bugun havo 43 darajagacha isishi ma’lum qilingan
Bugun, 17 iyul kuni Toshkentda kunduzgi havo harorati +41...+43 daraja atrofida bo‘lishi kutilgan edi.
Quyosh faolligi yuqori bo‘lishi sababli ochiq havoda seziladigan harorat bundan ham baland bo‘lishi mumkin.
Eng kuchli issiq dam olish kunlariga to‘g‘ri keladi
Shanba va yakshanba kunlari poytaxtda issiqlikning eng yuqori cho‘qqisi kuzatilishi prognoz qilingan.
Bu kunlari havo harorati:
kunduzi +43...+45 daraja;
kechasi +25...+28 daraja bo‘lishi kutilmoqda.
Tungi haroratning ham yuqori saqlanib qolishi organizmning kunduzgi issiqdan keyin to‘liq tiklanishini qiyinlashtirishi mumkin.
Kunduzi ko‘chaga chiqishni kamaytirish tavsiya etildi
Poytaxt aholisi va mehmonlariga kunning eng issiq vaqtida ochiq havoda uzoq qolmaslik tavsiya qilinmoqda.
Ayniqsa, bolalar, keksalar va salomatligida muammosi bo‘lgan fuqarolar ehtiyot bo‘lishi kerak.
Mutaxassislar quyidagi oddiy qoidalarga rioya qilishni tavsiya etadi:
muntazam ravishda suv ichish;
yengil va och rangli kiyim kiyish;
bosh kiyimdan foydalanish;
soat 11:00 dan 17:00 gacha quyosh ostida kamroq yurish;
yopiq avtomobilda bolalar yoki hayvonlarni qoldirmaslik.
Anomal issiq dam olish kunlarida ham davom etishi kutilmoqda. Shu bois rejalarni ob-havoni hisobga olgan holda tuzish maqsadga muvofiq.
…