Toshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadi

·0·Jamiyat
Toshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadi

Toshkentda yaqin kunlarda anomal issiq ob-havo saqlanib qoladi. Dam olish kunlarida havo harorati +45 darajagacha ko‘tarilishi kutilayotgani sababli aholiga ehtiyot choralarini kuchaytirish tavsiya etilmoqda.

Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, poytaxtda kam bulutli va quruq ob-havo kuzatiladi.

Bugun havo 43 darajagacha isishi ma’lum qilingan

Bugun, 17 iyul kuni Toshkentda kunduzgi havo harorati +41...+43 daraja atrofida bo‘lishi kutilgan edi.

Quyosh faolligi yuqori bo‘lishi sababli ochiq havoda seziladigan harorat bundan ham baland bo‘lishi mumkin.

Eng kuchli issiq dam olish kunlariga to‘g‘ri keladi

Shanba va yakshanba kunlari poytaxtda issiqlikning eng yuqori cho‘qqisi kuzatilishi prognoz qilingan.

Bu kunlari havo harorati:

  • kunduzi +43...+45 daraja;

  • kechasi +25...+28 daraja bo‘lishi kutilmoqda.

Tungi haroratning ham yuqori saqlanib qolishi organizmning kunduzgi issiqdan keyin to‘liq tiklanishini qiyinlashtirishi mumkin.

Kunduzi ko‘chaga chiqishni kamaytirish tavsiya etildi

Poytaxt aholisi va mehmonlariga kunning eng issiq vaqtida ochiq havoda uzoq qolmaslik tavsiya qilinmoqda.

Ayniqsa, bolalar, keksalar va salomatligida muammosi bo‘lgan fuqarolar ehtiyot bo‘lishi kerak.

Mutaxassislar quyidagi oddiy qoidalarga rioya qilishni tavsiya etadi:

  • muntazam ravishda suv ichish;

  • yengil va och rangli kiyim kiyish;

  • bosh kiyimdan foydalanish;

  • soat 11:00 dan 17:00 gacha quyosh ostida kamroq yurish;

  • yopiq avtomobilda bolalar yoki hayvonlarni qoldirmaslik.

Anomal issiq dam olish kunlarida ham davom etishi kutilmoqda. Shu bois rejalarni ob-havoni hisobga olgan holda tuzish maqsadga muvofiq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorDXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorBugun, 18:11Jazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiJazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiBugun, 17:57Central Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdiCentral Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 17:52Toshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiToshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiBugun, 17:21Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Bugun, 17:07Yigiti uchun “Merry me” uyushtirgan qiz tarmoqlarda barchaning tanqidiga uchradiYigiti uchun “Merry me” uyushtirgan qiz tarmoqlarda barchaning tanqidiga uchradiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda