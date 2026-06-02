Sergeli avtomobil bozori butunlay yangi qiyofaga kiradi
Poytaxtimizning eng gavjum maskanlaridan biri bo‘lgan Sergeli avtomobil bozori hududida keng ko‘lamli ta’mirlash, obodonlashtirish va infratuzilmani zamon talablariga moslashtirish ishlari shiddat bilan olib borilmoqda. So‘nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu mashhur bozorning yopilishi yoki ko‘chirilishi haqida turli vahimali mish-mishlar tarqalgan edi. Toshkent shahar hokimligi mazkur gap-so‘zlarga chek qo‘ygan holda, bozor ayni paytda o‘z maromida, odatdagi tartibda faoliyat yuritayotganini hamda uning tugatilishi haqidagi xabarlar mutlaqo haqiqatdan yiroq ekanini rasman ma’lum qildi.
Xo‘sh, tez orada xaridorlar va sotuvchilarni qanday qulayliklar kutmoqda? Bozorda amalga oshirilayotgan asosiy yangilanishlarni taqdim etamiz:
Yo‘llar ravonlashadi va tirbandlik kamayadi
Bozorga tashrif buyuruvchilar uchun eng katta muammolardan biri yo‘llarning holati edi. Ayni paytgacha hududdagi 26 500 kvadrat metr maydonga sifatli yangi asfalt qoplamasi yotqizib bo‘lindi. Bu hali hammasi emas — yana 16 200 kvadrat metr joyni zamonaviy qiyofaga keltirish va asfaltlash ishlari rejalashtirilgan bo‘lib, tez kunlarda yakuniga yetkaziladi.
Savdo rastalari va do‘konlar yagona andozaga keltiriladi
Avtomobil ehtiyot qismlari sotiladigan do‘konlar va vitrinalarning eskirgan tom qismlari zamonaviy va chidamli materiallarga almashtirilmoqda. Bozor husnini buzib turgan, tartibsiz ravishda o‘rnatilgan turli reklama bannerlari va e’lonlar olib tashlandi. Ishlatilgan detallar va ehtiyot qismlar sotiladigan tarqoq konteynerlar esa tartibga solinib, barchasi uchun amal qiluvchi yagona zamonaviy standart asosida qayta loyihalashtiriladi.
Inson omiliga chek qo‘yiladi: To‘liq avtomatlashtirish
Eng katta yangiliklardan biri — bozorda moliyaviy hisob-kitoblarning tozaligi va shaffofligini ta’minlash maqsadida zamonaviy raqamli texnologiyalar joriy etiladi. Bozorga kirish va chiqish joylarida turli tushunmovchiliklar hamda inson omilini butunlay istisno qiluvchi avtomatlashtirilgan to‘lov tizimlari o‘rnatiladi. Bu esa ortiqcha navbatlar va noqonuniy to‘lovlarning oldini olishga xizmat qiladi.
Xulosa o‘rnida: Amalga oshirilayotgan ushbu global rekonstruksiya ishlaridan ko‘zlangan asosiy maqsad — Sergeli avtomobil bozorida madaniyatli, tartibli va xavfsiz savdo muhitini yaratishdir. Bu o‘zgarishlar ham tadbirkorlarning ishini yengillashtiradi, ham bu yerga keluvchi yurtdoshlarimiz va mehmonlar uchun yuqori darajadagi qulayliklarni taqdim etadi. Bozorimiz yangilanishda davom etadi!
…