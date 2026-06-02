Sergeli avtomobil bozori butunlay yangi qiyofaga kiradi

·117·Jamiyat
Sergeli avtomobil bozori butunlay yangi qiyofaga kiradi

Poytaxtimizning eng gavjum maskanlaridan biri bo‘lgan Sergeli avtomobil bozori hududida keng ko‘lamli ta’mirlash, obodonlashtirish va infratuzilmani zamon talablariga moslashtirish ishlari shiddat bilan olib borilmoqda. So‘nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu mashhur bozorning yopilishi yoki ko‘chirilishi haqida turli vahimali mish-mishlar tarqalgan edi. Toshkent shahar hokimligi mazkur gap-so‘zlarga chek qo‘ygan holda, bozor ayni paytda o‘z maromida, odatdagi tartibda faoliyat yuritayotganini hamda uning tugatilishi haqidagi xabarlar mutlaqo haqiqatdan yiroq ekanini rasman ma’lum qildi.

Xo‘sh, tez orada xaridorlar va sotuvchilarni qanday qulayliklar kutmoqda? Bozorda amalga oshirilayotgan asosiy yangilanishlarni taqdim etamiz:

Yo‘llar ravonlashadi va tirbandlik kamayadi

Bozorga tashrif buyuruvchilar uchun eng katta muammolardan biri yo‘llarning holati edi. Ayni paytgacha hududdagi 26 500 kvadrat metr maydonga sifatli yangi asfalt qoplamasi yotqizib bo‘lindi. Bu hali hammasi emas — yana 16 200 kvadrat metr joyni zamonaviy qiyofaga keltirish va asfaltlash ishlari rejalashtirilgan bo‘lib, tez kunlarda yakuniga yetkaziladi.

Savdo rastalari va do‘konlar yagona andozaga keltiriladi

Avtomobil ehtiyot qismlari sotiladigan do‘konlar va vitrinalarning eskirgan tom qismlari zamonaviy va chidamli materiallarga almashtirilmoqda. Bozor husnini buzib turgan, tartibsiz ravishda o‘rnatilgan turli reklama bannerlari va e’lonlar olib tashlandi. Ishlatilgan detallar va ehtiyot qismlar sotiladigan tarqoq konteynerlar esa tartibga solinib, barchasi uchun amal qiluvchi yagona zamonaviy standart asosida qayta loyihalashtiriladi.

Inson omiliga chek qo‘yiladi: To‘liq avtomatlashtirish

Eng katta yangiliklardan biri — bozorda moliyaviy hisob-kitoblarning tozaligi va shaffofligini ta’minlash maqsadida zamonaviy raqamli texnologiyalar joriy etiladi. Bozorga kirish va chiqish joylarida turli tushunmovchiliklar hamda inson omilini butunlay istisno qiluvchi avtomatlashtirilgan to‘lov tizimlari o‘rnatiladi. Bu esa ortiqcha navbatlar va noqonuniy to‘lovlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida: Amalga oshirilayotgan ushbu global rekonstruksiya ishlaridan ko‘zlangan asosiy maqsad — Sergeli avtomobil bozorida madaniyatli, tartibli va xavfsiz savdo muhitini yaratishdir. Bu o‘zgarishlar ham tadbirkorlarning ishini yengillashtiradi, ham bu yerga keluvchi yurtdoshlarimiz va mehmonlar uchun yuqori darajadagi qulayliklarni taqdim etadi. Bozorimiz yangilanishda davom etadi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:33Toshkentdan Issiqko‘lga to‘g‘ridan to‘g‘ri avtobus qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi