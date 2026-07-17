Xitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdi

·0·Dunyo
Xitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdi

Xitoyning Szyasin shahrida bir oilada yuz bergan janjal og‘ir oqibatlarga olib keldi. Nevaralariga yetarlicha e’tibor bermaganlikda ayblangan qaynona kelinining hujumi oqibatida og‘ir tan jarohati oldi.

South China Morning Post ma’lumotiga ko‘ra, er-xotin turli shaharlarda mehnat qilgani sababli ikki nafar farzandini buvi qaramog‘iga qoldirgan. Bolalarning aniq yoshi ochiqlanmagan.

Mojaro bolalardan biri uydagi kuzatuv kamerasi orqali onasiga o‘zini yomon his qilayotganini aytgach boshlangan. Bolaning ta’kidlashicha, buvi uning haroratini o‘lchashdan bosh tortgan.

Bu xabardan xavotirlangan ona darhol poyezd orqali qaynonasining uyiga yetib kelgan. Suhbat davomida qaynona bolalarni tarbiyalash qiyinligini, o‘zining ham tishi qattiq og‘riyotganini aytgan. Kelini uni shifoxonaga olib borishni taklif qilgan, ammo ayol buni rad etib, sevgilisi bilan uchrashuvga chiqmoqchi ekanini bildirgan.

Shundan keyin kelin jahli chiqib, qaynonasiga tashlangan. Oqibatda ayolning yuzi jarohatlangan va to‘rtta qovurg‘asi singan.

Ma’lum qilinishicha, bu qaynonaning bolalarga qaramagani uchun kelini bilan birinchi mojarosi emas.

Oilaning o‘g‘li Syao xotinini himoya qilib, onasini farzandlardan ko‘ra shaxsiy hayotini ustun qo‘yganlikda ayblagan. Biroq uning opasi bu fikrga qo‘shilmagan. Uning aytishicha, Shen ko‘p yillar davomida og‘ir mehnat qilib, kam maosh evaziga farzandlarini katta qilgan hamda ularga 100 ming yuandan ortiq moliyaviy yordam ko‘rsatgan.

Shen esa nevaralarini doimiy parvarish qilish majburiyatini zimmasiga olmasligini bildirgan. Hujumdan keyin u ishlash imkoniyatini ham vaqtincha yo‘qotgan.

Yurist Ma Szunchjening ta’kidlashicha, mazkur holat bo‘yicha kelinga nisbatan qasddan tan jarohati yetkazish moddasi bilan jinoiy ish qo‘zg‘atilishi mumkin. Agar aybi isbotlansa, unga uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi ehtimoldan xoli emas.

Mutaxassis eslatishicha, Xitoy qonunchiligiga ko‘ra, farzandlarni tarbiyalash va ularga g‘amxo‘rlik qilish bo‘yicha asosiy javobgarlik ota-ona zimmasiga yuklangan bo‘lib, bu vazifa bobo va buvilar uchun majburiy hisoblanmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiIroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiBugun, 18:10Janubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldiBugun, 17:13Qirg‘izistonda yirik blekaut: bir nechta hudud elektrsiz qoldiQirg‘izistonda yirik blekaut: bir nechta hudud elektrsiz qoldiBugun, 16:44Iroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdiIroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdiBugun, 16:43Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiTramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiBugun, 14:44AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiAQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi