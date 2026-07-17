SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi Florida shtatidagi Kennedi nomidagi koinot markazida Starship raketasi uchun moʻljallangan yangi start maydonchasi qurilishini faol davom ettirmoqda. Internet tarmogʻida tarqalgan soʻnggi sifatli suratlarda ulkan xizmat koʻrsatish minorasining qad koʻtarish jarayoni aks etgan boʻlib, bu loyiha insoniyatning Marsni zabt etish rejalarida muhim bosqich hisoblanadi. Qurilish maydonchasida hatto kompaniyaning mashhur Tesla Cybertruck elektromobilini ham koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda SpaceX AQSHning koinot qirgʻogʻida bir vaqtning oʻzida bir nechta obyekti ustida ish olib bormoqda. Xususan, Kennedi koinot markazidagi LC-39A start majmuasi va Kanaveral burnidagi SLC-37 maydonchasida infratuzilmani yaratish jarayonlari jadal surʼatlarda kechmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur inshootlar Starship raketalarining parvozlar chastotasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.
Gigabay majmualari: Yiliga 1000 ta raketaYangi start maydonchalaridan tashqari, SpaceX parallel ravishda ikkita ulkan Gigabay ishlab chiqarish va yigʻish majmuasini barpo etmoqda. Ularning biri Texasdagi Starbase bazasida, ikkinchisi esa Floridada joylashgan. Ushbu binolar dunyodagi eng yirik inshootlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, har bir majmua yiliga 1000 tagacha Starship raketasini yigʻish imkoniyatiga ega boʻladi.
Kompaniya ushbu ikkala ishlab chiqarish markazini 2026-yilning oxirigacha ishga tushirishni koʻzlamoqda. Bu orqali SpaceX Marsga parvozlar uchun zarur boʻlgan raketalar ishlab chiqarishni keskin koʻpaytiradi. Yangi infratuzilma kompaniyaga bir vaqtning oʻzida bir nechta maydonchadan parvozlarni amalga oshirish imkonini beradi, bu esa tijoriy missiyalar va NASA dasturlari uchun juda muhimdir.
Yangi start maydonchasining qurilish surʼatlari oshgani kuzatilayotgan boʻlsa-da, sinov jarayonlarida kutilmagan holatlar ham uchrab turibdi. Masalan, SpaceX Texasdagi Starbase bazasida 2026-yil 16-iyulga rejalashtirilgan Starship raketasining 13-sinov parvozini maʼlum sabablarga koʻra bekor qilishga majbur boʻlgan edi.
Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun jahon aerokosmik sanoati uchun inqilobiy ahamiyatga ega. Toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan ushbu raketa tizimi koinotga yuk yetkazib berish tannarxini bir necha barobar arzonlashtirishi kutilmoqda. Florida va Texasdagi yangi obyeklar ishga tushishi bilan SpaceX koinotni tadqiq qilishda mutlaq yetakchilikni oʻz qoʻlida saqlab qolishni maqsad qilgan.
…