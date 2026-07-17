SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdi

·0·Texno
SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi Florida shtatidagi Kennedi nomidagi koinot markazida Starship raketasi uchun moʻljallangan yangi start maydonchasi qurilishini faol davom ettirmoqda. Internet tarmogʻida tarqalgan soʻnggi sifatli suratlarda ulkan xizmat koʻrsatish minorasining qad koʻtarish jarayoni aks etgan boʻlib, bu loyiha insoniyatning Marsni zabt etish rejalarida muhim bosqich hisoblanadi. Qurilish maydonchasida hatto kompaniyaning mashhur Tesla Cybertruck elektromobilini ham koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda SpaceX AQSHning koinot qirgʻogʻida bir vaqtning oʻzida bir nechta obyekti ustida ish olib bormoqda. Xususan, Kennedi koinot markazidagi LC-39A start majmuasi va Kanaveral burnidagi SLC-37 maydonchasida infratuzilmani yaratish jarayonlari jadal surʼatlarda kechmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur inshootlar Starship raketalarining parvozlar chastotasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Gigabay majmualari: Yiliga 1000 ta raketa

Yangi start maydonchalaridan tashqari, SpaceX parallel ravishda ikkita ulkan Gigabay ishlab chiqarish va yigʻish majmuasini barpo etmoqda. Ularning biri Texasdagi Starbase bazasida, ikkinchisi esa Floridada joylashgan. Ushbu binolar dunyodagi eng yirik inshootlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, har bir majmua yiliga 1000 tagacha Starship raketasini yigʻish imkoniyatiga ega boʻladi.

Kompaniya ushbu ikkala ishlab chiqarish markazini 2026-yilning oxirigacha ishga tushirishni koʻzlamoqda. Bu orqali SpaceX Marsga parvozlar uchun zarur boʻlgan raketalar ishlab chiqarishni keskin koʻpaytiradi. Yangi infratuzilma kompaniyaga bir vaqtning oʻzida bir nechta maydonchadan parvozlarni amalga oshirish imkonini beradi, bu esa tijoriy missiyalar va NASA dasturlari uchun juda muhimdir.

Yangi start maydonchasining qurilish surʼatlari oshgani kuzatilayotgan boʻlsa-da, sinov jarayonlarida kutilmagan holatlar ham uchrab turibdi. Masalan, SpaceX Texasdagi Starbase bazasida 2026-yil 16-iyulga rejalashtirilgan Starship raketasining 13-sinov parvozini maʼlum sabablarga koʻra bekor qilishga majbur boʻlgan edi.

Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun jahon aerokosmik sanoati uchun inqilobiy ahamiyatga ega. Toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan ushbu raketa tizimi koinotga yuk yetkazib berish tannarxini bir necha barobar arzonlashtirishi kutilmoqda. Florida va Texasdagi yangi obyeklar ishga tushishi bilan SpaceX koinotni tadqiq qilishda mutlaq yetakchilikni oʻz qoʻlida saqlab qolishni maqsad qilgan.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiHuawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiBugun, 17:56Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikGeely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikBugun, 17:28Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiBugun, 17:24Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Bugun, 16:52Huawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiHuawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiBugun, 16:50Yolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaYolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaBugun, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi