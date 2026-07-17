Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldi
Argentina terma jamoasi futbol boʻyicha jahon chempionatining yarim finalida Angliyaga qarshi kechgan qiyin bahsda gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi marta bosh sovrin uchun kurashish huquqini qoʻlga kiritdi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa oʻyin davomida hisobda ortda borayotganiga qaramay, oʻzining sarsilmas irodasi va gʻalabaga boʻlgan ishonchi tufayli vaziyatni oʻz foydasiga oʻzgartira oldi. Endi finalda ularni Ispaniya terma jamoasiga qarshi jiddiy sinov kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning eng yorqin lahzalaridan biri Lionel Messi va inglizlar yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻrtasidagi ogʻzaki toʻqnashuv boʻldi. Argentina magʻlubiyatga uchrayotgan pallada yuzaga kelgan ushbu vaziyatda Messining koʻrsatgan qatʼiyati va raqibiga nisbatan munosabati ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy trendga aylandi. ESPN nashri xabar berishicha, aynan shu lahzadan soʻng "Albiseleste" oʻz oʻyinini butunlay oʻzgartirib, hujumkorlikni oshirdi.
Gʻalaba sari yetaklagan ishonchGarchi koʻpchilik Bellingham bilan boʻlgan voqeani oʻyinning burilish nuqtasi deb hisoblasa-da, Argentina terma jamoasi uchun bu shunchaki navbatdagi turtki boʻldi. Jamoa butun turnir davomida har qanday qiyinchilikka tayyor ekanini isbotlab kelmoqda. Atlanta shahri koʻchalarini toʻldirgan minglab muxlislar ham aynan shu ishonch bilan oʻz sevimli jamoalarini qoʻllab-quvvatladilar. Argentinalik ishqibozlar soni inglizlarnikidan ikki baravar koʻp boʻlgani stadiondagi muhitni butunlay oʻzgartirib yubordi.
Lionel Messi faoliyatining avvalgi yillarida faqat uning iqtidori jamoa muvaffaqiyati uchun yetarli emasligi bir necha bor ayon boʻlgan edi. Biroq hozirgi Argentina — bu faqat birgina yulduzga tayanadigan jamoa emas, balki uning atrofida birlashgan haqiqiy "armiya"dir. Jamoaning har bir aʼzosi maydonda borini berib harakat qilishi Messiga oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etish imkonini bermoqda.
Ispaniyaga qarshi boʻlajak final bahsi Angliya bilan oʻyindan tubdan farq qiladi. Ispanlar texnik va taktik jihatdan ancha kuchliroq boʻlsa-da, Argentina lagerida xotirjamlik va oʻz kuchiga ishonch hukmron. Ular uchun bu shunchaki final emas, balki tarixiy natijani qayd etish — ketma-ket ikki bor jahon tojini kiyish imkoniyatidir.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lionel Messining soʻnggi yillardagi yetakchilik qobiliyati va jamoaviy ruhning uygʻunligi Argentinani dunyoning eng yengilmas jamoalaridan biriga aylantirdi. Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan final bahsi ushbu avlodning jahon futbolidagi hukmronligini yana bir bor tasdiqlashi yoki yangi chempionni kashf etishi mumkin.
…