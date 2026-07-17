Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldi

·29·Sport
Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldi

Argentina terma jamoasi futbol boʻyicha jahon chempionatining yarim finalida Angliyaga qarshi kechgan qiyin bahsda gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi marta bosh sovrin uchun kurashish huquqini qoʻlga kiritdi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa oʻyin davomida hisobda ortda borayotganiga qaramay, oʻzining sarsilmas irodasi va gʻalabaga boʻlgan ishonchi tufayli vaziyatni oʻz foydasiga oʻzgartira oldi. Endi finalda ularni Ispaniya terma jamoasiga qarshi jiddiy sinov kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning eng yorqin lahzalaridan biri Lionel Messi va inglizlar yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻrtasidagi ogʻzaki toʻqnashuv boʻldi. Argentina magʻlubiyatga uchrayotgan pallada yuzaga kelgan ushbu vaziyatda Messining koʻrsatgan qatʼiyati va raqibiga nisbatan munosabati ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy trendga aylandi. ESPN nashri xabar berishicha, aynan shu lahzadan soʻng "Albiseleste" oʻz oʻyinini butunlay oʻzgartirib, hujumkorlikni oshirdi.

Gʻalaba sari yetaklagan ishonch

Garchi koʻpchilik Bellingham bilan boʻlgan voqeani oʻyinning burilish nuqtasi deb hisoblasa-da, Argentina terma jamoasi uchun bu shunchaki navbatdagi turtki boʻldi. Jamoa butun turnir davomida har qanday qiyinchilikka tayyor ekanini isbotlab kelmoqda. Atlanta shahri koʻchalarini toʻldirgan minglab muxlislar ham aynan shu ishonch bilan oʻz sevimli jamoalarini qoʻllab-quvvatladilar. Argentinalik ishqibozlar soni inglizlarnikidan ikki baravar koʻp boʻlgani stadiondagi muhitni butunlay oʻzgartirib yubordi.

Lionel Messi faoliyatining avvalgi yillarida faqat uning iqtidori jamoa muvaffaqiyati uchun yetarli emasligi bir necha bor ayon boʻlgan edi. Biroq hozirgi Argentina — bu faqat birgina yulduzga tayanadigan jamoa emas, balki uning atrofida birlashgan haqiqiy "armiya"dir. Jamoaning har bir aʼzosi maydonda borini berib harakat qilishi Messiga oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etish imkonini bermoqda.

Ispaniyaga qarshi boʻlajak final bahsi Angliya bilan oʻyindan tubdan farq qiladi. Ispanlar texnik va taktik jihatdan ancha kuchliroq boʻlsa-da, Argentina lagerida xotirjamlik va oʻz kuchiga ishonch hukmron. Ular uchun bu shunchaki final emas, balki tarixiy natijani qayd etish — ketma-ket ikki bor jahon tojini kiyish imkoniyatidir.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lionel Messining soʻnggi yillardagi yetakchilik qobiliyati va jamoaviy ruhning uygʻunligi Argentinani dunyoning eng yengilmas jamoalaridan biriga aylantirdi. Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan final bahsi ushbu avlodning jahon futbolidagi hukmronligini yana bir bor tasdiqlashi yoki yangi chempionni kashf etishi mumkin.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaOltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaBugun, 19:1019 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadiBugun, 19:01Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaBugun, 18:56Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi