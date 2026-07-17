Kapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldi
Toshkentda avtomobili kapotiga intim xususiyatga ega buyum mahkamlangan haydovchiga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘lgan holat ommaviy uzr bilan yakunlanmadi.
Sud haydovchining harakatini mayda bezorilik deb baholab, unga 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinladi.
Haydovchi buyumni boshqalar qo‘yganini aytdi
Avtomobil egasining tushuntirishicha, kapotdagi buyumni noma’lum shaxslar mahkamlab ketgan.
Uning ta’kidlashicha, buyumni mustaqil ravishda yechishning iloji bo‘lmagan. Shu sababli u avtomobilni usta tomon haydab ketayotgan bo‘lgan.
Biroq ko‘chada harakatlangan avtomobil jamoatchilik e’tiborini tortib, foydalanuvchilarning keskin e’tiroziga sabab bo‘lgan.
Ommaviy uzr jazodan qutqarmadi
Haydovchi sodir bo‘lgan holat yuzasidan ommaviy ravishda uzr so‘ragan.
Shunga qaramay, sud uning xatti-harakatlarini Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasi — mayda bezorilik alomatlari sifatida baholadi.
Sud 15 sutka qamoq jazosini tayinladi
Sud qaroriga ko‘ra, avtomobil haydovchisi 15 sutkaga ma’muriy qamoqqa olindi.
MJTKning 183-moddasi jamoat joylarida haqoratomuz shilqimlik qilish, fuqarolar osoyishtaligini buzish va jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik bilan bog‘liq holatlarni qamrab oladi.
Haydovchining buyumni kim va qanday maqsadda avtomobil kapotiga o‘rnatgani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
…