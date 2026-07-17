Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekan

·62·Dunyo
Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekan

Xitoyda 35 yil oldin yo‘qolib qolgan qiz uzoq yillik qidiruvlardan so‘ng o‘zining haqiqiy oilasi bilan qayta uchrashdi. Eng hayratlanarlisi, u shu yillar davomida o‘z ota-onasidan atigi 100 metr masofada, qo‘shni ko‘chada yashab kelgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Mothership nashri xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, 37 yoshli Suy Nin 1991 yilda Guansi-Chjuan avtonom rayonining Nannin shahridagi bozorda yo‘qolib qolgan. O‘sha paytda uning oilasi mazkur hududda ijarada yashar, otasi esa bozorda oziq-ovqat mahsulotlari sotish bilan shug‘ullanardi.

Ma’lum qilinishicha, yo‘qolgan kuni otasi ikki yoshli qiziga ozgina pul berib, yaqindagi do‘kondan bulochka olib kelishni so‘ragan. Biroq qizaloq yo‘ldan adashib, katta ulgurji bozor tomon ketib qolgan. U yerda uni bir sotuvchi ayol payqab, bolaning yo‘qolganini anglab yetgach, karnay orqali uning ota-onasini topishga harakat qilgan. Ammo barcha urinishlarga qaramay, hech kim kelmagan.

Shundan so‘ng xitoylik ayol qizaloqni o‘z uyiga olib ketib, uni o‘z farzandidek tarbiyalab, voyaga yetkazgan. Bu vaqtda esa qizchaning biologik ota-onasi yana bir necha yil Nannin shahrida qolib, o‘sha bozorda ishlashda va qo‘shni ko‘chada yashashda davom etgan. Afsuski, Suy Ninning otasi butun umri davomida qizini izlagan bo‘lsa-da, u qizi bilan uchrashishga ulgurmay, bir necha yil avval vafot etgan.

Keyinchalik asrab olgan oilasi bilan Debao shahriga ko‘chib o‘tgan Suy Nin haqiqiy ota-onasini mustaqil ravishda izlashni boshlagan. 7 iyul kuni u bedarak yo‘qolgan qarindoshlarni qidirish bo‘yicha maxsus xizmatda ro‘yxatdan o‘tgan va oradan bir necha soat o‘tgach, uning singlisi u bilan bog‘langan.

Shundan so‘ng opa-singillar DNK tahlilini topshirgan va natijalar ularning qarindosh ekanini tasdiqlagan. Keyin esa Suy Nin 35 yillik ayriliqdan so‘ng onasi va singlisi bilan diydorlashish baxtiga muyassar bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Bugun, 19:13Ugandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaUgandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaBugun, 19:06Neymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiNeymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiBugun, 18:49Xitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiXitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiBugun, 18:30Iroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiIroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiBugun, 18:10Janubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldiBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi