Shifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqda
Yurtimiz sog‘liqni saqlash tizimida aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, bemorlar huquqlarini himoya qilish va sohada shaffoflikni ta’minlash maqsadida tizimli hamda kutilmagan islohotlarga qo‘l urilmoqda. Endilikda shifokorlar qabuliga tibbiy yordam so‘rab keluvchi oddiy fuqarolar niqobi ostida maxsus tekshiruv vakillari paydo bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi hamda Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi o‘zaro hamkorlikda tibbiyot muassasalari faoliyatini «Sirli mijoz» formatida o‘rganishni rasman yo‘lga qo‘ymoqda.
Aholi salomatligi yo‘lida xizmat qiluvchi mazkur yangi tizim doirasida tibbiy xizmat ko‘rsatish sifati hamda belgilangan tartib-qoidalarga qanday rioya etilayotganini aniqlash maqsadida yashirin audio va video yozuv qurilmalaridan keng foydalaniladi.
Ortiqcha xarajatlar va asossiz dori tayinlashga chek qo‘yiladi
Ushbu o‘ziga xos yashirin reydlar va kuzatuvlarning bosh maqsadi sohada uchrab turadigan bir qator salbiy holatlarning oldini olish hamda bemorlarni ortiqcha moliyaviy qiyinchiliklardan asrashdan iboratdir. Tizim quyidagi yo‘nalishlarni qat’iy nazorat ostiga oladi:
Korrupsiya balosiga qarshi kurashish: Tibbiyot xodimlari tomonidan ta’magirlik holatlariga yo‘l qo‘yilishini to‘xtatish;
Asossiz dori-darmon va BFQlar (BAD): Farmatsevtika kompaniyalari bilan til biriktirgan holda bemorlarga ehtiyoj bo‘lmagan biologik faol qo‘shimchalarni majburiy yozib berish amaliyotiga barham berish;
Sun’iy tahlillar: Klinikalar daromadini oshirish maqsadida fuqarolarni ortiqcha va keraksiz tibbiy tekshiruvlardan o‘tkazish to‘siladi;
Standartlarga rioya etilishi: Davolash jarayonida tasdiqlangan rasmiy klinik protokollardan chetga chiqish holatlari fosh etiladi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali tibbiyot maskanlarida joriy etilayotgan yangi nazorat tizimining ishlash mexanizmi bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Tekshiruv loyihasining nomi
Hamkorlikdagi tashkilotlar
Nazorat qilinadigan shifoxonalar
Qo‘llaniladigan texnik vositalar
Yakuniy xulosani beruvchi idora
«Sirli mijoz» loyihasi
Sog‘liqni saqlash vazirligi va Raqobat qo‘mitasi
Ham davlat, ham xususiy klinikalar
Yashirin audio va video tasvirga olish uskunalari
Komplayens-nazorat boshqarmasi
Ham davlat, ham xususiy klinikalar nazoratda!
Ushbu yangi tartib faqatgina davlat tasarrufidagi markaziy shifoxonalar bilan cheklanib qolmaydi. Maxsus tekshiruvlar yurtimizda faoliyat yuritayotgan barcha xususiy tibbiyot markazlari va klinikalarini ham birdek qamrab oladi. O‘tkazilgan yashirin reydlar va to‘plangan ashyoviy dalillar asosida, vazirlikning Ichki audit va Komplayens-nazorat boshqarmasi tibbiyot xodimlarining harakatlariga huquqiy baho beradi hamda ularning qonuniyligi to‘g‘risida uzil-kesil xulosa chiqaradi.
Muhim eslatma: Belgilangan qoidalarni buzgan, bemorlar hamyoniga asossiz zarar yetkazgan yoki tibbiy etikaga amal qilmagan har qanday shifokor va klinika rahbariyati qonun oldida qat’iy javob berishi shart bo‘ladi. Bu tizim shifoxonalarga haqiqiy shifo istab boruvchi hamyurtlarimizning huquqlarini kafolatlaydi.
Mamlakatimiz tibbiyotidagi mazkur ijobiy o‘zgarishlar, «sirli mijozlar» tomonidan fosh etiladigan shov-shuvli holatlar, sog‘liqni saqlash tizimidagi eng so‘nggi islohotlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…