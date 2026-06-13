Shifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqda

·11·Jamiyat
Shifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqda

Yurtimiz sog‘liqni saqlash tizimida aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, bemorlar huquqlarini himoya qilish va sohada shaffoflikni ta’minlash maqsadida tizimli hamda kutilmagan islohotlarga qo‘l urilmoqda. Endilikda shifokorlar qabuliga tibbiy yordam so‘rab keluvchi oddiy fuqarolar niqobi ostida maxsus tekshiruv vakillari paydo bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi hamda Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi o‘zaro hamkorlikda tibbiyot muassasalari faoliyatini «Sirli mijoz» formatida o‘rganishni rasman yo‘lga qo‘ymoqda.

Aholi salomatligi yo‘lida xizmat qiluvchi mazkur yangi tizim doirasida tibbiy xizmat ko‘rsatish sifati hamda belgilangan tartib-qoidalarga qanday rioya etilayotganini aniqlash maqsadida yashirin audio va video yozuv qurilmalaridan keng foydalaniladi.

Ortiqcha xarajatlar va asossiz dori tayinlashga chek qo‘yiladi

Ushbu o‘ziga xos yashirin reydlar va kuzatuvlarning bosh maqsadi sohada uchrab turadigan bir qator salbiy holatlarning oldini olish hamda bemorlarni ortiqcha moliyaviy qiyinchiliklardan asrashdan iboratdir. Tizim quyidagi yo‘nalishlarni qat’iy nazorat ostiga oladi:

  • Korrupsiya balosiga qarshi kurashish: Tibbiyot xodimlari tomonidan ta’magirlik holatlariga yo‘l qo‘yilishini to‘xtatish;

  • Asossiz dori-darmon va BFQlar (BAD): Farmatsevtika kompaniyalari bilan til biriktirgan holda bemorlarga ehtiyoj bo‘lmagan biologik faol qo‘shimchalarni majburiy yozib berish amaliyotiga barham berish;

  • Sun’iy tahlillar: Klinikalar daromadini oshirish maqsadida fuqarolarni ortiqcha va keraksiz tibbiy tekshiruvlardan o‘tkazish to‘siladi;

  • Standartlarga rioya etilishi: Davolash jarayonida tasdiqlangan rasmiy klinik protokollardan chetga chiqish holatlari fosh etiladi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali tibbiyot maskanlarida joriy etilayotgan yangi nazorat tizimining ishlash mexanizmi bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Tekshiruv loyihasining nomi

Hamkorlikdagi tashkilotlar

Nazorat qilinadigan shifoxonalar

Qo‘llaniladigan texnik vositalar

Yakuniy xulosani beruvchi idora

«Sirli mijoz» loyihasi

Sog‘liqni saqlash vazirligi va Raqobat qo‘mitasi

Ham davlat, ham xususiy klinikalar

Yashirin audio va video tasvirga olish uskunalari

Komplayens-nazorat boshqarmasi

Ham davlat, ham xususiy klinikalar nazoratda!

Ushbu yangi tartib faqatgina davlat tasarrufidagi markaziy shifoxonalar bilan cheklanib qolmaydi. Maxsus tekshiruvlar yurtimizda faoliyat yuritayotgan barcha xususiy tibbiyot markazlari va klinikalarini ham birdek qamrab oladi. O‘tkazilgan yashirin reydlar va to‘plangan ashyoviy dalillar asosida, vazirlikning Ichki audit va Komplayens-nazorat boshqarmasi tibbiyot xodimlarining harakatlariga huquqiy baho beradi hamda ularning qonuniyligi to‘g‘risida uzil-kesil xulosa chiqaradi.

Muhim eslatma: Belgilangan qoidalarni buzgan, bemorlar hamyoniga asossiz zarar yetkazgan yoki tibbiy etikaga amal qilmagan har qanday shifokor va klinika rahbariyati qonun oldida qat’iy javob berishi shart bo‘ladi. Bu tizim shifoxonalarga haqiqiy shifo istab boruvchi hamyurtlarimizning huquqlarini kafolatlaydi.

Mamlakatimiz tibbiyotidagi mazkur ijobiy o‘zgarishlar, «sirli mijozlar» tomonidan fosh etiladigan shov-shuvli holatlar, sog‘liqni saqlash tizimidagi eng so‘nggi islohotlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonSog'liqni saqlash vazirligiRaqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiSirli mijoz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiBugun, 10:55Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiBugun, 10:35Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Bugun, 06:38Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBugun, 06:16IstanbuldaIstanbuldaKecha, 17:32Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiToshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi