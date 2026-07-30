Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)

·19·Jamiyat
Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)
Qisqacha

Andijon viloyatining Andijon tumanidagi "Daryobo‘yi" mahallasida joylashgan xususiy bog‘chada tarbiyachining bolalarga qo‘pol munosabatda bo‘lib, haqoratli so‘zlarni ishlatgani ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Viloyat Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limining ma’lum qilishicha, pedagogik odob-axloq qoidalarini qo‘pol ravishda buzgan mazkur tarbiyachi egallab turgan lavozimidan ozod etildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyatidagi xususiy bog‘chalardan birida tarbiyachining tarbiyalanuvchilarga nisbatan qo‘pol muomalada bo‘layotgani aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Lavhada bolalar stol atrofida o‘tirgan paytda tarbiyachining ularga nisbatan haqoratli va odob-axloq me’yorlariga zid so‘zlarni ishlatayotgani tasvirlangan.

Aniqlanishicha, ushbu holat Andijon tumani “Daryobo‘yi” mahallasida faoliyat yurituvchi nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotida sodir bo‘lgan.

Viloyat Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi holat yuzasidan munosabat bildirib, tarbiyachining pedagogik odob-axloq qoidalarini qo‘pol ravishda buzgani aniqlanganini ma’lum qildi. Shu sababli u egallab turgan lavozimidan ozod etilgan.

Ayni paytda voqea yuzasidan tegishli organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Holatning barcha tafsilotlariga huquqiy baho berilishi ma’lum qilingan.

AndijanDaryobuyi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiUshbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiBugun, 15:45Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Bugun, 13:53Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiBugun, 13:09Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraSirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraBugun, 12:14Qizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiQizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiBugun, 02:53Andijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiAndijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi