Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildi

·24·Jamiyat
Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildi

Ikki qardosh va dindosh xalq — o‘zbek va turk ellari o‘rtasidagi azaliy do‘stlik, oqibat hamda strategik sheriklik aloqalari tarix sahifalariga yangi, oltin harflar bilan muhrlanishda davom etmoqda. Turkiyaning zilziladan jabr ko‘rgan Hatay viloyati, Arsuz tumanida davlatimiz tomonidan bunyod etilgan zamonaviy turar-joy majmuasi negizida tashkil topgan muazzam «O‘zbekiston mahallasi», shuningdek, mamlakatimiz rahbari nomi bilan yuritiluvchi Shavkat Mirziyoyev bulvari hamda qadimiy Toshkent va Samarqand ko‘chalarining tantanali va yuqori saviyadagi ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbir ikki davlat rahbarlarining yuksak ishonchi va xalqlarimizning jipsligi timsoli sifatida keng jamoatchilik e’tirofiga sazovor bo‘ldi.

Ikki davlat arboblari va nufuzli delegatsiya ishtirokidagi tarixiy marosim

Ushbu ulug‘vor qurilish majmuasining ochilish marosimi har ikki tomondan yuqori martabali mehmonlar va davlat arboblari ishtirokida juda ko‘tarinki ruhda o‘tdi. Tantanali tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Spikeri Nuriddin Ismoilov rahbarligidagi nufuzli delegatsiya a’zolari, Xorazm viloyati hokimi Jo‘rabek Rahimov, Turkiya Buyuk Millat Majlisi (parlamenti) raisi Numan Kurtulmush, Hatay viloyati voliysi (hokimi) Mustafo Masatli hamda minglab mahalliy aholi va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi.

Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildi

Quyidagi rasmiy diplomatik va tashkiliy tahlil jadvali orqali Turkiyada qad rostlagan yangi o‘zbek maskani, undagi infratuzilma obyektlari va ochilish marosimining bosh ishtirokchilari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Bunyod etilgan yangi majmua va hudud nomi

Joylashgan manzili

Tashkil etilgan infratuzilma va ko‘chalar nomi

Marosimda qatnashgan O‘zbekiston delegatsiyasi rahbarlari

Marosimda qatnashgan Turkiya davlat arboblari

Majmua qurilishining bosh maqsadi va maqomi

«O‘zbekiston mahallasi»


(Zamonaviy shinam turar-joylar)

Hatay viloyati, Arsuz tumani


(Turkiya Respublikasi)

Shavkat Mirziyoyev bulvari


Toshkent ko‘chasi


Samarqand ko‘chasi

Nuriddin Ismoilov (Spiker)


Jo‘rabek Rahimov (Xorazm hokimi)

Numan Kurtulmush (Parlament raisi)


Mustafo Masatli (Hatay voliysi)

2023 yilgi zilzila oqibatlarini bartaraf etish va gumanitar ko‘mak berish

«O‘zbekistonning mehr-muruvvati turk xalqi xotirasida abadiy qoladi»

Anjuman davomida so‘zga chiqqan Turkiya parlamenti raisi Numan Kurtulmush ushbu buyuk tashabbus va go‘zal turar-joylar ikki qardosh xalq o‘rtasidagi sinmas rishtalar, yuksak birodarlik va hamjihatlikning chin ramzi ekanini to‘lqinlanib ta’kidlab o‘tdi. Hatay viloyati hokimi Mustafo Masatli esa o‘z nutqida, 2023 yilda sodir bo‘lgan dahshatli va vayronkor zilzilaning ilk kunlaridanoq O‘zbekiston davlati va bag‘rikeng xalqi tomonidan ko‘rsatilgan beminnat gumanitar yordam, qutqaruv ishlari va mana shunday uy-joylarning tiklanishi turk millati qalbida va xotirasida o‘chmas bo‘lib saqlanib qolishini bildirdi.

Tarixiy lahzalar va kelajak ko‘prigi:

Tadbirning eng hayajonli qismida ishtirokchilar oqibat va do‘stlik ramzi sifatida qizil tasmani kesib, Shavkat Mirziyoyev bulvari, Toshkent va Samarqand ko‘chalarini rasmiy ravishda ochib berishdi. Ma’lum qilinishicha, ushbu turar-joy bloki O‘zbekistonning Hatay viloyatini qayta tiklashga qaratilgan keng qamrovli insonparvarlik yordami doirasida barpo etilgan bo‘lib, u Anqara va Toshkent o‘rtasidagi oliy darajadagi strategik sheriklik va qon-qarindoshlik munosabatlarining amaldagi eng yorqin namunasidir.

Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi eng so‘nggi yirik madaniy-diplomatik yangiliklar, ikki el do‘stligiga oid eksklyuziv reportajlar va dunyo olamidagi eng ishonchli va tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildiToshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildiBugun, 12:37Toshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiToshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiBugun, 12:24«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqda«Acwa Power» kompaniyasi investitsiya forumida Platina homiysi sifatida qatnashmoqdaBugun, 12:10Navoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiNavoiy viloyatida 47 yo‘lovchili avtobus ayanchli halokatga uchradiBugun, 12:07Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiToshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiBugun, 08:43Andijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiAndijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiBugun, 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi