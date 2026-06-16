Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildi
Ikki qardosh va dindosh xalq — o‘zbek va turk ellari o‘rtasidagi azaliy do‘stlik, oqibat hamda strategik sheriklik aloqalari tarix sahifalariga yangi, oltin harflar bilan muhrlanishda davom etmoqda. Turkiyaning zilziladan jabr ko‘rgan Hatay viloyati, Arsuz tumanida davlatimiz tomonidan bunyod etilgan zamonaviy turar-joy majmuasi negizida tashkil topgan muazzam «O‘zbekiston mahallasi», shuningdek, mamlakatimiz rahbari nomi bilan yuritiluvchi Shavkat Mirziyoyev bulvari hamda qadimiy Toshkent va Samarqand ko‘chalarining tantanali va yuqori saviyadagi ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbir ikki davlat rahbarlarining yuksak ishonchi va xalqlarimizning jipsligi timsoli sifatida keng jamoatchilik e’tirofiga sazovor bo‘ldi.
Ikki davlat arboblari va nufuzli delegatsiya ishtirokidagi tarixiy marosim
Ushbu ulug‘vor qurilish majmuasining ochilish marosimi har ikki tomondan yuqori martabali mehmonlar va davlat arboblari ishtirokida juda ko‘tarinki ruhda o‘tdi. Tantanali tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Spikeri Nuriddin Ismoilov rahbarligidagi nufuzli delegatsiya a’zolari, Xorazm viloyati hokimi Jo‘rabek Rahimov, Turkiya Buyuk Millat Majlisi (parlamenti) raisi Numan Kurtulmush, Hatay viloyati voliysi (hokimi) Mustafo Masatli hamda minglab mahalliy aholi va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi.
Quyidagi rasmiy diplomatik va tashkiliy tahlil jadvali orqali Turkiyada qad rostlagan yangi o‘zbek maskani, undagi infratuzilma obyektlari va ochilish marosimining bosh ishtirokchilari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Bunyod etilgan yangi majmua va hudud nomi
Joylashgan manzili
Tashkil etilgan infratuzilma va ko‘chalar nomi
Marosimda qatnashgan O‘zbekiston delegatsiyasi rahbarlari
Marosimda qatnashgan Turkiya davlat arboblari
Majmua qurilishining bosh maqsadi va maqomi
«O‘zbekiston mahallasi»
(Zamonaviy shinam turar-joylar)
Hatay viloyati, Arsuz tumani
(Turkiya Respublikasi)
• Shavkat Mirziyoyev bulvari
• Toshkent ko‘chasi
• Samarqand ko‘chasi
Nuriddin Ismoilov (Spiker)
Jo‘rabek Rahimov (Xorazm hokimi)
Numan Kurtulmush (Parlament raisi)
Mustafo Masatli (Hatay voliysi)
2023 yilgi zilzila oqibatlarini bartaraf etish va gumanitar ko‘mak berish
«O‘zbekistonning mehr-muruvvati turk xalqi xotirasida abadiy qoladi»
Anjuman davomida so‘zga chiqqan Turkiya parlamenti raisi Numan Kurtulmush ushbu buyuk tashabbus va go‘zal turar-joylar ikki qardosh xalq o‘rtasidagi sinmas rishtalar, yuksak birodarlik va hamjihatlikning chin ramzi ekanini to‘lqinlanib ta’kidlab o‘tdi. Hatay viloyati hokimi Mustafo Masatli esa o‘z nutqida, 2023 yilda sodir bo‘lgan dahshatli va vayronkor zilzilaning ilk kunlaridanoq O‘zbekiston davlati va bag‘rikeng xalqi tomonidan ko‘rsatilgan beminnat gumanitar yordam, qutqaruv ishlari va mana shunday uy-joylarning tiklanishi turk millati qalbida va xotirasida o‘chmas bo‘lib saqlanib qolishini bildirdi.
Tarixiy lahzalar va kelajak ko‘prigi:
Tadbirning eng hayajonli qismida ishtirokchilar oqibat va do‘stlik ramzi sifatida qizil tasmani kesib, Shavkat Mirziyoyev bulvari, Toshkent va Samarqand ko‘chalarini rasmiy ravishda ochib berishdi. Ma’lum qilinishicha, ushbu turar-joy bloki O‘zbekistonning Hatay viloyatini qayta tiklashga qaratilgan keng qamrovli insonparvarlik yordami doirasida barpo etilgan bo‘lib, u Anqara va Toshkent o‘rtasidagi oliy darajadagi strategik sheriklik va qon-qarindoshlik munosabatlarining amaldagi eng yorqin namunasidir.
Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi eng so‘nggi yirik madaniy-diplomatik yangiliklar, ikki el do‘stligiga oid eksklyuziv reportajlar va dunyo olamidagi eng ishonchli va tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…