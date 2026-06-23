Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildi

·24·Jamiyat
Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildi

O‘zbekistonda xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beruvchi elektron tibbiy ma’lumotnomani endi my.gov.uz portali orqali olish mumkin. Yangi xizmat qog‘ozbozlikni kamaytirish va tibbiyot muassasasiga qayta-qayta borish zaruratini bartaraf etishga qaratilgan.

Ma’lumotnomani olish uchun fuqaro avvalo davolash-profilaktika muassasasida tibbiy ko‘rikdan o‘tadi. Shifokorning xulosasi elektron ma’lumotlar bazasiga kiritiladi.

Shundan so‘ng ma’lumotnoma my.gov.uz portalida avtomatik ravishda shakllanadi. Fuqaro uni shaxsiy kabinet orqali ko‘rishi va yuklab olishi mumkin bo‘ladi.

Yangi tartib tibbiy qarshi ko‘rsatmalarni tekshirish jarayonini avtomatlashtiradi. Shuningdek, haydovchilarning yo‘l harakati xavfsizligi organlari bilan bog‘liq rasmiy jarayonlarini yengillashtiradi.

O‘zbekistonmy.gov.uzTibbiy ma’lumotnomaXavfsizlik kamariHaydovchilarYo‘l harakati xavfsizligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Bugun, 16:11«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdiBugun, 16:08Piskentda avtodo‘konda yong‘in yuz berdiPiskentda avtodo‘konda yong‘in yuz berdiBugun, 15:38Farg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiFarg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiBugun, 14:36Toshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldiToshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldiBugun, 14:12Lola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiLola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiBugun, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi