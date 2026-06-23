Bekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandi

·17·Jamiyat
Bekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandi

Toshkent viloyatining Bekobod shahrida og‘ir jinoyat qayd etildi. 27 yoshli erkak ayolni o‘ldirib, jinoyat izlarini yashirish maqsadida uning jasadini o‘z uyining hovlisiga ko‘mib qo‘ygan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, erkak jinoyat izlarini yo‘q qilish uchun marhumaning kiyimlarini ham yoqib yuborgan, shuningdek, unga tegishli SIM-kartalarni yo‘q qilgan.

Hodisa 2025 yil 3 dekabrga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan. Erkak va marhuma ijtimoiy tarmoq, xususan Instagram orqali tanishgan bo‘lib, keyinchalik ayol voyaga yetmagan farzandi bilan uning uyiga ko‘chib o‘tgan.

Qotillik taxminan bir oy davomida yashirin qolgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor harakatlari natijasida jasad topilib, jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Sud jarayonida erkak qotillik va jinoyat izlarini yashirish bilan bog‘liq harakatlarda aybdor deb topilib, unga 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

BekobodToshkentInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Bugun, 16:11«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdiBugun, 16:08Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiXavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiBugun, 15:43Piskentda avtodo‘konda yong‘in yuz berdiPiskentda avtodo‘konda yong‘in yuz berdiBugun, 15:38Farg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiFarg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiBugun, 14:36Toshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldiToshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldiBugun, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi