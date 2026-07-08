Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·54·Sport
Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumiga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotgan Fulxem klubi kutilmagan transfer yurishlarini amalga oshirish arafasida turibdi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Alvaro Arbeloa oʻzining sobiq klubi — Real Madrid bilan mavjud yaqin aloqalaridan foydalanib, Londonning eng qadimgi jamoasiga uch nafar istiqbolli futbolchini olib kelishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniyalik mutaxassis Fulxem bilan uch yillik shartnoma imzolaganidan soʻng, tarkibni tubdan yangilashga kirishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Arbeloa transfer roʻyxatining yuqori pogʻonalaridan hujumkor yarim himoyachi Franco Mastantuono, qanot himoyachisi Fran Garcia va hujumchi Gonzalo Garcia joy olgan. Murabbiy bu futbolchilarning imkoniyatlari bilan Madrid klubidagi faoliyati davomida yaqindan tanishishga ulgurgan.

Madridlik yosh yulduzlar uchun kurash

Transferlar orasida eng shov-shuvlisi shubhasiz Franco Mastantuono hisoblanadi. Yosh iqtidor egasiga hozirda Yevropaning 12 ta yetakchi klubi qiziqish bildirmoqda. Shunga qaramay, Arbeloa futbolchi bilan oʻrtasidagi shaxsiy munosabatlarga tayanib, uni ijaraga olish poygasida gʻolib chiqishiga ishonmoqda. Bu transfer Fulxem uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki klub nufuzini oshirish yoʻlida ham muhim qadam boʻlishi mumkin.

Fran Garcia masalasida esa vaziyat ancha aniqroq koʻrinish olgan. Real Madrid Chelsi jamoasidan Marc Cucurella transferini amalga oshirganidan soʻng, Fran jamoaning asosiy rejalaridan chetda qolmoqda. Bu esa uning London klubiga oʻtish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Hujumchi Gonzalo Garcia esa ayni damda Joze Mourinyo boshchiligidagi yigʻinlarda ishtirok etayotgan boʻlsa-da, transfer oynasi yakuniga qadar uning ham Fulxem safiga qoʻshilishi kutilmoqda.

Arbeloaning nufuzi va yangi davr

Alvaro Arbeloa Fulxem boshqaruviga Florentino Perez va Joze Mourinyo kabi futbol olami gigantlarining ijobiy tavsiyalari bilan keldi. Madridning Real klubida Xabi Alonso ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olgan va ularni La Liga vitse-chempionligiga hamda Chempionlar ligasi chorak finaliga qadar yetaklagan murabbiy endi oʻz mahoratini Angliya Premer-ligasida namoyish etishi lozim.

"Londonning eng qadimgi klubi boʻlmish Fulxemda yangi bosqichni boshlash men uchun katta sharaf. Menga bildirilgan ishonch uchun klub rahbariyatidan minnatdorman va zimmamdagi masʼuliyatni toʻliq his qilib turibman", — deya taʼkidladi ispan mutaxassisi oʻzining ilk intervyusida. Eslatib oʻtamiz, klub rahbariyati Marco Silva oʻrniga Thomas Frank va Kieran McKenna kabi nomzodlarni ham koʻrib chiqqan, biroq yakunda Arbeloaning Yevropa elitasi bilan aloqalari ustunlik qilgan.

FulhamReal MadridAlvaro ArbeloaTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Bugun, 17:01Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Bugun, 16:53Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 16:35Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiHarry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi