Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumiga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotgan Fulxem klubi kutilmagan transfer yurishlarini amalga oshirish arafasida turibdi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Alvaro Arbeloa oʻzining sobiq klubi — Real Madrid bilan mavjud yaqin aloqalaridan foydalanib, Londonning eng qadimgi jamoasiga uch nafar istiqbolli futbolchini olib kelishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniyalik mutaxassis Fulxem bilan uch yillik shartnoma imzolaganidan soʻng, tarkibni tubdan yangilashga kirishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Arbeloa transfer roʻyxatining yuqori pogʻonalaridan hujumkor yarim himoyachi Franco Mastantuono, qanot himoyachisi Fran Garcia va hujumchi Gonzalo Garcia joy olgan. Murabbiy bu futbolchilarning imkoniyatlari bilan Madrid klubidagi faoliyati davomida yaqindan tanishishga ulgurgan.
Madridlik yosh yulduzlar uchun kurashTransferlar orasida eng shov-shuvlisi shubhasiz Franco Mastantuono hisoblanadi. Yosh iqtidor egasiga hozirda Yevropaning 12 ta yetakchi klubi qiziqish bildirmoqda. Shunga qaramay, Arbeloa futbolchi bilan oʻrtasidagi shaxsiy munosabatlarga tayanib, uni ijaraga olish poygasida gʻolib chiqishiga ishonmoqda. Bu transfer Fulxem uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki klub nufuzini oshirish yoʻlida ham muhim qadam boʻlishi mumkin.
Fran Garcia masalasida esa vaziyat ancha aniqroq koʻrinish olgan. Real Madrid Chelsi jamoasidan Marc Cucurella transferini amalga oshirganidan soʻng, Fran jamoaning asosiy rejalaridan chetda qolmoqda. Bu esa uning London klubiga oʻtish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Hujumchi Gonzalo Garcia esa ayni damda Joze Mourinyo boshchiligidagi yigʻinlarda ishtirok etayotgan boʻlsa-da, transfer oynasi yakuniga qadar uning ham Fulxem safiga qoʻshilishi kutilmoqda.
Arbeloaning nufuzi va yangi davrAlvaro Arbeloa Fulxem boshqaruviga Florentino Perez va Joze Mourinyo kabi futbol olami gigantlarining ijobiy tavsiyalari bilan keldi. Madridning Real klubida Xabi Alonso ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olgan va ularni La Liga vitse-chempionligiga hamda Chempionlar ligasi chorak finaliga qadar yetaklagan murabbiy endi oʻz mahoratini Angliya Premer-ligasida namoyish etishi lozim.
"Londonning eng qadimgi klubi boʻlmish Fulxemda yangi bosqichni boshlash men uchun katta sharaf. Menga bildirilgan ishonch uchun klub rahbariyatidan minnatdorman va zimmamdagi masʼuliyatni toʻliq his qilib turibman", — deya taʼkidladi ispan mutaxassisi oʻzining ilk intervyusida. Eslatib oʻtamiz, klub rahbariyati Marco Silva oʻrniga Thomas Frank va Kieran McKenna kabi nomzodlarni ham koʻrib chiqqan, biroq yakunda Arbeloaning Yevropa elitasi bilan aloqalari ustunlik qilgan.
…