Shirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildi

·0·Jamiyat
Shirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildi

Toshkent shahrining Chilonzor tumanida giyohvandlik vositalarining yirik miqdordagi noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yilgani xabar qilindi.

Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda 2004 yilda tug‘ilgan Qozog‘iston fuqarosining sport sumkasidan taxminan 11 kilogramm gashish moyi topilgan.

Oziq-ovqat niqobi ostida yashirilgan

Ma’lum qilinishicha, tezkor tadbir «Xavfsiz va sog‘lom yurt» keng qamrovli profilaktik tadbirlarining ikkinchi bosqichi doirasida o‘tkazilgan.

Tekshiruv vaqtida sport sumkasida shirinliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari bo‘lgan. Biroq ular orasiga giyohvandlik vositasi yashirilgani aniqlangan.

11 kilogramm gashish moyi ashyoviy dalil sifatida olindi

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, sumkadan taxminan 11 kilogramm gashish moyi topilgan.

Mazkur modda belgilangan tartibda ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan.

Dastlabki ma’lumot: yo‘nalish Tailanddan Qozog‘istonga bo‘lgan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, giyohvandlik vositasi Tailanddan olib kelingan bo‘lishi mumkin.

Uni Qozog‘istonga yetkazib berish rejalashtirilgani aytilmoqda. Hozircha ushbu holat bo‘yicha barcha tafsilotlar tergov davomida aniqlanadi.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Tergov yakuniga qadar ushbu ishga aloqador shaxslarning aybi sud tomonidan isbotlanmaguncha, ular aybsiz hisoblanadi.

DXX fuqarolarga murojaat qildi

Davlat xavfsizlik xizmati fuqarolardan giyohvandlik vositalari muomalasi yoki boshqa qonunbuzarlik holatlariga duch kelganda, 1520 qisqa raqami orqali xabar berishni so‘radi.

Ma’lum qilinishicha, murojaat qiluvchilarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiZangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:04Qarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar borQarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar borKecha, 19:05Amir Temur xiyoboni piyodalar uchun qulayroq qilindiAmir Temur xiyoboni piyodalar uchun qulayroq qilindiKecha, 18:30Toshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiToshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiKecha, 18:18Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Kecha, 18:10Erkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiErkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda