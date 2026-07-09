Shirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildi
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida giyohvandlik vositalarining yirik miqdordagi noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yilgani xabar qilindi.
Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda 2004 yilda tug‘ilgan Qozog‘iston fuqarosining sport sumkasidan taxminan 11 kilogramm gashish moyi topilgan.
Oziq-ovqat niqobi ostida yashirilgan
Ma’lum qilinishicha, tezkor tadbir «Xavfsiz va sog‘lom yurt» keng qamrovli profilaktik tadbirlarining ikkinchi bosqichi doirasida o‘tkazilgan.
Tekshiruv vaqtida sport sumkasida shirinliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari bo‘lgan. Biroq ular orasiga giyohvandlik vositasi yashirilgani aniqlangan.
11 kilogramm gashish moyi ashyoviy dalil sifatida olindi
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, sumkadan taxminan 11 kilogramm gashish moyi topilgan.
Mazkur modda belgilangan tartibda ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan.
Dastlabki ma’lumot: yo‘nalish Tailanddan Qozog‘istonga bo‘lgan
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, giyohvandlik vositasi Tailanddan olib kelingan bo‘lishi mumkin.
Uni Qozog‘istonga yetkazib berish rejalashtirilgani aytilmoqda. Hozircha ushbu holat bo‘yicha barcha tafsilotlar tergov davomida aniqlanadi.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Tergov yakuniga qadar ushbu ishga aloqador shaxslarning aybi sud tomonidan isbotlanmaguncha, ular aybsiz hisoblanadi.
DXX fuqarolarga murojaat qildi
Davlat xavfsizlik xizmati fuqarolardan giyohvandlik vositalari muomalasi yoki boshqa qonunbuzarlik holatlariga duch kelganda, 1520 qisqa raqami orqali xabar berishni so‘radi.
Ma’lum qilinishicha, murojaat qiluvchilarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.
…