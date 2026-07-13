Florian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimi
Liverpul jamoasining rekord darajadagi transferlaridan biri boʻlgan Florian Virts Angliyadagi debyut mavsumini kutilganidan ancha past darajada oʻtkazdi. Bayer Leverkusen safidan 116 million funt sterling evaziga Mersisaydga koʻchib oʻtgan germaniyalik pleymeyker nafaqat klub miqyosida, balki 2026-yilgi Jahon chempionatida ham oʻzini koʻrsata olmadi. Endilikda mutaxassislar va muxlislar yosh yulduzdan kelgusi mavsumda keskin oʻzgarish kutishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL nashriga bergan intervyusida Liverpul sobiq yarim himoyachisi Danny Murphy Wirtzning holati haqida toʻxtalib, 2026-27-yilgi mavsum futbolchi uchun hal qiluvchi boʻlishini taʼkidladi. Murphyning fikricha, bunday katta mablagʻ evaziga sotib olingan oʻyinchi uchun kamida 10 ta gol va 10 ta golli uzatma qayd etish "minimal talab" hisoblanadi. Aks holda, uning transferi muvaffaqiyatsiz deb topilishi hech gap emas.
Transfer bosimi va moslashish jarayoniFlorian Virts Liverpulga kelganida Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat oʻyinchi maqomiga ega edi. Garchi keyinchalik bu koʻrsatkich boʻyicha uning jamoadoshi Alexander Isak yetakchilikni qoʻlga olgan boʻlsa-da, 23 yoshli germaniyalik futbolchi ustidagi bosim kamaygani yoʻq. Arne Slot davrida amalga oshirilgan ushbu yirik xaridlar oʻtgan mavsumda oʻzlarini toʻliq oqlay olishmadi.
Germaniya Bundesligasida chempionlikni tantana qilgan va Yevropaning eng iqtidorli yarim himoyachilaridan biri sifatida eʼtirof etilgan Wirtz, Angliya Premer-ligasida bor-yoʻgʻi 7 ta gol va 7 ta assist bilan cheklandi. Bu koʻrsatkichlar uning transfer narxi va salohiyatiga mutlaqo mos kelmaydi. Murphyning soʻzlariga koʻra, jamoaning oʻtish davrida ekanligi va yangi muhitga moslashish qiyinchiliklari uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatgan.
Jahon chempionatidagi omadsizlik va yangi murabbiyWirtz uchun omadsizliklar faqat klub darajasida cheklanib qolmadi. 2026-yilgi Jahon chempionatida Germaniya terma jamoasi safida harakat qilgan futbolchi turnirni 1/16 finaldayoq tark etishga majbur boʻldi. Paragvayga qarshi kechgan uchrashuvdagi magʻlubiyat germaniyalik muxlislar uchun haqiqiy zarba boʻldi va Wirtz bu bahsda ham oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish eta olmadi.
Endilikda Liverpul yangi davrga qadam qoʻymoqda. Jamoani ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola boshqaruviga topshirilgan. Yangi murabbiy tizimida Wirtz asosiy pleymeyker vazifasini bajarishi kutilmoqda. Murphyning taʼkidlashicha, endi bahonalarga oʻrin yoʻq: "U mavsum oʻrtasida oʻz mahoratidan uchqunlar koʻrsatdi, ammo bu yetarli emas. Endi u oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish etishi shart, chunki Liverpulga gʻalabalar uchun yetakchilar kerak".
Mersisaydliklar kelgusi mavsumda nafaqat Angliya chempionligi, balki Chempionlar ligasida ham yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Buning uchun esa Florian Virts kabi qimmatbaho ijrochilar oʻz narxiga mos oʻyin koʻrsatishlari talab etiladi. Muxlislar 2026-27-yilgi mavsumda germaniyalik iqtidor egasining haqiqiy "Liverpul yulduzi"ga aylanishiga umid bogʻlashmoqda.
…