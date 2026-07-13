Florian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimi

·30·Sport
Florian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimi

Liverpul jamoasining rekord darajadagi transferlaridan biri boʻlgan Florian Virts Angliyadagi debyut mavsumini kutilganidan ancha past darajada oʻtkazdi. Bayer Leverkusen safidan 116 million funt sterling evaziga Mersisaydga koʻchib oʻtgan germaniyalik pleymeyker nafaqat klub miqyosida, balki 2026-yilgi Jahon chempionatida ham oʻzini koʻrsata olmadi. Endilikda mutaxassislar va muxlislar yosh yulduzdan kelgusi mavsumda keskin oʻzgarish kutishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL nashriga bergan intervyusida Liverpul sobiq yarim himoyachisi Danny Murphy Wirtzning holati haqida toʻxtalib, 2026-27-yilgi mavsum futbolchi uchun hal qiluvchi boʻlishini taʼkidladi. Murphyning fikricha, bunday katta mablagʻ evaziga sotib olingan oʻyinchi uchun kamida 10 ta gol va 10 ta golli uzatma qayd etish "minimal talab" hisoblanadi. Aks holda, uning transferi muvaffaqiyatsiz deb topilishi hech gap emas.

Transfer bosimi va moslashish jarayoni

Florian Virts Liverpulga kelganida Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat oʻyinchi maqomiga ega edi. Garchi keyinchalik bu koʻrsatkich boʻyicha uning jamoadoshi Alexander Isak yetakchilikni qoʻlga olgan boʻlsa-da, 23 yoshli germaniyalik futbolchi ustidagi bosim kamaygani yoʻq. Arne Slot davrida amalga oshirilgan ushbu yirik xaridlar oʻtgan mavsumda oʻzlarini toʻliq oqlay olishmadi.

Germaniya Bundesligasida chempionlikni tantana qilgan va Yevropaning eng iqtidorli yarim himoyachilaridan biri sifatida eʼtirof etilgan Wirtz, Angliya Premer-ligasida bor-yoʻgʻi 7 ta gol va 7 ta assist bilan cheklandi. Bu koʻrsatkichlar uning transfer narxi va salohiyatiga mutlaqo mos kelmaydi. Murphyning soʻzlariga koʻra, jamoaning oʻtish davrida ekanligi va yangi muhitga moslashish qiyinchiliklari uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatgan.

Jahon chempionatidagi omadsizlik va yangi murabbiy

Wirtz uchun omadsizliklar faqat klub darajasida cheklanib qolmadi. 2026-yilgi Jahon chempionatida Germaniya terma jamoasi safida harakat qilgan futbolchi turnirni 1/16 finaldayoq tark etishga majbur boʻldi. Paragvayga qarshi kechgan uchrashuvdagi magʻlubiyat germaniyalik muxlislar uchun haqiqiy zarba boʻldi va Wirtz bu bahsda ham oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish eta olmadi.

Endilikda Liverpul yangi davrga qadam qoʻymoqda. Jamoani ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola boshqaruviga topshirilgan. Yangi murabbiy tizimida Wirtz asosiy pleymeyker vazifasini bajarishi kutilmoqda. Murphyning taʼkidlashicha, endi bahonalarga oʻrin yoʻq: "U mavsum oʻrtasida oʻz mahoratidan uchqunlar koʻrsatdi, ammo bu yetarli emas. Endi u oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish etishi shart, chunki Liverpulga gʻalabalar uchun yetakchilar kerak".

Mersisaydliklar kelgusi mavsumda nafaqat Angliya chempionligi, balki Chempionlar ligasida ham yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Buning uchun esa Florian Virts kabi qimmatbaho ijrochilar oʻz narxiga mos oʻyin koʻrsatishlari talab etiladi. Muxlislar 2026-27-yilgi mavsumda germaniyalik iqtidor egasining haqiqiy "Liverpul yulduzi"ga aylanishiga umid bogʻlashmoqda.

LiverpulФлориан ВиртзAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Bugun, 15:11Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiJoan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiBugun, 14:51Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Bugun, 14:37Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBarselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBugun, 13:56Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi