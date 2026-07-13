P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldi

·0·Jamiyat
P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldi

O‘zbekistonda kartalar o‘rtasidagi yirik P2P o‘tkazmalarni soliq organlariga taqdim etish tashabbusi katta bahsga sabab bo‘ldi. Markaziy bank bu taklif fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va bank sirini buzishi mumkinligini aytmoqda, Soliq qo‘mitasi esa maqsad ommaviy nazorat emasligini ta’kidlayapti.

Soliq qo‘mitasi nimani taklif qilmoqda?

Ma’lumotlarga ko‘ra, Davlat soliq qo‘mitasi banklardan oylik P2P o‘tkazmalari tushumi 500 BRVdan, ya’ni taxminan 206 million so‘mdan oshadigan jismoniy shaxslar haqida ma’lumot olish tartibini joriy etishni taklif qilgan.

Tashabbus rasmiy izohlarda yashirin tadbirkorlik, soliqdan qochish va kartalar orqali aylanmalarni nazorat qilish bilan izohlanmoqda.

Biroq gap aynan shaxsiy kartadan shaxsiy kartaga o‘tkazmalar haqida ketgani uchun mavzu jamoatchilik orasida tezda qizg‘in bahsga aylandi.

Markaziy bank nega qarshi chiqdi?

Markaziy bank raisi o‘rinbosari Abrorxo‘ja Turdaliyev mazkur tashabbus bank operatsiyalari maxfiyligi va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlariga ta’sir qilishi mumkinligini bildirdi.

Regulyator pozitsiyasiga ko‘ra, bunday tartib bank tizimiga bo‘lgan ishonchni susaytirishi, odamlarni naqd pulga qaytarishi va soya iqtisodiyoti ulushini oshirishi mumkin.

Ya’ni Markaziy bank “nazorat kerak emas” demayapti. Uning asosiy e’tirozi — nazorat mexanizmi fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlari va bank siriga zarar yetkazmasligi kerakligida.

500 BRV chegarasi ham savol tug‘dirdi

Markaziy bank e’tibor qaratgan yana bir jihat — 500 BRV chegarasi qanday asosda tanlangani.

Chunki kartalarga yirik mablag‘ tushishi har doim ham biznes daromadi degani emas. Masalan, uy yoki mashina sotish, to‘y xarajatlari, davolanish uchun yig‘ilgan pul, qarz qaytarish yoki oilaviy yordam ham katta summada bo‘lishi mumkin.

Holat

Nega bu biznes daromadi bo‘lmasligi mumkin?

Mulk sotish

Bir martalik yirik tushum

Davolanish xarajati

Oila va tanishlardan yig‘ilgan mablag‘

To‘y yoki marosim

Qarindoshlardan tushgan pul

Qarz qaytarish

Avval berilgan mablag‘ning qaytishi

Oilaviy yordam

Shaxsiy munosabatlar doirasidagi o‘tkazma

Shuning uchun jamoatchilikda “katta summa = yashirin biznes” degan avtomatik yondashuv adolatsiz bo‘lishi mumkin, degan fikrlar bildirilmoqda.

Soliq qo‘mitasi nima dedi?

Soliq qo‘mitasi Markaziy bank va jamoatchilik e’tirozlariga munosabat bildirib, banklar bilan axborot almashinuvi faqat qonunchilik doirasida amalga oshirilishi kerakligini ta’kidladi.

Qo‘mita P2P o‘tkazmalarning o‘zi soliq solish obyekti emasligini, gap shaxsiy tranzaksiyalarni ommaviy monitoring qilish haqida emasligini bildirdi.

Shu bilan birga, idora bunday mexanizm bank siri, shaxsga doir ma’lumotlarni himoya qilish va fuqarolarning bank tizimiga ishonchini saqlash talablariga mos bo‘lishi lozimligini qayd etdi.

Jamoatchilikni nima xavotirga solmoqda?

Muhokamalarda fuqarolar asosan uchta xavotirni tilga olmoqda.

Birinchisi — shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi. Odamlar bank ma’lumotlari ko‘p idoralar o‘rtasida aylansa, ma’lumotlar sizib chiqishi mumkinligidan qo‘rqmoqda.

Ikkinchisi — oddiy shaxsiy o‘tkazmalarning noto‘g‘ri talqin qilinishi. Masalan, qarindoshlardan tushgan pul yoki davolanish uchun yig‘ilgan mablag‘ biznes daromadi sifatida ko‘rilishi mumkin.

Uchinchisi — bank tizimiga ishonch. Agar odamlar kartalardagi har bir yirik harakat ortidan tushuntirish berishga majbur bo‘lishini his qilsa, naqd pulga qaytish kuchayishi ehtimoli bor.

Asosiy savol: nazorat qayerda tugaydi?

Davlat uchun soliqdan qochishga qarshi kurash muhim. Lekin fuqarolar uchun bank siri, shaxsiy hayot daxlsizligi va moliyaviy ma’lumotlar xavfsizligi ham shunchalik muhim.

Muammo aynan shu yerda: yashirin biznesni aniqlash kerak, ammo oddiy odamlarning shaxsiy o‘tkazmalarini ommaviy nazorat qilish hissi paydo bo‘lmasligi shart.

Boshqacha aytganda, sistema “soliq to‘lashdan qochganlarni topaman” deb, barcha fuqarolarni gumondorga aylantirib qo‘ymasligi kerak. Bu joyda balans juda nozik.

Bahs hali tugamadi

Soliq qo‘mitasi jamoatchilik va Markaziy bank e’tirozlarini o‘rganishini bildirgan. Demak, loyiha yakuniy ko‘rinishda qanday bo‘lishi hali aniq emas.

Bir narsa ma’lum: P2P o‘tkazmalar atrofidagi bahs faqat soliq yoki bank masalasi emas. Bu fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlari, moliyaviy erkinligi va davlatga ishonchi bilan bog‘liq katta mavzuga aylandi.

Endi asosiy savol shu: yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda fuqarolarning bank sirini qanday himoya qilish mumkin?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaToshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaBugun, 13:182,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindiBugun, 12:52Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaToshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaBugun, 11:58“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdiBugun, 11:47Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:27Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi