P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?

·32·Jamiyat
P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?

O‘zbekistonda kartalar o‘rtasidagi yirik pul o‘tkazmalari bo‘yicha bahs yangi bosqichga chiqdi. Markaziy bank tanqididan so‘ng Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalar monitoringiga oid qaror loyihasi yuzasidan o‘z pozitsiyasini tushuntirdi.

Soliq qo‘mitasi nima dedi?

Soliq qo‘mitasi bank siri va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari masalasida Markaziy bank bildirgan pozitsiyaga hurmat bilan qarashini ma’lum qildi.

Qo‘mitaga ko‘ra, banklar bilan har qanday axborot almashinuvi faqat amaldagi qonunchilik doirasida, bank sirini saqlash, shaxsga doir ma’lumotlarni himoya qilish va fuqarolarning bank tizimiga ishonchini ta’minlash tamoyillari asosida amalga oshirilishi lozim.

Ya’ni idora o‘z izohida “nazorat bo‘ladi, tamom” degan qattiq pozitsiyani emas, balki qonun, bank siri va jamoatchilik ishonchi saqlanishi kerakligini ta’kidlamoqda.

P2P o‘tkazmalar soliqqa tortiladimi?

Soliq qo‘mitasining eng muhim izohlaridan biri shu: jismoniy shaxslar o‘rtasidagi P2P o‘tkazmalar o‘z-o‘zidan soliq solish obyekti hisoblanmaydi.

Bu degani, kartadan kartaga pul o‘tkazishning o‘zi avtomatik ravishda “daromad” yoki “soliq to‘lanishi kerak bo‘lgan operatsiya” deb baholanmaydi.

Qo‘mita bu tashabbus shaxsiy operatsiyalarni to‘liq va ommaviy monitoring qilishni anglatmasligini ham ta’kidlagan.

Markaziy bank nega e’tiroz bildirgan edi?

Avvalroq Markaziy bank yirik P2P o‘tkazmalar bo‘yicha ma’lumotlarni soliq organlariga taqdim etish tashabbusi bank siri va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlariga ta’sir qilishi mumkinligini bildirgandi.

Regulyator bunday chora bank tizimiga bo‘lgan ishonchni pasaytirishi, fuqarolarni naqd to‘lovlarga qaytarishi va soya iqtisodiyoti o‘sishiga olib kelishi mumkinligini aytgan.

Bu joyda bahsning markazida bitta katta savol turibdi: yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish kerak, lekin bu jarayon oddiy fuqarolarning shaxsiy moliyaviy hayotiga ortiqcha aralashuvga aylanib ketmasligi shart.

Loyihaning maqsadi qanday izohlanmoqda?

Soliq qo‘mitasiga ko‘ra, muhokama qilinayotgan loyihaning asosiy maqsadi banklar va soliq organlari o‘rtasida axborot almashinuvining xavfsiz, aniq va xalqaro amaliyotga mos mexanizmlarini shakllantirishdan iborat.

Boshqacha aytganda, idora buni yashirin tadbirkorlik va soliqdan qochish holatlarini aniqlash uchun huquqiy va texnik tartib yaratish sifatida ko‘rmoqda.

Lekin jamoatchilik uchun eng nozik nuqta o‘zgarmaydi: bu mexanizm amalda qanday ishlaydi va oddiy odamlar “har bir katta o‘tkazmam nazoratda” degan hisga tushib qolmaydimi?

Jamoatchilikni nima xavotirga solmoqda?

Muhokamalarda fuqarolar bir nechta xavotirni ochiq aytmoqda.

Xavotir

Nega muhim?

Bank siri

shaxsiy moliyaviy ma’lumotlar himoyada qolishi kerak

Ma’lumotlar sizishi

katta baza ko‘p idoralar o‘rtasida aylansa, xavf ortadi

Noto‘g‘ri talqin

qarz, to‘y, davolanish yoki mulk sotuvi biznes daromadi deb ko‘rilishi mumkin

Naqd pulga qaytish

ishonch pasaysa, odamlar kartadan kamroq foydalanishi mumkin

Ommaviy nazorat hissi

fuqaro o‘zini doimiy tekshiruv ostida sezmasligi kerak

Aynan shu sababli P2P mavzusi oddiy texnik qaror emas, jamiyatdagi ishonch masalasiga aylandi.

Takliflar yig‘ish yakunlangan

Soliq qo‘mitasi qaror loyihasi bo‘yicha takliflar yig‘ish jarayoni yakunlanganini ma’lum qildi.

Idora yakuniy qaror qabul qilishdan oldin barcha bildirilgan taklif va e’tirozlarni, jumladan, Markaziy bank pozitsiyasini ham o‘rganishini bildirgan.

Bu hozircha loyiha yakuniy ko‘rinishda qabul qilinganini anglatmaydi. Demak, hujjatda o‘zgarishlar bo‘lishi ehtimoli bor.

Asosiy masala — ishonchni yo‘qotmaslik

Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalarning o‘zi soliqqa tortilmasligini aytdi. Markaziy bank esa bank siri va fuqarolar huquqlari buzilmasligi kerakligini urg‘ulamoqda.

Endi asosiy vazifa — yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bilan fuqarolarning moliyaviy daxlsizligi o‘rtasida to‘g‘ri balans topish.

Chunki bank tizimida ishonch bir kunda qurilmaydi. Lekin noto‘g‘ri signal berilsa, odamlar “kartani qo‘y, naqd yaxshiroq” degan rejimga tez o‘tib ketishi mumkin.

P2P bahsi hali tugamadi

Soliq qo‘mitasining javobi bahsni biroz yumshatgan bo‘lsa-da, asosiy savollar hali ochiq qolmoqda. Mexanizm qanday ishlaydi? Qaysi ma’lumotlar beriladi? Fuqarolar qanday himoya qilinadi? Xatolik bo‘lsa, kim javob beradi?

Yakuniy qaror qabul qilinmaguncha bu mavzu atrofidagi muhokamalar davom etishi aniq.

Sizningcha, P2P o‘tkazmalar bo‘yicha nazorat kerakmi yoki bu bank siriga ortiqcha aralashuv bo‘lib qoladimi?

ЎзбекистонMarkaziy bankSoliq qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBugun, 15:27P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiBugun, 13:48Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaToshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaBugun, 13:182,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindiBugun, 12:52Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaToshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaBugun, 11:58“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdiBugun, 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi