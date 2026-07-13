Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqda

·23·Jamiyat
Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqda

Toshkentda kuzatilayotgan anomal issiq sabab shahar bo‘ylab havo haroratini pasaytirishga qaratilgan qo‘shimcha choralar ko‘rilmoqda. Xususan, maxsus texnikalar yordamida markaziy ko‘chalar, yo‘laklar va yashil hududlarga muntazam ravishda suv purkalmoqda.

Bundan tashqari, poytaxtdagi maysazorlar, gulzorlar va daraxtlarni sug‘orish ishlari ham kuchaytirilgan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday tadbirlar nafaqat o‘simliklarni jazirama ta’siridan asrash, balki shahar mikroiqlimini biroz yumshatishga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, yaqin kunlarda Toshkentdagi favvoralarni sutka davomida uzluksiz ishlatish rejalashtirilgan. Mutasaddilar ushbu choralar jazirama kunlarida havo haroratini biroz pasaytirish, chang miqdorini kamaytirish va poytaxt aholisi uchun qulayroq muhit yaratishga yordam berishini ta’kidlamoqda.

Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdiBugun, 11:47Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:27Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 10:21Sergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindiSergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindiBugun, 10:07Mirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdiMirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdiBugun, 08:50Emoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladiEmoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi