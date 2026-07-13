Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdi

·50·Sport
Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdi

Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar professional futboldagi faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng, 34 yoshli yulduz Las-Vegasda oʻtkazilayotgan nufuzli World Series of Poker (WSOP) turnirida ishtirok etayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Braziliyalik hujumchi Shimoliy Amerikada oʻtgan jahon birinchiligidan soʻng koʻp vaqt oʻtmay Las-Vegasga yoʻl oldi. U shanba oqshomida 10 000 dollar kirish badali boʻlgan asosiy musobaqada ishtirok etish uchun stol atrofidan joy egalladi. Neymar uchun bu qimor olamidagi birinchi tajriba emas; u 2025-yilda ham mazkur turnirning final stoligacha yetib borib, koʻpchilikni hayron qoldirgan edi.

Omadsiz yakun va yangi mashgʻulot

Biroq, bu gal Neymarning poker stolidagi omadi futbol maydonidagidek qisqa boʻldi. U musobaqaning birinchi kunidayoq magʻlubiyatga uchrab, oʻyinni tark etdi. Ushbu muvaffaqiyatsizlik braziliyalik muxlislar uchun ramziy maʼnoga ega boʻlib qoldi, chunki uning terma jamoadagi soʻnggi turniri ham xuddi shunday erta yakun topgan edi.

Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Braziliya terma jamoasi Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. 5-iyul kuni boʻlib oʻtgan ushbu bahsdan soʻng Neymar xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon qildi. Toʻrtta jahon chempionatida ishtirok etgan va Braziliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan futbolchi uchun bu xayrlashuv biroz alamli kechdi.

Neymarning turnir davomidagi holatiga jarohatlar jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Oʻng boldiridagi jarohat sababli u musobaqada bor-yoʻgʻi ikki marta zaxiradan maydonga tushdi. Uning terma jamoa libosidagi soʻnggi goli Norvegiya darvozasiga penaltidan kiritildi, ammo Erling Xoland boshchiligidagi raqiblar gʻalabani ilib ketishdi.

Tanqidlar ostidagi sevimli mashgʻulot

Neymarning pokerga boʻlgan ishqi avval ham koʻplab muhokamalarga sabab boʻlgan. Joriy yil boshida u klubi turnir jadvalining quyi pogʻonalarida kurashayotgan bir paytda, deyarli 24 soat davomida onlayn poker oʻynagani uchun Braziliya jamoatchiligi tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Futbolchi esa oʻzining boʻsh vaqtini qanday oʻtkazishi shaxsiy tanlovi ekanini taʼkidlab keladi.

"Afsuski, soʻnggi kunlarda jismoniy yuklamalar sababli maydonga tusha olmadim. Shuning uchun ham futboldan tashqari eng yoqtirgan mashgʻulotim — poker bilan shugʻullanishga vaqt topdim", — deya oʻz harakatlarini izohlagan edi Neymar avvalroq bergan intervyularidan birida. Endilikda terma jamoadagi bosimdan xoli boʻlgan yulduz oʻzini butunlay boshqa sohalarda sinab koʻrishda davom etishi kutilmoqda.

NeymarBraziliyaPokerLas-VegasFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBarselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBugun, 13:56Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiJorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiBugun, 12:53Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatBugun, 12:33Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaRuben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaBugun, 12:31Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi