Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdi
Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar professional futboldagi faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng, 34 yoshli yulduz Las-Vegasda oʻtkazilayotgan nufuzli World Series of Poker (WSOP) turnirida ishtirok etayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Braziliyalik hujumchi Shimoliy Amerikada oʻtgan jahon birinchiligidan soʻng koʻp vaqt oʻtmay Las-Vegasga yoʻl oldi. U shanba oqshomida 10 000 dollar kirish badali boʻlgan asosiy musobaqada ishtirok etish uchun stol atrofidan joy egalladi. Neymar uchun bu qimor olamidagi birinchi tajriba emas; u 2025-yilda ham mazkur turnirning final stoligacha yetib borib, koʻpchilikni hayron qoldirgan edi.
Omadsiz yakun va yangi mashgʻulotBiroq, bu gal Neymarning poker stolidagi omadi futbol maydonidagidek qisqa boʻldi. U musobaqaning birinchi kunidayoq magʻlubiyatga uchrab, oʻyinni tark etdi. Ushbu muvaffaqiyatsizlik braziliyalik muxlislar uchun ramziy maʼnoga ega boʻlib qoldi, chunki uning terma jamoadagi soʻnggi turniri ham xuddi shunday erta yakun topgan edi.
Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Braziliya terma jamoasi Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. 5-iyul kuni boʻlib oʻtgan ushbu bahsdan soʻng Neymar xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon qildi. Toʻrtta jahon chempionatida ishtirok etgan va Braziliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan futbolchi uchun bu xayrlashuv biroz alamli kechdi.
Neymarning turnir davomidagi holatiga jarohatlar jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Oʻng boldiridagi jarohat sababli u musobaqada bor-yoʻgʻi ikki marta zaxiradan maydonga tushdi. Uning terma jamoa libosidagi soʻnggi goli Norvegiya darvozasiga penaltidan kiritildi, ammo Erling Xoland boshchiligidagi raqiblar gʻalabani ilib ketishdi.
Tanqidlar ostidagi sevimli mashgʻulotNeymarning pokerga boʻlgan ishqi avval ham koʻplab muhokamalarga sabab boʻlgan. Joriy yil boshida u klubi turnir jadvalining quyi pogʻonalarida kurashayotgan bir paytda, deyarli 24 soat davomida onlayn poker oʻynagani uchun Braziliya jamoatchiligi tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Futbolchi esa oʻzining boʻsh vaqtini qanday oʻtkazishi shaxsiy tanlovi ekanini taʼkidlab keladi.
"Afsuski, soʻnggi kunlarda jismoniy yuklamalar sababli maydonga tusha olmadim. Shuning uchun ham futboldan tashqari eng yoqtirgan mashgʻulotim — poker bilan shugʻullanishga vaqt topdim", — deya oʻz harakatlarini izohlagan edi Neymar avvalroq bergan intervyularidan birida. Endilikda terma jamoadagi bosimdan xoli boʻlgan yulduz oʻzini butunlay boshqa sohalarda sinab koʻrishda davom etishi kutilmoqda.
…