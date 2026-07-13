Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydi
Kataloniyaning Barselona klubi prezidenti Joan Laporta Argentina terma jamoasi hujumchisi Julian Alvarez transferi boʻyicha oʻz pozitsiyasini keskin bayon qildi. Klub rahbari Atletiko Madrid bilan olib borilayotgan muzokaralar cheksiz davom etmasligini va Barselona tomonidan bildirilgan taklifning aniq muddati borligini maʼlum qildi. Ushbu transfer Kataloniya klubining hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi asosiy maqsadlaridan biri boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSHda boʻlib turgan Joan Laporta jurnalistlar bilan suhbatda klubning transfer siyosati haqida toʻxtalar ekan, hech kimning "nogʻorasiga oʻynamasligi"ni taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona oʻz shartlarini taklif qilgan va endi navbat Madrid klubiga. Goal.com nashri xabariga koʻra, Laporta ushbu taklif muddatsiz emasligini va maʼlum vaqtdan soʻng oʻz kuchini yoʻqotishi mumkinligini ochiqchasiga ogohlantirgan.
"Biz oʻz surʼatimizni belgilaymiz. Taklif kiritdik, ammo u cheksiz yoki ochiq qoladigan taklif emas. Uning qancha vaqt amal qilishini koʻramiz. Biz murabbiy va texnik shtab soʻragan futbolchini qoʻlga kiritish niyatimizni bildirdik. U bizga juda yoqadi va men uni fantastik futbolchi deb hisoblayman", — deya taʼkidladi Laporta.
Klublar oʻrtasidagi murakkab munosabatlarBarselona va Atletiko Madrid oʻrtasidagi transfer aloqalari tarixan murakkab kechgan. Joan Laporta ikki klub oʻrtasidagi yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tushunmovchiliklarni bartaraf etish uchun shaxsan harakat qilganini aytdi. Metropolitano rahbariyati bilan muloqotda u Kataloniya klubining pozitsiyasini aniq tushuntirib bergan.
Prezidentning soʻzlariga koʻra, u Madrid klubiga hech qanday qoʻshimcha bosim oʻtkazmagan. Shunchaki, agar Atletiko Madridda boshqa muqobil variantlar paydo boʻlsa, Barselona oʻz taklifini qayta koʻrib chiqishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Hozircha muzokaralar maʼlum bir nuqtada toʻxtab turibdi, biroq Barselona rahbariyati vaziyatni nazorat qilayotganiga ishonchi komil.
Julian Alvarez oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan nafaqat Ispaniya chempionatida, balki xalqaro maydonda ham yuksak obroʻga ega boʻldi. U 2026-yilgi Jahon chempionatida Shveytsariyaga qarshi chorak final bahsida gʻalaba golini urib, oʻzining yuqori saviyadagi hujumchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Avval Manchester Siti safida toʻp surgan 26 yoshli futbolchi oʻtgan mavsumda Atletiko Madrid uchun barcha musobaqalarda 20 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Nega aynan Julian Alvarez?Barselona texnik departamenti argentinalik hujumchini jamoa hujum chizigʻini evolyutsiya qilish uchun eng munosib nomzod deb hisoblamoqda. Uning taktik koʻp qirraliligi va gol sezish qobiliyati Xavi yoki kelajakdagi murabbiylar uchun katta ustunlik berishi mumkin. Shu sababli, klub rahbariyati ushbu transferni amalga oshirish uchun moliyaviy va huquqiy imkoniyatlarni ishga solmoqda.
Hozircha Atletiko Madrid tomoni ushbu bayonotga rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, Ispaniya matbuoti ushbu transfer yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biri boʻlishini taxmin qilmoqda. Barselona oʻz taklifini qaytarib olishidan oldin Madrid klubi tezroq qaror qabul qilishi kerak boʻladi.
…