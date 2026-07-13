Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydi

·0·Sport
Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydi

Kataloniyaning Barselona klubi prezidenti Joan Laporta Argentina terma jamoasi hujumchisi Julian Alvarez transferi boʻyicha oʻz pozitsiyasini keskin bayon qildi. Klub rahbari Atletiko Madrid bilan olib borilayotgan muzokaralar cheksiz davom etmasligini va Barselona tomonidan bildirilgan taklifning aniq muddati borligini maʼlum qildi. Ushbu transfer Kataloniya klubining hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi asosiy maqsadlaridan biri boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSHda boʻlib turgan Joan Laporta jurnalistlar bilan suhbatda klubning transfer siyosati haqida toʻxtalar ekan, hech kimning "nogʻorasiga oʻynamasligi"ni taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona oʻz shartlarini taklif qilgan va endi navbat Madrid klubiga. Goal.com nashri xabariga koʻra, Laporta ushbu taklif muddatsiz emasligini va maʼlum vaqtdan soʻng oʻz kuchini yoʻqotishi mumkinligini ochiqchasiga ogohlantirgan.

"Biz oʻz surʼatimizni belgilaymiz. Taklif kiritdik, ammo u cheksiz yoki ochiq qoladigan taklif emas. Uning qancha vaqt amal qilishini koʻramiz. Biz murabbiy va texnik shtab soʻragan futbolchini qoʻlga kiritish niyatimizni bildirdik. U bizga juda yoqadi va men uni fantastik futbolchi deb hisoblayman", — deya taʼkidladi Laporta.

Klublar oʻrtasidagi murakkab munosabatlar

Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasidagi transfer aloqalari tarixan murakkab kechgan. Joan Laporta ikki klub oʻrtasidagi yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tushunmovchiliklarni bartaraf etish uchun shaxsan harakat qilganini aytdi. Metropolitano rahbariyati bilan muloqotda u Kataloniya klubining pozitsiyasini aniq tushuntirib bergan.

Prezidentning soʻzlariga koʻra, u Madrid klubiga hech qanday qoʻshimcha bosim oʻtkazmagan. Shunchaki, agar Atletiko Madridda boshqa muqobil variantlar paydo boʻlsa, Barselona oʻz taklifini qayta koʻrib chiqishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Hozircha muzokaralar maʼlum bir nuqtada toʻxtab turibdi, biroq Barselona rahbariyati vaziyatni nazorat qilayotganiga ishonchi komil.

Julian Alvarez oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan nafaqat Ispaniya chempionatida, balki xalqaro maydonda ham yuksak obroʻga ega boʻldi. U 2026-yilgi Jahon chempionatida Shveytsariyaga qarshi chorak final bahsida gʻalaba golini urib, oʻzining yuqori saviyadagi hujumchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Avval Manchester Siti safida toʻp surgan 26 yoshli futbolchi oʻtgan mavsumda Atletiko Madrid uchun barcha musobaqalarda 20 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Nega aynan Julian Alvarez?

Barselona texnik departamenti argentinalik hujumchini jamoa hujum chizigʻini evolyutsiya qilish uchun eng munosib nomzod deb hisoblamoqda. Uning taktik koʻp qirraliligi va gol sezish qobiliyati Xavi yoki kelajakdagi murabbiylar uchun katta ustunlik berishi mumkin. Shu sababli, klub rahbariyati ushbu transferni amalga oshirish uchun moliyaviy va huquqiy imkoniyatlarni ishga solmoqda.

Hozircha Atletiko Madrid tomoni ushbu bayonotga rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, Ispaniya matbuoti ushbu transfer yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biri boʻlishini taxmin qilmoqda. Barselona oʻz taklifini qaytarib olishidan oldin Madrid klubi tezroq qaror qabul qilishi kerak boʻladi.

BarselonaAtletiko MadridХулиан АльваресJoan LaportaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiJorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiBugun, 12:53Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatBugun, 12:33Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaRuben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaBugun, 12:31Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi