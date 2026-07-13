Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqda

·27·Jamiyat
Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqda

Toshkentda yetkazib berish xizmati yangi bosqichga o‘tishi mumkin. Yandex Uzbekistan poytaxt ko‘chalarida yetkazib berish robotlari sinovdan o‘tkazilayotganini tasdiqladi.

Ko‘chalardagi robotlar tasodif emas ekan

Ijtimoiy tarmoqlarda avvalroq Toshkent ko‘chalarida mutaxassislar hamrohligida harakatlanayotgan robotlar aks etgan videolar tarqalgan edi. Ularning korpusida “Tez orada” yozuvi bo‘lgani ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otdi.

Yandex Uzbekistan matbuot xizmati ushbu robotlar kompaniyaga tegishli ekanini tasdiqladi. Ma’lum qilinishicha, ular hozircha sinovdan o‘tkazilmoqda va Toshkent shahar sharoitiga moslashtirilmoqda.

Bu hali to‘liq ishga tushgan xizmat emas. Lekin sinovning o‘ziyoq poytaxtda yetkazib berish bozori yangi texnologik bosqichga yaqinlashayotganini ko‘rsatadi.

Robotlar nimani yetkazib beradi?

Loyiha doirasida robotlar Yandex Lavka orqali berilgan buyurtmalarni yetkazib berishi rejalashtirilgan.

Yandex Lavka — mahsulotlar va tayyor yeguliklarni tezkor yetkazib berish xizmati. U Toshkentda 2024 yil oxirida ishga tushgan va Yandex Go platformasi orqali foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda.

Robot-kuryerlar ishga tushsa, ular kichik hajmdagi buyurtmalarni yaqin masofalarga yetkazib berishda qo‘llanilishi mumkin.

Hozircha sinov bosqichida

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, robotlar ayni paytda texnologiya sifatida sinovdan o‘tkazilmoqda. Mutaxassislar ularning shahar ko‘chalari, piyodalar yo‘laklari, burilishlar, to‘siqlar va harakat muhitiga moslashishini tekshirmoqda.

Ishga tushirish sanasi, qaysi hududlarda xizmat ko‘rsatilishi va dastlabki qamrovi keyinroq e’lon qilinadi.

Ya’ni hozircha “ertaga hamma mahallada robot yuradi” deyishga erta. Lekin Toshkentda robot-kuryerlar davriga birinchi real qadam tashlangani aniq.

Bu nima uchun qiziq?

Yetkazib berish robotlari shahar logistikasi uchun yangi format hisoblanadi. Ular, ayniqsa, qisqa masofadagi buyurtmalar, oziq-ovqat va tayyor yeguliklarni yetkazishda foydali bo‘lishi mumkin.

Bunday texnologiyalar kuryerlar yuklamasini kamaytirish, ba’zi hududlarda yetkazib berish vaqtini barqarorlashtirish va xizmatni avtomatlashtirish imkonini beradi.

Biroq Toshkent sharoitida bu texnologiyaning qanday ishlashi alohida savol. Piyodalar yo‘laklari, to‘siqlar, yo‘l infratuzilmasi va odamlar oqimi robotlar uchun jiddiy sinov bo‘ladi.

Toshkent tayyormi?

Robot-kuryerlar g‘oyasi chiroyli ko‘rinadi: buyurtma berasiz, kichik robot uni eshikkacha olib keladi. Ammo amalda bu jarayon aniq infratuzilma, xavfsiz harakat, texnik nazorat va foydalanuvchilarning yangi formatga ko‘nikishini talab qiladi.

Shaharda robotlar harakati uchun yo‘laklar qulay bo‘lishi, ular piyodalarga xalaqit bermasligi va buyurtmalar xavfsiz yetkazilishi muhim.

Boshqacha aytganda, bu faqat texnologiya emas — shahar madaniyati uchun ham test. Toshkent “kelajak keldi” degan rejimga kiryapti, endi yo‘laklar ham update olsa yaxshi bo‘lardi.

Yangi xizmat qachon ishga tushadi?

Hozircha Yandex Uzbekistan robot-kuryerlar xizmati qachon to‘liq ishga tushishi va qaysi hududlarda faoliyat boshlashini ma’lum qilmagan.

Kompaniya tafsilotlar keyinroq e’lon qilinishini bildirgan. Shu sababli yaqin vaqtlarda poytaxtda robot-kuryerlar bo‘yicha yangi ma’lumotlar paydo bo‘lishi mumkin.

Yetkazib berish bozorida yangi raqobat boshlanadimi?

Agar robotlar amalda ishga tushsa, bu Toshkentda yetkazib berish xizmatlari bozori uchun muhim signal bo‘ladi. Chunki bunday texnologiyalar nafaqat Yandex Lavka, balki butun delivery sohasida yangi standartlar shakllanishiga ta’sir qilishi mumkin.

Hozircha loyiha sinov bosqichida. Ammo Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlarning paydo bo‘lishi allaqachon katta qiziqish uyg‘otdi.

Sizningcha, Toshkentda robot-kuryerlar odamlarga qulaylik yaratadimi yoki shahar infratuzilmasi hali bunga tayyor emasmi?

ТошкентЯндексЯндекс ЛавкаЯндекс Го
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiBugun, 13:482,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindiBugun, 12:52Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaToshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaBugun, 11:58“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdiBugun, 11:47Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:27Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi