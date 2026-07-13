Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqda
Toshkentda yetkazib berish xizmati yangi bosqichga o‘tishi mumkin. Yandex Uzbekistan poytaxt ko‘chalarida yetkazib berish robotlari sinovdan o‘tkazilayotganini tasdiqladi.
Ko‘chalardagi robotlar tasodif emas ekan
Ijtimoiy tarmoqlarda avvalroq Toshkent ko‘chalarida mutaxassislar hamrohligida harakatlanayotgan robotlar aks etgan videolar tarqalgan edi. Ularning korpusida “Tez orada” yozuvi bo‘lgani ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otdi.
Yandex Uzbekistan matbuot xizmati ushbu robotlar kompaniyaga tegishli ekanini tasdiqladi. Ma’lum qilinishicha, ular hozircha sinovdan o‘tkazilmoqda va Toshkent shahar sharoitiga moslashtirilmoqda.
Bu hali to‘liq ishga tushgan xizmat emas. Lekin sinovning o‘ziyoq poytaxtda yetkazib berish bozori yangi texnologik bosqichga yaqinlashayotganini ko‘rsatadi.
Robotlar nimani yetkazib beradi?
Loyiha doirasida robotlar Yandex Lavka orqali berilgan buyurtmalarni yetkazib berishi rejalashtirilgan.
Yandex Lavka — mahsulotlar va tayyor yeguliklarni tezkor yetkazib berish xizmati. U Toshkentda 2024 yil oxirida ishga tushgan va Yandex Go platformasi orqali foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda.
Robot-kuryerlar ishga tushsa, ular kichik hajmdagi buyurtmalarni yaqin masofalarga yetkazib berishda qo‘llanilishi mumkin.
Hozircha sinov bosqichida
Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, robotlar ayni paytda texnologiya sifatida sinovdan o‘tkazilmoqda. Mutaxassislar ularning shahar ko‘chalari, piyodalar yo‘laklari, burilishlar, to‘siqlar va harakat muhitiga moslashishini tekshirmoqda.
Ishga tushirish sanasi, qaysi hududlarda xizmat ko‘rsatilishi va dastlabki qamrovi keyinroq e’lon qilinadi.
Ya’ni hozircha “ertaga hamma mahallada robot yuradi” deyishga erta. Lekin Toshkentda robot-kuryerlar davriga birinchi real qadam tashlangani aniq.
Bu nima uchun qiziq?
Yetkazib berish robotlari shahar logistikasi uchun yangi format hisoblanadi. Ular, ayniqsa, qisqa masofadagi buyurtmalar, oziq-ovqat va tayyor yeguliklarni yetkazishda foydali bo‘lishi mumkin.
Bunday texnologiyalar kuryerlar yuklamasini kamaytirish, ba’zi hududlarda yetkazib berish vaqtini barqarorlashtirish va xizmatni avtomatlashtirish imkonini beradi.
Biroq Toshkent sharoitida bu texnologiyaning qanday ishlashi alohida savol. Piyodalar yo‘laklari, to‘siqlar, yo‘l infratuzilmasi va odamlar oqimi robotlar uchun jiddiy sinov bo‘ladi.
Toshkent tayyormi?
Robot-kuryerlar g‘oyasi chiroyli ko‘rinadi: buyurtma berasiz, kichik robot uni eshikkacha olib keladi. Ammo amalda bu jarayon aniq infratuzilma, xavfsiz harakat, texnik nazorat va foydalanuvchilarning yangi formatga ko‘nikishini talab qiladi.
Shaharda robotlar harakati uchun yo‘laklar qulay bo‘lishi, ular piyodalarga xalaqit bermasligi va buyurtmalar xavfsiz yetkazilishi muhim.
Boshqacha aytganda, bu faqat texnologiya emas — shahar madaniyati uchun ham test. Toshkent “kelajak keldi” degan rejimga kiryapti, endi yo‘laklar ham update olsa yaxshi bo‘lardi.
Yangi xizmat qachon ishga tushadi?
Hozircha Yandex Uzbekistan robot-kuryerlar xizmati qachon to‘liq ishga tushishi va qaysi hududlarda faoliyat boshlashini ma’lum qilmagan.
Kompaniya tafsilotlar keyinroq e’lon qilinishini bildirgan. Shu sababli yaqin vaqtlarda poytaxtda robot-kuryerlar bo‘yicha yangi ma’lumotlar paydo bo‘lishi mumkin.
Yetkazib berish bozorida yangi raqobat boshlanadimi?
Agar robotlar amalda ishga tushsa, bu Toshkentda yetkazib berish xizmatlari bozori uchun muhim signal bo‘ladi. Chunki bunday texnologiyalar nafaqat Yandex Lavka, balki butun delivery sohasida yangi standartlar shakllanishiga ta’sir qilishi mumkin.
Hozircha loyiha sinov bosqichida. Ammo Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlarning paydo bo‘lishi allaqachon katta qiziqish uyg‘otdi.
Sizningcha, Toshkentda robot-kuryerlar odamlarga qulaylik yaratadimi yoki shahar infratuzilmasi hali bunga tayyor emasmi?
…