Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydi

·0·Texno
Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydi

Apple kompaniyasi oʻzining kelajakdagi eng kuchli protsessorlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kutilayotgan M7 Ultra chipi 1,5 terabaytgacha (TB) operativ xotirani qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega boʻladi. Bu Apple Silicon tarixidagi eng katta koʻrsatkich boʻlib, kompaniya oʻzining shaxsiy chiplariga oʻtgandan buyon duch kelayotgan xotira cheklovlarini bartaraf etish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bloomberg tahlilchisi Mark Gurman xabar berishicha, ushbu yangilik Apple kompyuterlarini 2019-yilda chiqarilgan Intel bazasidagi eng yuqori konfiguratsiyali Mac Pro modeli darajasiga olib chiqadi. Oʻshanda Intel protsessorli qurilmalar 1,5 TB xotirani qoʻllab-quvvatlagan edi, biroq Apple oʻzining xususiy chiplariga oʻtgach, bu koʻrsatkich sezilarli darajada pasaygan edi. M7 Ultra bilan kompaniya yana professional bozorning eng yuqori choʻqqisini egallashni maqsad qilgan.

Texnologik cheklovlar va yangi imkoniyatlar

Apple Silicon chiplarining asosiy xususiyati shundaki, tezkor xotira bevosita protsessor kristaliga integratsiya qilingan. Bu maʼlumotlar almashinuvi tezligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtarsa-da, xotira hajmini cheklab qoʻyadi. Sababi, chipning jismoniy oʻlchami unga maʼlum miqdordagi xotira modullarini joylashtirish imkonini beradi xolos. M7 Ultra arxitekturasi esa ushbu toʻsiqni yengib oʻtishga moʻljallangan.

Maʼlumotlarga koʻra, yangi Ultra modeli M5 Ultra uchun rejalashtirilganidan deyarli ikki baravar koʻp xotirani qoʻllab-quvvatlaydi. Bu professional video montajchilar, 3D renderlash bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar va sunʼiy intellekt modellarini oʻrgatuvchi muhandislar uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bunday yuqori hajmli qurilmalarning bozorga chiqishi bir qator tashqi omillarga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Bozordagi tanqislik va narx masalasi

Garchi Apple texnik jihatdan 1,5 TB xotirani qoʻllab-quvvatlashga tayyor boʻlsa-da, komponentlar bozoridagi vaziyat rejalariga taʼsir qilishi mumkin. Hozirgi vaqtda dunyoda xotira mikrosxemalarining tanqisligi kuzatilmoqda, bu esa ularning tannarxi oshishiga olib kelgan. Shu sababli, Apple yakuniy mahsulotda ushbu maksimal hajmni taklif qiladimi yoki yoʻqmi, bu sanoatdagi vaziyatga qarab hal qilinadi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yil boshida Apple M3 Ultra bazasidagi Mac Studio modellarining 512 GB va 256 GB hajmli konfiguratsiyalaridan voz kechgan edi. Hozirda eng kuchli Mac Studio modeli 96 GB xotira bilan cheklangan boʻlsa, yaqinda taqdim etilgan M4 Max chipi 128 GBgacha xotirani qoʻllab-quvvatlaydi. M7 Ultra esa ushbu koʻrsatkichlarni bir necha barobar ortda qoldirishi kutilmoqda.

Ushbu yangilik Oʻzbekistondagi professional foydalanuvchilar va IT-mutaxassislar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Apple Silicon chiplari energiya samaradorligi boʻyicha yetakchi boʻlsa-da, xotira hajmi boʻyicha Intel va AMD tizimlaridan ortda qolayotgan edi. 1,5 TB xotira qoʻllab-quvvatlanishi Apple qurilmalarini eng murakkab hisoblash vazifalari uchun ham raqobatbardosh qiladi.

AppleM7 UltraMac ProТехнологияApple Силикон
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiApple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiBugun, 13:25SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiSpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiBugun, 12:51SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradiBugun, 12:22Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaKoinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 10:57Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiKoinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiBugun, 10:24Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiSunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiBugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi