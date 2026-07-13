Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydi
Apple kompaniyasi oʻzining kelajakdagi eng kuchli protsessorlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kutilayotgan M7 Ultra chipi 1,5 terabaytgacha (TB) operativ xotirani qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega boʻladi. Bu Apple Silicon tarixidagi eng katta koʻrsatkich boʻlib, kompaniya oʻzining shaxsiy chiplariga oʻtgandan buyon duch kelayotgan xotira cheklovlarini bartaraf etish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bloomberg tahlilchisi Mark Gurman xabar berishicha, ushbu yangilik Apple kompyuterlarini 2019-yilda chiqarilgan Intel bazasidagi eng yuqori konfiguratsiyali Mac Pro modeli darajasiga olib chiqadi. Oʻshanda Intel protsessorli qurilmalar 1,5 TB xotirani qoʻllab-quvvatlagan edi, biroq Apple oʻzining xususiy chiplariga oʻtgach, bu koʻrsatkich sezilarli darajada pasaygan edi. M7 Ultra bilan kompaniya yana professional bozorning eng yuqori choʻqqisini egallashni maqsad qilgan.
Texnologik cheklovlar va yangi imkoniyatlarApple Silicon chiplarining asosiy xususiyati shundaki, tezkor xotira bevosita protsessor kristaliga integratsiya qilingan. Bu maʼlumotlar almashinuvi tezligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtarsa-da, xotira hajmini cheklab qoʻyadi. Sababi, chipning jismoniy oʻlchami unga maʼlum miqdordagi xotira modullarini joylashtirish imkonini beradi xolos. M7 Ultra arxitekturasi esa ushbu toʻsiqni yengib oʻtishga moʻljallangan.
Maʼlumotlarga koʻra, yangi Ultra modeli M5 Ultra uchun rejalashtirilganidan deyarli ikki baravar koʻp xotirani qoʻllab-quvvatlaydi. Bu professional video montajchilar, 3D renderlash bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar va sunʼiy intellekt modellarini oʻrgatuvchi muhandislar uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bunday yuqori hajmli qurilmalarning bozorga chiqishi bir qator tashqi omillarga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Bozordagi tanqislik va narx masalasiGarchi Apple texnik jihatdan 1,5 TB xotirani qoʻllab-quvvatlashga tayyor boʻlsa-da, komponentlar bozoridagi vaziyat rejalariga taʼsir qilishi mumkin. Hozirgi vaqtda dunyoda xotira mikrosxemalarining tanqisligi kuzatilmoqda, bu esa ularning tannarxi oshishiga olib kelgan. Shu sababli, Apple yakuniy mahsulotda ushbu maksimal hajmni taklif qiladimi yoki yoʻqmi, bu sanoatdagi vaziyatga qarab hal qilinadi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yil boshida Apple M3 Ultra bazasidagi Mac Studio modellarining 512 GB va 256 GB hajmli konfiguratsiyalaridan voz kechgan edi. Hozirda eng kuchli Mac Studio modeli 96 GB xotira bilan cheklangan boʻlsa, yaqinda taqdim etilgan M4 Max chipi 128 GBgacha xotirani qoʻllab-quvvatlaydi. M7 Ultra esa ushbu koʻrsatkichlarni bir necha barobar ortda qoldirishi kutilmoqda.
Ushbu yangilik Oʻzbekistondagi professional foydalanuvchilar va IT-mutaxassislar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Apple Silicon chiplari energiya samaradorligi boʻyicha yetakchi boʻlsa-da, xotira hajmi boʻyicha Intel va AMD tizimlaridan ortda qolayotgan edi. 1,5 TB xotira qoʻllab-quvvatlanishi Apple qurilmalarini eng murakkab hisoblash vazifalari uchun ham raqobatbardosh qiladi.
…