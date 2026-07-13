Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqda
Londonning Arsenal klubi ayollar futbolida katta oʻzgarishlar davrini boshladi. Koʻplab yetakchi futbolchilar bilan shartnomalar yakuniga yetishi ortidan, klub rahbariyati va bosh murabbiy Renee Slegers tarkibni tubdan yangilashga qaror qildi. Bu oʻzgarishlar nafaqat tarkibni yoshartirish, balki 2019-yildan buyon qoʻlga kiritilmayotgan Angliya ayollar superligasi (WSL) chempionligini qaytarish maqsadini koʻzlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transfer oynasi davomida jamoani Beth Mead, Katie McCabe va Victoria Pelova kabi yulduzlar tark etgani koʻpchilikni hayron qoldirdi. Biroq, Arsenal ularning oʻrnini toʻldirish uchun darhol harakatga tushdi. Georgia Stanway va Ona Batlle kabi tajribali, ammo hali sermahsul yoshdagi oʻyinchilarning transfer qilinishi klubning ambitsiyalari jiddiy ekanidan dalolat beradi. Goal.com nashrining xabar berishicha, bu transferlar hali boshlanishi xolos.
Tarkibni yoshartirish strategiyasiArsenal oʻtgan mavsumda WSL jamoalari orasida eng keksaygan tarkibga ega klub sifatida qayd etilgan edi. Hatto Yevropa miqyosida ham faqat Italiyaning Yuventus jamoasi bu borada londonliklardan "ustun" edi. Shu sababli, Renee Slegers jamoa oʻrtacha yoshini pasaytirishni asosiy vazifa qilib belgiladi. Shartnomasi tugagan toʻqqiz nafar eng yoshi katta futbolchidan sakkiztasi bilan xayrlashish qarori aynan shu strategiya natijasidir.
Klub ayni damda Germaniyaning RB Leipzig jamoasi vingeri, 19 yoshli Lisa Baum uchun kurashda yetakchilik qilmoqda. Yevropaning koʻplab grandlari qiziqishiga sabab boʻlgan bu iqtidorli futbolchi Arsenal hujum chizigʻini yanada tezkor va kreativ qilishga qodir. Shuningdek, Barselona bilan shartnomasi yakunlangan Salma Paralluelo ham londonliklar radarida turibdi.
Tajriba va yoshlik muvozanatiKatta oʻzgarishlarga qaramay, Arsenal barcha tajribali oʻyinchilardan voz kechgani yoʻq. Jamoa yetakchilari Kim Little (36 yosh), Steph Catley (32 yosh) va Leah Williamson (29 yosh) bilan kelashuvlar uzaytirildi. Bu esa yangi kelgan yosh futbolchilar uchun oʻziga xos maktab vazifasini oʻtaydi. Slegersning maqsadi — tajriba va gʻayratni birlashtirib, jamoani yangi choʻqqilarga olib chiqishdir.
Arsenal Angliya ayollar futboli tarixidagi eng sovrindor klub hisoblansa-da, soʻnggi yillarda asosiy raqobatchilari — Manchester Siti va Chelsi soyasida qolib ketgan edi. Yangi transferlar va taktik oʻzgarishlar orqali klub nafaqat ichki chempionatda, balki Ayollar Chempionlar ligasida ham munosib ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Muxlislar uchun bu transfer kampaniyasi uzoq kutilgan gʻalabalar poydevori boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.
…