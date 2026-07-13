Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqda

·23·Sport
Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqda

Londonning Arsenal klubi ayollar futbolida katta oʻzgarishlar davrini boshladi. Koʻplab yetakchi futbolchilar bilan shartnomalar yakuniga yetishi ortidan, klub rahbariyati va bosh murabbiy Renee Slegers tarkibni tubdan yangilashga qaror qildi. Bu oʻzgarishlar nafaqat tarkibni yoshartirish, balki 2019-yildan buyon qoʻlga kiritilmayotgan Angliya ayollar superligasi (WSL) chempionligini qaytarish maqsadini koʻzlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transfer oynasi davomida jamoani Beth Mead, Katie McCabe va Victoria Pelova kabi yulduzlar tark etgani koʻpchilikni hayron qoldirdi. Biroq, Arsenal ularning oʻrnini toʻldirish uchun darhol harakatga tushdi. Georgia Stanway va Ona Batlle kabi tajribali, ammo hali sermahsul yoshdagi oʻyinchilarning transfer qilinishi klubning ambitsiyalari jiddiy ekanidan dalolat beradi. Goal.com nashrining xabar berishicha, bu transferlar hali boshlanishi xolos.

Tarkibni yoshartirish strategiyasi

Arsenal oʻtgan mavsumda WSL jamoalari orasida eng keksaygan tarkibga ega klub sifatida qayd etilgan edi. Hatto Yevropa miqyosida ham faqat Italiyaning Yuventus jamoasi bu borada londonliklardan "ustun" edi. Shu sababli, Renee Slegers jamoa oʻrtacha yoshini pasaytirishni asosiy vazifa qilib belgiladi. Shartnomasi tugagan toʻqqiz nafar eng yoshi katta futbolchidan sakkiztasi bilan xayrlashish qarori aynan shu strategiya natijasidir.

Klub ayni damda Germaniyaning RB Leipzig jamoasi vingeri, 19 yoshli Lisa Baum uchun kurashda yetakchilik qilmoqda. Yevropaning koʻplab grandlari qiziqishiga sabab boʻlgan bu iqtidorli futbolchi Arsenal hujum chizigʻini yanada tezkor va kreativ qilishga qodir. Shuningdek, Barselona bilan shartnomasi yakunlangan Salma Paralluelo ham londonliklar radarida turibdi.

Tajriba va yoshlik muvozanati

Katta oʻzgarishlarga qaramay, Arsenal barcha tajribali oʻyinchilardan voz kechgani yoʻq. Jamoa yetakchilari Kim Little (36 yosh), Steph Catley (32 yosh) va Leah Williamson (29 yosh) bilan kelashuvlar uzaytirildi. Bu esa yangi kelgan yosh futbolchilar uchun oʻziga xos maktab vazifasini oʻtaydi. Slegersning maqsadi — tajriba va gʻayratni birlashtirib, jamoani yangi choʻqqilarga olib chiqishdir.

Arsenal Angliya ayollar futboli tarixidagi eng sovrindor klub hisoblansa-da, soʻnggi yillarda asosiy raqobatchilari — Manchester Siti va Chelsi soyasida qolib ketgan edi. Yangi transferlar va taktik oʻzgarishlar orqali klub nafaqat ichki chempionatda, balki Ayollar Chempionlar ligasida ham munosib ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Muxlislar uchun bu transfer kampaniyasi uzoq kutilgan gʻalabalar poydevori boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

ArsenalFutbolTransferlarAngliyaАёллар Футболи
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiJorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiBugun, 12:53Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatBugun, 12:33Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaRuben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaBugun, 12:31Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Bugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi