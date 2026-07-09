Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)

·78·Jamiyat
Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)

Farg‘ona viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi o‘tkazilgan tezkor tadbirda qariyb 6 kilogramm “gashish” moddasi topilgani xabar qilindi.

Davlat xavfsizlik xizmati ma’lumotiga ko‘ra, narkotik modda oddiy mayda shag‘al uyumi ichiga yashirilgan bo‘lgan.

Tadbir “Xavfsiz va sog‘lom yurt” doirasida o‘tkazildi

Respublika bo‘ylab davom etayotgan “Xavfsiz va sog‘lom yurt” tezkor-profilaktik tadbiri doirasida Farg‘ona viloyatida navbatdagi operatsiya amalga oshirildi.

Unda Davlat xavfsizlik xizmatining Farg‘ona viloyati bo‘yicha boshqarmasi xodimlari, shuningdek, viloyat Ichki ishlar va Bojxona boshqarmalari vakillari ishtirok etgan.

Shag‘al uyumi ichidan qariyb 6 kg modda topildi

Tezkor tadbir Farg‘ona shahridagi Beshbola mahalla fuqarolar yig‘ini hududida o‘tkazilgan.

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, 1982 yilda tug‘ilgan ayolning 5 kilogramm 936 gramm “gashish” moddasini mayda shag‘al uyumi ichiga yashirgani aniqlangan.

Mazkur modda ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan.

Tergov versiyasi: sotish maqsadida saqlangan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, giyohvandlik vositasi kelgusida sotish maqsadida saqlangan bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, rasmiy xabarda gumonlanuvchi ayol muqaddam ham giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq jinoyat uchun sudlangani qayd etilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 25, 273-moddasi 5-qismi “a” bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu ishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa shaxslarni aniqlash bo‘yicha choralar ko‘rmoqda.

Tergov yakuniga qadar gumonlanuvchining aybi sud tomonidan isbotlanmaguncha, u aybsiz hisoblanadi.

FerganaDavlat xavfsizlik xizmatiBeshbola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiShirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiBugun, 09:45Zangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiZangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:04Qarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar borQarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar borKecha, 19:05Amir Temur xiyoboni piyodalar uchun qulayroq qilindiAmir Temur xiyoboni piyodalar uchun qulayroq qilindiKecha, 18:30Toshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiToshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiKecha, 18:18Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Kecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda