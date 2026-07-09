Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)
Farg‘ona viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi o‘tkazilgan tezkor tadbirda qariyb 6 kilogramm “gashish” moddasi topilgani xabar qilindi.
Davlat xavfsizlik xizmati ma’lumotiga ko‘ra, narkotik modda oddiy mayda shag‘al uyumi ichiga yashirilgan bo‘lgan.
Tadbir “Xavfsiz va sog‘lom yurt” doirasida o‘tkazildi
Respublika bo‘ylab davom etayotgan “Xavfsiz va sog‘lom yurt” tezkor-profilaktik tadbiri doirasida Farg‘ona viloyatida navbatdagi operatsiya amalga oshirildi.
Unda Davlat xavfsizlik xizmatining Farg‘ona viloyati bo‘yicha boshqarmasi xodimlari, shuningdek, viloyat Ichki ishlar va Bojxona boshqarmalari vakillari ishtirok etgan.
Shag‘al uyumi ichidan qariyb 6 kg modda topildi
Tezkor tadbir Farg‘ona shahridagi Beshbola mahalla fuqarolar yig‘ini hududida o‘tkazilgan.
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, 1982 yilda tug‘ilgan ayolning 5 kilogramm 936 gramm “gashish” moddasini mayda shag‘al uyumi ichiga yashirgani aniqlangan.
Mazkur modda ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan.
Tergov versiyasi: sotish maqsadida saqlangan
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, giyohvandlik vositasi kelgusida sotish maqsadida saqlangan bo‘lishi mumkin.
Shu bilan birga, rasmiy xabarda gumonlanuvchi ayol muqaddam ham giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq jinoyat uchun sudlangani qayd etilgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 25, 273-moddasi 5-qismi “a” bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu ishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa shaxslarni aniqlash bo‘yicha choralar ko‘rmoqda.
Tergov yakuniga qadar gumonlanuvchining aybi sud tomonidan isbotlanmaguncha, u aybsiz hisoblanadi.
…