Noodatiy "DNX" raqamli avtomobil ko‘pchilikning e’tiborini tortdi
Ijtimoiy tarmoqlarda noodatiy davlat raqami o‘rnatilgan avtomobil suratlari keng muhokama qilinmoqda.
Suratdagi avtomobil raqamida "DNX" harflari aks etgan. Aynan shu kombinatsiya ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortgan.
Ayrimlar ushbu davlat raqamini qiziqarli va oson esda qoladigan kombinatsiyalardan biri sifatida baholamoqda. Boshqalar esa bunday raqamlar oxirgi yillarda avtomobil ishqibozlari orasida alohida qiziqish uyg‘otayotganini yozgan.
So‘nggi paytlarda harf va raqamlar uyg‘unligi bilan ajralib turadigan davlat raqamlariga talab ortib bormoqda. Ayrim haydovchilar bunday raqamlarni avtomobilning tashqi ko‘rinishiga mos uslubiy detal sifatida tanlamoqda.
Hozircha mazkur "DNX" kombinatsiyali raqam kimga tegishli ekani yoki u qanday tartibda olingani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
…