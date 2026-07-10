«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...

·30·Jamiyat
«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...

Farg‘ona, Namangan va Andijon viloyatlarida tabiiy gaz tarmog‘iga noqonuniy ulash, yangi abonent hisob raqamini rasmiylashtirish hamda gazdan bo‘lgan yirik qarzdorliklarni kamaytirib berishni va’da qilgan bir qator soha mas’ullari fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departament tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda ular ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Zamin.uz ushbu jinoyat ishlarining tafsilotlarini taqdim etadi.

Farg‘ona: Hujjat pullari shaxsiy ehtiyojlarga sarflangan

Departamentning Rishton tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda «Rishton tumangaz» gaz ta’minoti bo‘limi xodimlari S.Sh. va M.O.ning qilmishlari aniqlandi. Ma’lum bo‘lishicha, ular fuqaro H.U.ning xonadonini tabiiy gaz tarmog‘iga ulash va tegishli hujjatlarini rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan. Buning evaziga 5,2 million so‘m pulni firibgarlik yo‘li bilan olib, o‘zlarining shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborishgan.

Namangan: Xizmat xonasida va qorovul orqali pul olgan muhandislar

Namangan viloyatining ikkita tumanida gaz ta’minoti korxonalarining yetakchi muhandislari jinoyat ustida qo‘lga olindi:

  • Uychi tumanida: «Uychitumangaz» bo‘limi yetakchi muhandisi B.D. fuqaroning xonadonini gaz tarmog‘iga ulash va hisoblagich o‘rnatib berish evaziga o‘z xizmat xonasida 4,5 million so‘m olayotgan vaqtida ushlangan.

  • Chortoq tumanida: «Yangiqo‘rg‘ontumangaz» bo‘limi yetakchi muhandisi A.A. esa fuqaroning uyini tarmoqqa ulash va yangi abonent hisob raqami ochib berish uchun vositachi sifatida filial qorovulidan foydalangan. U qorovul orqali 4,8 million so‘m olgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga tushgan.

Andijon: 76 millionlik qarzni «kamaytirish» bahosi — 500 dollar

Andijon viloyatining Izboskan tumanida esa tadbirkorni aldab, katta miqdordagi mablag‘ni o‘zlashtirmoqchi bo‘lgan sobiq mutasaddilar fosh etildi. «Hududgaz Andijon» gaz ta’minoti fililalining sobiq bo‘lim boshliqlari A.I. va K.Yu. bir tadbirkorning ishonchiga kirgan. Ular tadbirkorga tizim orqali hisoblangan 76 million so‘mlik qarzdorlikni kamaytirib berishni va’da qilib, 500 AQSH dollari talab qilishgan. Ular ushbu pulning bir qismi — 2,3 million so‘mni tadbirkorga qaytarib berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.

Tezkor tadbirlar natijalari: Kim, qayerda va qancha pul bilan ushlandi?

Vaziyatni yanada aniqroq tasavvur qilish uchun Bosh prokuratura departamenti tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar jadvali bilan tanishing:

Viloyat va tuman

Mas’ul shaxs va lavozimi

Va’da qilingan «xizmat»

Noqonuniy olingan summa

Farg‘ona (Rishton)

S.Sh. va M.O. (Bo‘lim xodimlari)

Gazga ulash va hujjatlarni rasmiylashtirish

5,2 million so‘m

Namangan (Uychi)

B.D. (Yetakchi muhandis)

Tarmoqqa ulash va hisoblagich o‘rnatish

4,5 million so‘m

Namangan (Chortoq)

A.A. (Yetakchi muhandis)

Gazga ulash va yangi abonent raqami ochish

4,8 million so‘m (qorovul orqali)

Andijon (Izboskan)

A.I. va K.Yu. (Sobiq bo‘lim boshliqlari)

Tadbirkorning 76 mln so‘mlik qarzini kamaytirish

500 AQSH dollari

Rasmiy bayonot: Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, mazkur holatlarning barchasi yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan tergov harakatlari izchil davom ettirilmoqda.

ФарғонаNamanganАндижонZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBugun, 11:10Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaOliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaBugun, 11:0510 iyul kuni Toshkentda gaz o‘chadi: ro‘yxatda ikki mahalla bor10 iyul kuni Toshkentda gaz o‘chadi: ro‘yxatda ikki mahalla borBugun, 10:57Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Bugun, 10:11APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiAPK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiBugun, 09:53Denovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiDenovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiBugun, 09:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi