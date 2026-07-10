«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...
Farg‘ona, Namangan va Andijon viloyatlarida tabiiy gaz tarmog‘iga noqonuniy ulash, yangi abonent hisob raqamini rasmiylashtirish hamda gazdan bo‘lgan yirik qarzdorliklarni kamaytirib berishni va’da qilgan bir qator soha mas’ullari fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departament tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda ular ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Zamin.uz ushbu jinoyat ishlarining tafsilotlarini taqdim etadi.
Farg‘ona: Hujjat pullari shaxsiy ehtiyojlarga sarflangan
Departamentning Rishton tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda «Rishton tumangaz» gaz ta’minoti bo‘limi xodimlari S.Sh. va M.O.ning qilmishlari aniqlandi. Ma’lum bo‘lishicha, ular fuqaro H.U.ning xonadonini tabiiy gaz tarmog‘iga ulash va tegishli hujjatlarini rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan. Buning evaziga 5,2 million so‘m pulni firibgarlik yo‘li bilan olib, o‘zlarining shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborishgan.
Namangan: Xizmat xonasida va qorovul orqali pul olgan muhandislar
Namangan viloyatining ikkita tumanida gaz ta’minoti korxonalarining yetakchi muhandislari jinoyat ustida qo‘lga olindi:
Uychi tumanida: «Uychitumangaz» bo‘limi yetakchi muhandisi B.D. fuqaroning xonadonini gaz tarmog‘iga ulash va hisoblagich o‘rnatib berish evaziga o‘z xizmat xonasida 4,5 million so‘m olayotgan vaqtida ushlangan.
Chortoq tumanida: «Yangiqo‘rg‘ontumangaz» bo‘limi yetakchi muhandisi A.A. esa fuqaroning uyini tarmoqqa ulash va yangi abonent hisob raqami ochib berish uchun vositachi sifatida filial qorovulidan foydalangan. U qorovul orqali 4,8 million so‘m olgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga tushgan.
Andijon: 76 millionlik qarzni «kamaytirish» bahosi — 500 dollar
Andijon viloyatining Izboskan tumanida esa tadbirkorni aldab, katta miqdordagi mablag‘ni o‘zlashtirmoqchi bo‘lgan sobiq mutasaddilar fosh etildi. «Hududgaz Andijon» gaz ta’minoti fililalining sobiq bo‘lim boshliqlari A.I. va K.Yu. bir tadbirkorning ishonchiga kirgan. Ular tadbirkorga tizim orqali hisoblangan 76 million so‘mlik qarzdorlikni kamaytirib berishni va’da qilib, 500 AQSH dollari talab qilishgan. Ular ushbu pulning bir qismi — 2,3 million so‘mni tadbirkorga qaytarib berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.
Tezkor tadbirlar natijalari: Kim, qayerda va qancha pul bilan ushlandi?
Vaziyatni yanada aniqroq tasavvur qilish uchun Bosh prokuratura departamenti tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar jadvali bilan tanishing:
Viloyat va tuman
Mas’ul shaxs va lavozimi
Va’da qilingan «xizmat»
Noqonuniy olingan summa
Farg‘ona (Rishton)
S.Sh. va M.O. (Bo‘lim xodimlari)
Gazga ulash va hujjatlarni rasmiylashtirish
5,2 million so‘m
Namangan (Uychi)
B.D. (Yetakchi muhandis)
Tarmoqqa ulash va hisoblagich o‘rnatish
4,5 million so‘m
Namangan (Chortoq)
A.A. (Yetakchi muhandis)
Gazga ulash va yangi abonent raqami ochish
4,8 million so‘m (qorovul orqali)
Andijon (Izboskan)
A.I. va K.Yu. (Sobiq bo‘lim boshliqlari)
Tadbirkorning 76 mln so‘mlik qarzini kamaytirish
500 AQSH dollari
Rasmiy bayonot: Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, mazkur holatlarning barchasi yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan tergov harakatlari izchil davom ettirilmoqda.
…