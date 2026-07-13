Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)
O‘zbekistonda kuzatilayotgan jazirama issiq fonida ayrim haydovchilar avtomobillarini salqin saqlash uchun turli usullarni sinab ko‘rmoqda. Shunday noodatiy yechimlardan biri ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi.
Tarqalgan videoda bir haydovchi o‘z Damas avtomobiliga oddiy uy konditsionerini o‘rnatgani aks etgan. Kadrlarda konditsioner mashinaning orqasiga maxsus tarzda joylashtirilgani va salonni sovutish uchun foydalanilayotgani ko‘rinadi.
Mazkur video qisqa vaqt ichida minglab tomoshalarni yig‘ib, internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar buni jaziramadan qutulishning ijodkorona usuli sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar bunday o‘zgartirish xavfsizlik va qulaylik nuqtayi nazaridan to‘g‘ri emasligini ta’kidlamoqda.
Yozning keskin issiq kunlarida odamlar salqinlikni ta’minlash uchun turli yechimlarni izlayotgan bir paytda, ushbu haydovchi masalaga o‘ziga xos yondashuvi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
…