Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)

·36·Jamiyat
Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)

O‘zbekistonda kuzatilayotgan jazirama issiq fonida ayrim haydovchilar avtomobillarini salqin saqlash uchun turli usullarni sinab ko‘rmoqda. Shunday noodatiy yechimlardan biri ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi.

Tarqalgan videoda bir haydovchi o‘z Damas avtomobiliga oddiy uy konditsionerini o‘rnatgani aks etgan. Kadrlarda konditsioner mashinaning orqasiga maxsus tarzda joylashtirilgani va salonni sovutish uchun foydalanilayotgani ko‘rinadi.

Mazkur video qisqa vaqt ichida minglab tomoshalarni yig‘ib, internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar buni jaziramadan qutulishning ijodkorona usuli sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar bunday o‘zgartirish xavfsizlik va qulaylik nuqtayi nazaridan to‘g‘ri emasligini ta’kidlamoqda.

Yozning keskin issiq kunlarida odamlar salqinlikni ta’minlash uchun turli yechimlarni izlayotgan bir paytda, ushbu haydovchi masalaga o‘ziga xos yondashuvi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

ЎзбекистонDamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:27Sergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindiSergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindiBugun, 10:07Mirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdiMirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdiBugun, 08:50Emoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladiEmoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladiKecha, 22:59Andijonda sobiq erini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘lgan ayol ushlandiAndijonda sobiq erini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘lgan ayol ushlandiKecha, 20:15O‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiO‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiKecha, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi