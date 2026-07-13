Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)
Andijonda sodir bo‘lgan noodatiy holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Gulli naqshlar bilan qoplangandek ko‘rinib qolgan Onix avtomobili ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.
Ma’lum bo‘lishicha, kuchli yomg‘ir vaqtida avtomobilni namdan asrash maqsadida uning ustiga avval gulli ko‘rpa yopilgan, so‘ng esa ustidan maxsus avtomobil tenti tortilgan.
Yomg‘ir tinib, mashina darhol ochilmagani sabab ichkarida namlik dimlanib qolgan. Oqibatda ko‘rpadagi bo‘yoq avtomobilning oq lak qoplamasiga o‘tib, kuzovda gulli izlar paydo bo‘lgan.
Mazkur holat aks etgan video internetda tez tarqalib, minglab tomoshalarni yig‘moqda. Foydalanuvchilarning ayrimlari vaziyatni hazilomuz tarzda izohlayotgan bo‘lsa, boshqalar bunday usul avtomobil bo‘yog‘iga zarar yetkazishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
…