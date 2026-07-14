“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi
Turkiyada yashovchi tadbirkor Ravshan Muhitdinov, jamoatchilik orasida “Ravshan Zolotoy” nomi bilan tanilgan shaxsga nisbatan xalqaro qidiruv bekor qilindi. IIV tergov harakatlaridan so‘ng uning aybi tasdiqlanmaganini ma’lum qildi.
IIV qidiruv nega bekor qilinganini tushuntirdi
IIV matbuot anjumanida Ravshan Muhitdinovga nisbatan e’lon qilingan xalqaro qidiruv nima uchun bekor qilingani yuzasidan izoh berildi.
Toshkent shahar IIBB boshlig‘i o‘rinbosari Dilmurod Mirsodiqov jurnalist savoliga javob berar ekan, tergov harakatlaridan keyin Muhitdinovning aybi tasdiqlanmaganini aytdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, 2021 yilda holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, “Ravshan Zolotoy”ga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.
Avvalgi ish qismi muddat o‘tgani uchun tugatilgan
Dilmurod Mirsodiqovning ma’lum qilishicha, vaqt o‘tganidan keyin javobgarlikka tortish muddati o‘tgani munosabati bilan jinoyat ishining Ravshan Muhitdinovga nisbatan bo‘lgan qismi tugatilgan.
Keyinroq unga nisbatan yana qo‘shimcha arizalar tushgan va shu asosda qidiruv harakatlari jadallashtirilgan.
Biroq barcha zarur tergov harakatlari o‘tkazilganidan so‘ng Muhitdinovning aybi tasdiqlanmagani ma’lum qilindi. Shu sababli qidiruv bekor qilingan.
Interpol ro‘yxatida paydo bo‘lgan edi
Ma’lumot uchun, Ravshan Muhitdinovning ismi aprel oyida Interpol saytidagi “qizil bildirishnomalar” ro‘yxatida paydo bo‘lgandi.
O‘sha vaqtda u bir nechta og‘ir ayblovlar bo‘yicha qidiruvga berilgani xabar qilingan. Jumladan, mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, uyushgan qurolli guruh tuzish, unga rahbarlik qilish yoki unda ishtirok etish, shuningdek, bezorilik kabi holatlar tilga olingan.
Ammo IIVning so‘nggi izohidan kelib chiqilsa, tergov harakatlari yakunida ushbu ayblovlar tasdiqlanmagan.
“Qizil bildirishnoma” nimani anglatadi?
Interpolning “qizil bildirishnomasi” shaxsni avtomatik ravishda aybdor deb e’lon qilmaydi. U, odatda, bir davlat so‘rovi asosida boshqa davlatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlariga shaxsni aniqlash va ushlash bo‘yicha ma’lumot berish vositasi hisoblanadi.
Shuning uchun bunday ro‘yxatda paydo bo‘lish jamoatchilikda katta rezonans uyg‘otsa-da, yakuniy huquqiy baho tergov va sud jarayonlari orqali beriladi.
Bu holatda ham IIV tergov natijasida ayb tasdiqlanmaganini bildirmoqda.
Nega bu xabar katta muhokamaga sabab bo‘ldi?
“Ravshan Zolotoy” nomi jamoatchilikka avvaldan tanish. Uning Interpol ro‘yxatida paydo bo‘lishi aprel oyida katta muhokamaga sabab bo‘lgandi.
Endi esa qidiruvning bekor qilinishi yangi savollarni yuzaga chiqardi: avvalgi qidiruv qanday asoslar bilan e’lon qilingan? Qo‘shimcha arizalar nega tasdiqlanmagan? Tergov jarayonida qanday holatlar o‘rganilgan?
IIV izohida asosiy javob shunday: barcha tergov harakatlaridan so‘ng Muhitdinovning aybi tasdiqlanmagan va qidiruv harakatlari bekor qilingan.
Asosiy huquqiy nuqta
Qonunchilikka ko‘ra, har qanday shaxsning aybdorligi sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.
Shu sababli Ravshan Muhitdinov bilan bog‘liq holatda ham e’lon qilingan qidiruv, jamoatchilikdagi muhokamalar yoki ilgari surilgan ayblovlar shaxsning aybdorligini avtomatik ravishda anglatmaydi.
IIVning so‘nggi izohi esa ish bo‘yicha muhim burilish bo‘ldi: tergov harakatlaridan keyin ayb tasdiqlanmagani aytildi.
Qidiruv bekor qilindi, savollar qoldi
Ravshan Muhitdinovga nisbatan xalqaro qidiruv bekor qilingani ushbu ish atrofidagi eng muhim yangilik bo‘ldi. IIV bu qarorni tergov harakatlari natijasida ayb tasdiqlanmagani bilan izohladi.
Endi jamoatchilik uchun asosiy savol shunda: bunday rezonansli ishlar bo‘yicha qidiruv e’lon qilinishi va keyin bekor qilinishi jarayonida ochiqlik qanday ta’minlanadi?
Chunki bu kabi holatlarda faqat shaxs taqdiri emas, huquqni muhofaza qiluvchi tizimga bo‘lgan ishonch ham muhokama markaziga chiqadi.
…