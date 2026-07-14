“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi

·51·Jamiyat
“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi

Turkiyada yashovchi tadbirkor Ravshan Muhitdinov, jamoatchilik orasida “Ravshan Zolotoy” nomi bilan tanilgan shaxsga nisbatan xalqaro qidiruv bekor qilindi. IIV tergov harakatlaridan so‘ng uning aybi tasdiqlanmaganini ma’lum qildi.

IIV qidiruv nega bekor qilinganini tushuntirdi

IIV matbuot anjumanida Ravshan Muhitdinovga nisbatan e’lon qilingan xalqaro qidiruv nima uchun bekor qilingani yuzasidan izoh berildi.

Toshkent shahar IIBB boshlig‘i o‘rinbosari Dilmurod Mirsodiqov jurnalist savoliga javob berar ekan, tergov harakatlaridan keyin Muhitdinovning aybi tasdiqlanmaganini aytdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, 2021 yilda holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, “Ravshan Zolotoy”ga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.

Avvalgi ish qismi muddat o‘tgani uchun tugatilgan

Dilmurod Mirsodiqovning ma’lum qilishicha, vaqt o‘tganidan keyin javobgarlikka tortish muddati o‘tgani munosabati bilan jinoyat ishining Ravshan Muhitdinovga nisbatan bo‘lgan qismi tugatilgan.

Keyinroq unga nisbatan yana qo‘shimcha arizalar tushgan va shu asosda qidiruv harakatlari jadallashtirilgan.

Biroq barcha zarur tergov harakatlari o‘tkazilganidan so‘ng Muhitdinovning aybi tasdiqlanmagani ma’lum qilindi. Shu sababli qidiruv bekor qilingan.

Interpol ro‘yxatida paydo bo‘lgan edi

Ma’lumot uchun, Ravshan Muhitdinovning ismi aprel oyida Interpol saytidagi “qizil bildirishnomalar” ro‘yxatida paydo bo‘lgandi.

O‘sha vaqtda u bir nechta og‘ir ayblovlar bo‘yicha qidiruvga berilgani xabar qilingan. Jumladan, mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, uyushgan qurolli guruh tuzish, unga rahbarlik qilish yoki unda ishtirok etish, shuningdek, bezorilik kabi holatlar tilga olingan.

Ammo IIVning so‘nggi izohidan kelib chiqilsa, tergov harakatlari yakunida ushbu ayblovlar tasdiqlanmagan.

“Qizil bildirishnoma” nimani anglatadi?

Interpolning “qizil bildirishnomasi” shaxsni avtomatik ravishda aybdor deb e’lon qilmaydi. U, odatda, bir davlat so‘rovi asosida boshqa davlatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlariga shaxsni aniqlash va ushlash bo‘yicha ma’lumot berish vositasi hisoblanadi.

Shuning uchun bunday ro‘yxatda paydo bo‘lish jamoatchilikda katta rezonans uyg‘otsa-da, yakuniy huquqiy baho tergov va sud jarayonlari orqali beriladi.

Bu holatda ham IIV tergov natijasida ayb tasdiqlanmaganini bildirmoqda.

Nega bu xabar katta muhokamaga sabab bo‘ldi?

“Ravshan Zolotoy” nomi jamoatchilikka avvaldan tanish. Uning Interpol ro‘yxatida paydo bo‘lishi aprel oyida katta muhokamaga sabab bo‘lgandi.

Endi esa qidiruvning bekor qilinishi yangi savollarni yuzaga chiqardi: avvalgi qidiruv qanday asoslar bilan e’lon qilingan? Qo‘shimcha arizalar nega tasdiqlanmagan? Tergov jarayonida qanday holatlar o‘rganilgan?

IIV izohida asosiy javob shunday: barcha tergov harakatlaridan so‘ng Muhitdinovning aybi tasdiqlanmagan va qidiruv harakatlari bekor qilingan.

Asosiy huquqiy nuqta

Qonunchilikka ko‘ra, har qanday shaxsning aybdorligi sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.

Shu sababli Ravshan Muhitdinov bilan bog‘liq holatda ham e’lon qilingan qidiruv, jamoatchilikdagi muhokamalar yoki ilgari surilgan ayblovlar shaxsning aybdorligini avtomatik ravishda anglatmaydi.

IIVning so‘nggi izohi esa ish bo‘yicha muhim burilish bo‘ldi: tergov harakatlaridan keyin ayb tasdiqlanmagani aytildi.

Qidiruv bekor qilindi, savollar qoldi

Ravshan Muhitdinovga nisbatan xalqaro qidiruv bekor qilingani ushbu ish atrofidagi eng muhim yangilik bo‘ldi. IIV bu qarorni tergov harakatlari natijasida ayb tasdiqlanmagani bilan izohladi.

Endi jamoatchilik uchun asosiy savol shunda: bunday rezonansli ishlar bo‘yicha qidiruv e’lon qilinishi va keyin bekor qilinishi jarayonida ochiqlik qanday ta’minlanadi?

Chunki bu kabi holatlarda faqat shaxs taqdiri emas, huquqni muhofaza qiluvchi tizimga bo‘lgan ishonch ham muhokama markaziga chiqadi.

Ravshan MuhitdinovTurkiyaInterpolToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiToshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiBugun, 13:55Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Bugun, 13:50Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!Bugun, 13:20Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiIssiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiBugun, 12:41Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Bugun, 12:25Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi