Ijara haqini ham to‘lab bergan mehribon yigit qo‘shnisidan katta zarba oldi
Toshkentning Sergeli tumanida birga uy ijaraga olgan qo‘shnisining ishonchidan foydalanib, uning telefoni va naqd pulini o‘g‘irlaganlikda gumonlanayotgan 20 yoshli yigit qo‘lga olindi.
Jabrlanuvchi gumonlanuvchini yaqin odam deb bilgan, unga oziq-ovqat va ijara haqi bilan ham yordam berib kelgan. Ammo bir kuni uydagi qimmatbaho buyumlar bilan birga qo‘shnining o‘zi ham g‘oyib bo‘lgan.
Birgalikda uy ijaraga olishgan
Ma’lumotlarga ko‘ra, Behruz ismli fuqaro xarajatlarni kamaytirish maqsadida tanishi bilan birga uy ijaraga olgan.
Ular bir xonodonda yashagan, jabrlanuvchi esa xonadoshiga ishongan va uni qiyin vaziyatda qoldirmaslikka harakat qilgan.
Ayrim vaqtlarda u:
oziq-ovqat olib bergan;
kundalik xarajatlariga yordamlashgan;
hatto ijara haqini ham to‘lab bergan.
Telefon va pullar yo‘qolgan
Bir kuni Behruz uyidagi shaxsiy buyumlar va pullar yo‘qolganini aniqlagan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, quyidagilar o‘g‘irlangan:
iPhone 14 Pro rusumli telefon — taxminan 7 million so‘m;
7 million so‘m naqd pul.
Jami zarar miqdori qariyb 14 million so‘mni tashkil etgan.
Gumonlanuvchi aniqlandi
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan gumonlanuvchining shaxsi aniqlangan.
U 2004 yilda tug‘ilgan M.Boburjon ekani ma’lum qilindi.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani IIO FMB tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi — o‘g‘rilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.
Ushbu voqea yana bir bor uy ijarasida birga yashaydigan insonni tanlashda ehtiyotkorlik va ishonchni hujjat hamda aniq kelishuvlar bilan mustahkamlash muhimligini ko‘rsatdi.
…