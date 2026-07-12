Ijara haqini ham to‘lab bergan mehribon yigit qo‘shnisidan katta zarba oldi

·64·Jamiyat
Ijara haqini ham to‘lab bergan mehribon yigit qo‘shnisidan katta zarba oldi

Toshkentning Sergeli tumanida birga uy ijaraga olgan qo‘shnisining ishonchidan foydalanib, uning telefoni va naqd pulini o‘g‘irlaganlikda gumonlanayotgan 20 yoshli yigit qo‘lga olindi.

Jabrlanuvchi gumonlanuvchini yaqin odam deb bilgan, unga oziq-ovqat va ijara haqi bilan ham yordam berib kelgan. Ammo bir kuni uydagi qimmatbaho buyumlar bilan birga qo‘shnining o‘zi ham g‘oyib bo‘lgan.

Birgalikda uy ijaraga olishgan

Ma’lumotlarga ko‘ra, Behruz ismli fuqaro xarajatlarni kamaytirish maqsadida tanishi bilan birga uy ijaraga olgan.

Ular bir xonodonda yashagan, jabrlanuvchi esa xonadoshiga ishongan va uni qiyin vaziyatda qoldirmaslikka harakat qilgan.

Ayrim vaqtlarda u:

  • oziq-ovqat olib bergan;

  • kundalik xarajatlariga yordamlashgan;

  • hatto ijara haqini ham to‘lab bergan.

Telefon va pullar yo‘qolgan

Bir kuni Behruz uyidagi shaxsiy buyumlar va pullar yo‘qolganini aniqlagan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, quyidagilar o‘g‘irlangan:

  • iPhone 14 Pro rusumli telefon — taxminan 7 million so‘m;

  • 7 million so‘m naqd pul.

Jami zarar miqdori qariyb 14 million so‘mni tashkil etgan.

Gumonlanuvchi aniqlandi

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan gumonlanuvchining shaxsi aniqlangan.

U 2004 yilda tug‘ilgan M.Boburjon ekani ma’lum qilindi.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani IIO FMB tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi — o‘g‘rilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.

Ushbu voqea yana bir bor uy ijarasida birga yashaydigan insonni tanlashda ehtiyotkorlik va ishonchni hujjat hamda aniq kelishuvlar bilan mustahkamlash muhimligini ko‘rsatdi.

ТошкентSergeliiPhone 14 ProBehruzM. Boburjon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdi“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdiBugun, 12:46Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBuxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBugun, 12:43Andijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiAndijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiBugun, 11:26Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiAbbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiBugun, 11:16Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiIssiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiBugun, 10:53Bektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBugun, 01:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi